A téli átigazolási időszak ugyan hétfő este véget ért a topligákban, de egy sor kérdés nyitva maradt. Mi a terv a Manchester Unitednél? Megérte a Citynek elverni 218 millió eurót? Miért nem igazolt senkit a Liverpool? Jól döntöttek Madridban, hogy nem vettek védőt? Ebben a cikkben összefoglaljuk a legfontosabb átigazolási híreket és értékeljük a világ legnagyobb csapatainak piaci döntéseit.

Zseniális Aston Villa-igazolások

Még csak február 4-e van, de nem túlzunk, ha azt mondjuk, az Aston Villa ennek a hónapnak és talán az egész átigazolási időszaknak a legnagyobb nyertese. A birminghami csapat ugyan hétvégén kikapott a Wolverhampton otthonában és valamelyest leszakadt az élmezőnytől, de jelentősen megerősítette keretét a tavaszi hadjáratra, a Villa összesen öt játékost szerződtetett és nyolcan távoztak az együttestől. Utóbbiak között van Jaden Philogene, aki az Ipswichnél folytatja és a Szaúd-Arábiába igazoló Jhon Durán is, kettejükért mintegy százmillió eurót kapott a Premier League 8. helyezettje.

A kiadásaikat próbálták a minimumra csökkenteni, de két hét tárgyalás után így is sikerült megszerezni a Borussia Dortmundtól 21 millió euróért Donyell Malent, hétmillióért érkezett a Levantétól egy fiatal jobbhátvéd, Andres Garcia, ezenfelül kölcsönvették a Manchester Unitednél mellőzött Marcus Rashfordot, a PSG-től Marco Asensiót és az utolsó pillanatban a Chelsea védőjét, Axel Disasit.

Gyakorlatilag az összes lyukas posztra találtak minőségi cserét. Sérülés miatt több kulcsjátékosát, köztük a jobbhátvéd Matty Casht, a védelem közepéről Pau Torrest és Tyrone Mingst, a középpályáról pedig Ross Barkleyt is kénytelen nélkülözni Unai Emery, ám az új érkezők jó alternatívát jelenthetnek a pótlásukra, a Rashford, Malen, Asensio hármas pedig jelentősen megdobhatja a Villa támadósorát, tehermentesítve ezzel Ollie Watkinst. A Villa hat pontra van lemaradva a 4. Chelsea-től, amely még belátható távolságon belül van, a dobogóhoz viszont nagy bravúr kéne, a Nottingham Forest ugyanis tíz ponttal vezet előtte. Azt se felejtsük el, hogy a birminghamiek 8. helyen zárták a BL alapszakaszát, így már biztosan ott vannak a legjobb 16 között, ahol a Sporting–Dortmund párharc győztesével találkoznak.

10/10

Az Arsenal egy szem csatára kevés lehet tavasszal

Gabriel Jesus sérülése miatt Kai Havertz az Arsenal egyetlen játékosa, aki bevethető csatárposzton, ez pedig a sűrűnek ígérkező tavaszi idényben lehet, hogy kevés lesz a londoniaknak. Nem véletlen, hogy télen meg akarták erősíteni a támadószekciót egy vérbeli kilencessel, de a jelek szerint nem találtak erre a posztra megfelelő embert. Az ágyúsok két legfőbb célpontja Alexander Isak és Benjamin Sesko voltak, de (jelenleg) egyikük sem elérhető, emellett Ollie Watkinsszal is szemeztek, de az Aston Villa végül úgy döntött, hogy inkább Jhon Duránt adja el az al-Nasszrnek.

Az Arsenal hosszútávú megoldásban gondolkozik és úgy tűnt, Watkins lehet erre a legmegfelelőbb ember, de miután ez az üzlet elhalt, nem maradt minőségi alternatíva, így foghíjas támadósorral vág neki a tavasznak a londoni klub. Mondjuk amíg öt gólt lőnek a City ellen, lehet, hogy nincs is szükség több csatárra.

10/5

Liverpoolban a nyári átigazolási időszak sorsdöntő lesz

Nem csak a londoniak döntöttek úgy, hogy nincs szükség erősítésre az idény hátralévő részére, a Premier League-t vezető Liverpool sem igazolt senkit télen, ám vélhetően ez azt jelenti, hogy nem csak Arne Slottal, de a jelenlegi játékoskerettel is elégedettek a vörösöknél. A Liverpoolnak mindenkire szüksége lesz tavasszal, hiszen mind a négy sorozatban (bajnokság, BL, FA-kupa, Ligakupa) érdekelt még, így bizonyára jól jön majd az egy kör pihenő a Bajnokok Ligájában.

