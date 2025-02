Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f44f1847-b5b5-4de2-9786-eb0130c950b7","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A témája és a formája is igencsak zavarba ejtő a tizenhárom Oscar-jelölést kapott Jacques Audiard-filmnek. Az amúgy zseniális alakítást nyújtó főszereplő körüli botrány pedig csak tovább fokozza ezt a zavart. Emilia Pérez-kritika.","shortLead":"A témája és a formája is igencsak zavarba ejtő a tizenhárom Oscar-jelölést kapott Jacques Audiard-filmnek. Az amúgy...","id":"20250227_emilia-perez-oscar-film-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f44f1847-b5b5-4de2-9786-eb0130c950b7.jpg","index":0,"item":"e977dd31-739b-4d7e-ad3b-ec4b24b60570","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_emilia-perez-oscar-film-kritika","timestamp":"2025. február. 27. 16:18","title":"A drogkartellfőnök eltáncolt nemváltó műtéte – megnéztük, és nem nagyon értjük az Emilia Pérezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7fcfa5-cbf9-43de-9f68-76411a20f6c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli hatóságok cserébe több száz palesztin foglyot engedtek szabadon.","shortLead":"Az izraeli hatóságok cserébe több száz palesztin foglyot engedtek szabadon.","id":"20250227_hamasz-halott-izraeli-tuszok-palesztin-foglyok-csere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f7fcfa5-cbf9-43de-9f68-76411a20f6c5.jpg","index":0,"item":"256f894e-4961-4d1c-a7d3-6b6f33b3b52a","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_hamasz-halott-izraeli-tuszok-palesztin-foglyok-csere","timestamp":"2025. február. 27. 05:47","title":"Átadta a Hamász négy halott izraeli túsz földi maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színész lánya szerint szén-monoxid-mérgezés miatt történhetett a tragédia.","shortLead":"A színész lánya szerint szén-monoxid-mérgezés miatt történhetett a tragédia.","id":"20250227_Kulonbozo-helyisegekben-talaltak-ra-Gene-Hackmanre-es-a-felesegere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a.jpg","index":0,"item":"3f3a680a-f5ae-4e57-99d9-95abe0d9fb10","keywords":null,"link":"/elet/20250227_Kulonbozo-helyisegekben-talaltak-ra-Gene-Hackmanre-es-a-felesegere","timestamp":"2025. február. 27. 18:34","title":"Különböző helyiségekben találtak rá Gene Hackman és a felesége holttestére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a bíróságnak ki kell mondania, hogy Magyarország az ENSZ-ben egy szavazás során megszegte uniós kötelezettségeit, és megsértette az EU hatásköreit. ","shortLead":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a bíróságnak ki kell mondania, hogy Magyarország az ENSZ-ben egy szavazás során...","id":"20250227_Europai-Birosag_fotanacsnok_unios-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0.jpg","index":0,"item":"9db57ce5-21fe-4597-b868-4dc8bbb81dea","keywords":null,"link":"/eurologus/20250227_Europai-Birosag_fotanacsnok_unios-jog","timestamp":"2025. február. 27. 12:01","title":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a magyar kormány bíróságnak képzelte magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539e0af2-4d6c-4b7b-92ad-e8eebbd4f508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány képviselői eddig csak utalgattak arra, hogy megakadályoznák a melegfelvonulás megrendezését az eddig ismert formájában. ","shortLead":"A kormány képviselői eddig csak utalgattak arra, hogy megakadályoznák a melegfelvonulás megrendezését az eddig ismert...","id":"20250227_pride-betiltas-lazar-janos-orban-viktor-gulyas-gergely-lmbtq-kozosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/539e0af2-4d6c-4b7b-92ad-e8eebbd4f508.jpg","index":0,"item":"7026a651-d79d-42a3-9f8c-304a5fcc2d69","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_pride-betiltas-lazar-janos-orban-viktor-gulyas-gergely-lmbtq-kozosseg","timestamp":"2025. február. 27. 08:26","title":"Lázár János: A Pride-ot mihamarabb be kell tiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7910f92a-6d65-47a8-9649-bbe999dad174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lengyel űrügynökség szerint a Falcon 9-es további darabjai egy körülbelül száz kilométeres széles sávban bukkanhatnak még fel.","shortLead":"A lengyel űrügynökség szerint a Falcon 9-es további darabjai egy körülbelül száz kilométeres széles sávban bukkanhatnak...","id":"20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7910f92a-6d65-47a8-9649-bbe999dad174.jpg","index":0,"item":"8a40de5e-fe6b-43dd-b09b-dd033dc2cfb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","timestamp":"2025. február. 27. 06:46","title":"A SpaceX rakétájának négy darabját találták meg eddig Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27bbf5f-2814-469a-a7a9-0151c5009227","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kritikusai szerint ezt a furcsaságot úgy nevezik: Frauenproblem, azaz nőprobléma.","shortLead":"A kritikusai szerint ezt a furcsaságot úgy nevezik: Frauenproblem, azaz nőprobléma.","id":"20250227_friedrich-merz-furcsa-gyozelmi-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d27bbf5f-2814-469a-a7a9-0151c5009227.jpg","index":0,"item":"b8f2e0c2-910a-4041-9415-e5c13ac2714c","keywords":null,"link":"/elet/20250227_friedrich-merz-furcsa-gyozelmi-foto","timestamp":"2025. február. 27. 08:25","title":"Van valami furcsa a győztes Friedrich Merz csapatfotóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az esőre nagy szükség van, ugyanis az elmúlt hónapok csapadékösszege jócskán elmarad a sokéves átlagtól, a felső egy méteres talajrétegből 20–80 milliméter nedvesség hiányzik.","shortLead":"Az esőre nagy szükség van, ugyanis az elmúlt hónapok csapadékösszege jócskán elmarad a sokéves átlagtól, a felső...","id":"20250227_Jol-jott-hogy-kemeny-fagyok-voltak-de-esobol-sokkal-tobb-kene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14.jpg","index":0,"item":"32db0cf0-e8aa-4982-8009-14a186d50c38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_Jol-jott-hogy-kemeny-fagyok-voltak-de-esobol-sokkal-tobb-kene","timestamp":"2025. február. 27. 15:35","title":"Jól jött, hogy kemény fagyok voltak, de esőből sokkal több kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]