A legnagyobb kérdés, hogy mi lesz a három nagy, Mohamed Szalah, Trent Alexander-Arnold és Virgil van Dijk sorsa, ugyanis nyáron lejár a szerződésük. Jelentkező már télen is volt értük, a Real Madrid az angol jobbhátvédet, a szaúdi al-Hilal pedig az egyiptomi támadót szerette volna leigazolni, de a klubvezetés foggal-körömmel ragaszkodott a maradásukhoz. A tárgyalások jelenleg is zajlanak velük, így a szurkolók reménykedhetnek benne, hogy sikerül maradásra bírni őket.

Csatárposzton elkélne az erősítés, mert az Arsenalhoz hasonlóan a Poolnak is problémái vannak a kilences poszton. A Mersey-partiaknál ott van ugyan Darwin Núnez, de az uruguayinak nem sok jó meccse volt ebben a szezonban, így jobb híján Luis Díaz játszik ékként. Amíg Szalah ilyen ütemben termeli a gólokat, addig nincs baj, de neki sem ártana néha egy kis pihenő.

10/8

Egy pillanat alatt dőlhet össze a liverpooli vár, amit a tökéletességig építettek Ez az utolsó tánc? Három legjobbját is elveszítheti a Liverpool, a hírek szerint ugyanis nem sikerült megállapodnia Mohamed Szalahval, Virgil van Dijkkal és Trent Alexander-Arnolddal sem, így nem kizárt, hogy nyáron új csapatot kell majd felépítenie Arne Slotnak. Ez viszont egyelőre másodlagos, a Liverpool ugyanis vezeti a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját, versenyben van az FA-kupában, a Ligakupában pedig elődöntős.

Mit művelnek a Manchester Unitednél?

A kérdés persze csak költői, hiszen hétről-hétre látjuk, megérteni azonban már nehezebb a döntések mögött húzódó logikát. Rúben Amorim érkezése óta a United mélyebbre süllyedt, mint a Premier League-érában bármikor, legutóbb a Crystal Palace ellen kapott ki 2–0-ra hazai pályán és egyre sűrűbben kell maga mögé néznie az egykor szebb napokat látott klubnak, a 16. Everton ugyanis mindössze csak három ponttal van lemaradva.

A manchesteriek játékánál már csak Amorim nyilatkozatai kétségbeejtőbbek, aki előbb arról beszélt, hogy „soha ilyen rossz nem volt még a Manchester United”, majd beleszállt Marcus Rashfordba és kijelentette, hogy előbb ültetné le a kispadra a 63 éves kapusedzőt, mint az angol csatárt.

Ennek fényében nem meglepő, hogy Rashford kölcsönben az Aston Villához csatlakozott, ahol ráadásul az európai kupaszereplésért játszhat. Azt pedig már tényleg csak zárójelben jegyezzük meg, hogy az angol labdarúgó a United harmadik legeredményesebb játékosa volt ebben az évben Amad Diallo és Bruno Fernandes mögött. A csapat anyagi lehetőségeit nagyban rontotta az idény közbeni edzőcsere, így csupán a védelmet sikerült megerősíteni a 20 éves Patrick Dorguval. Valljuk be, rá is fér arra az egységre a friss erő, pláne úgy, hogy a hétvégi bajnokin súlyosan megsérült Lisandro Martínez. Végül pedig egy jó hír, aminek bizonyára a United-szurkolók örülnek: Anthony a Real Betishez került kölcsönbe, így néhány hónapig nem az Old Traffordon játszik majd élő fidget spinnereset.

10/4

Tényleg ez lenne a valaha volt legrosszabb Manchester United? A szezon ezen szakaszában a hat hazai bajnoki vereség új negatív rekord a klub történetében.

A világ összes pénzét elköltötte a Manchester City

Úgy tűnt, hogy egy hatalmas hullámvölgy után feléled az angol bajnokság címvédője, hiszen nagy nehezen sikerült továbbjutnia a Bajnokok Ligájában és hosszú hónapok után ismét visszaverekedte magát a top 4-be (ha csak egy rövid időre is), majd jött az Arsenal elleni mészárlás, 5–1-re nyertek az ágyúsok. A City vergődését látva nem meglepő, hogy nagy költekezésbe kezdett a csapat, amely fiatal tehetségekkel próbálta meg megerősíteni keretét.

A legnagyobb összeget a 25 éves Omar Marmus leigazolása emésztette fel, a gólerős támadó 26 meccsen 20 góllal és 14 gólpasszal segítette a Frankfurtot, mielőtt Manchesterbe igazolt volna 75 millió euróért. A sérült aranylabdás Rodri pótlására a korábbi barcelonai nevelés, a 23 éves Nico González érkezett 60 millió euróért a Portótól. Rúben Dias és Nathan Aké sérülései miatt ráfért a frissítés a védelemre is, ahová 37 millió euróért érkezett a 19 éves Vitor Reis és 40 millióért a 20 éves Abdukodir Huszanov.

Összesen 218 millió eurót költött el az angol csapat télen.

10/7

A Milan felforgatta a keretét, a Napoli Kvarachelia pótlásával küzd

Nagy átigazolási hajrát produkált az AC Milan csapata is, amely az utolsó napon négy új játékost szerzett és ugyanennyitől vált meg, úgyhogy jelentősen felforgatta a keretét a tavasz előtt. Az már korábban kiderült, hogy Kyle Walker kölcsönbe érkezik a Manchester Citytől, ahogyan az is, hogy Álvaro Morata a Sallai Rolandot is a soraiban tudó Galatasarayhoz igazol. A spanyol csatár pótlására Santiago Giménez érkezett a Feyenoordtól, amelynek színeiben 105 meccsen 65 gólig jutott. Játszótársat is kapott maga mellé, ugyanis a Chelsea-től kölcsönbe jött Joao Félix, aki a kevés játéklehetőség miatt nagyon elvágyódott már a londoniaktól.

Ezzel azonban nem ért véget az érkezők névsora, az éjszakai órákban ugyanis a Milan bejelentette Warren Bondót a Monacótól és Riccardo Sottilt a Fiorentinától, az olasz játékos nyárig érkezett kölcsönbe. Azonban jelentős veszteségek is érték a piros-feketéket, közel 20 év után kölcsönbe távozik a Bolognához Davide Calabria, Noah Okafor a listavezető Nápolyhoz nyergelt át egy időre, illetve Kevin Zerolit is kölcsönadták, Ismail Bennacert pedig az Olympique Marseille vette meg.

10/6

A Napolinak szüksége is volt a támadó érkezésére, hiszen 70 millió euróért eladta a PSG-nek egyik legjobbját, Hvicsa Kvaracheliát, akire az igen beszédes „Kvaradona” becenevet aggatták rá az argentin legenda, Diego Maradona után. A grúz játékost a manchesteri Alejandro Garnachóval és a Dortmund villámgyors támadójával, Karim Adeyemivel próbálták meg pótolni Nápolyban, de végül egyik üzletből sem lett semmi. Vésztartalékként felmerült a Newcastle korábbi, a Fenerbache jelenlegi szélsője, Allan Saint-Maximin neve is, de végül Okafor kölcsönvétele mellett döntöttek, akire kivásárlási opciójuk is lesz.

10/4

Ancelotti nem kapott védőt, a Barcelona igazolások nélkül erősítette meg jövőjét

Carlo Ancelotti mindössze egy dolgot kért a Real Madrid vezetőségétől idén januárban, egy új középhátvédet, miután Éder Militao és David Alaba is megsérült, ám a kívánságát nem hallgatták meg, akárcsak 2023 nyarán, amikor Karim Benzema pótlását Harry Kane leigazolásával akarta megoldani, de az angol támadó végül a Bayern Münchennél kötött ki. Szintén égető probléma lehet a madridi védelem jobboldalán Dani Carvajal kiesése, jelenleg ugyanis csak Lucas Vázquez bevethető azon a poszton. Ugyan Alexander-Arnoldért ajánlatot tett a spanyol klub, de a Liverpool elutasította azt, így várhatóan a Real védelme igencsak sebezhető lesz.

10/4

A madridiak legnagyobb riválisa, az FC Barcelona ugyan nem igazolt senkit a télen (bár Marcus Rashford neve felmerült, de jelenleg nem prioritás egy újabb támadó megszerzése a Raphinha, Lewandowski, Yamal hármas mellé), mégis nagyon sikeres időszakot tudhat maga mögött, hiszen minden olyan fiatal tehetségével szerződést hosszabbított, akinek 18 hónapon belül lejárt volna a kontraktusa. A középpályán Pedri és Gavi 2030-ig írtak alá és egyelőre Ronald Araújo is marad Katalóniában, annak ellenére, hogy a Juventus élénk érdeklődést mutatott iránta. A jövő nagy kérdése majd az lesz, hogy Frenkie de Jonggal, Andreas Christensennel és Eric Garcíával sikerül-e megállapodni, az ő szerződésük jövő nyáron jár le.

10/9