[{"available":true,"c_guid":"a6067b55-5825-4786-a68e-d8942138f2d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötödik alkalommal követelik „a technofasiszta törvények visszavonását”.","shortLead":"Ötödik alkalommal követelik „a technofasiszta törvények visszavonását”.","id":"20250415_hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-hidfoglalas-erzsebet-hid-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6067b55-5825-4786-a68e-d8942138f2d6.jpg","index":0,"item":"607d3ee9-5408-46ab-a92f-677d99ca9fec","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_hadhazy-akos-tuntetes-demonstracio-hidfoglalas-erzsebet-hid-budai-var","timestamp":"2025. április. 15. 16:44","title":"Lezárták az Erzsébet híd egyik felét, kezdődik Hadházy újabb tüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e8dd52-e7d1-4578-903a-eb16f1cb6f7c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik legnehezebb feladat hanggal is karaktert adni egy villanyautónak. ","shortLead":"Az egyik legnehezebb feladat hanggal is karaktert adni egy villanyautónak. ","id":"20250415_Ilyen-hangja-lesz-a-debreceni-BMW-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63e8dd52-e7d1-4578-903a-eb16f1cb6f7c.jpg","index":0,"item":"1fccd1fd-135a-43c7-868a-b4a94df29847","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Ilyen-hangja-lesz-a-debreceni-BMW-nek","timestamp":"2025. április. 15. 08:03","title":"Ilyen hangjuk lesz a debreceni BMW-knek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7043c06e-1219-4c4e-8134-1de2b2c6c58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem megfelelő képesítéssel oktató tanárok száma 2016 óta folyamatosan nő.","shortLead":"A nem megfelelő képesítéssel oktató tanárok száma 2016 óta folyamatosan nő.","id":"20250416_Most-mar-a-kormanykozeli-Szazadveg-is-elismeri-hogy-nagyon-sok-tanar-szakkepesites-nelkul-oktak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7043c06e-1219-4c4e-8134-1de2b2c6c58f.jpg","index":0,"item":"0a424b86-d6e9-4250-ae61-e5230d594486","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Most-mar-a-kormanykozeli-Szazadveg-is-elismeri-hogy-nagyon-sok-tanar-szakkepesites-nelkul-oktak","timestamp":"2025. április. 16. 10:12","title":"Már a kormányközeli Századvég is elkezdett a tanárproblémákról beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","shortLead":"A politikus szerint a rendőrök indokolatlanul motozták meg a tüntetőket.","id":"20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4f6363d-13fc-4962-9550-9d23cc7c0886.jpg","index":0,"item":"ad394015-8f9e-41b7-8db5-7c973e232d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Bedo-David-tuntetes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 16. 10:31","title":"Bedő Dávid azt üzeni a rendőrségnek, hogy hagyják abba a békés tüntetők vegzálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bármennyire is fura, de ha alaposabban szemügyre vesszük Európa gondjait, akkor azok nem is annyira félelmetesek. Nagy átfedések vannak az egykori nácik és a mai populisták, így Donald Trump nyelvezete között. Működik az autokraták internacionáléja. Trump elkalkulálta magát a vámháborúban Kínával szemben. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Bármennyire is fura, de ha alaposabban szemügyre vesszük Európa gondjait, akkor azok nem is annyira félelmetesek. Nagy...","id":"20250415_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"47fb26d1-bfb6-4500-873b-794c16c4566b","keywords":null,"link":"/360/20250415_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 15. 11:05","title":"Economist: Európa olyan, mint egy skanzen, naivitásában ragaszkodik bizonyos erkölcsi normákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színész ősz hajjal és komoly szakállal pózolt. ","shortLead":"A színész ősz hajjal és komoly szakállal pózolt. ","id":"20250416_Johnny-Depp-uj-film-foto-osz-haj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8.jpg","index":0,"item":"4dac5e69-0851-4fed-bfa3-fb3c9a1efcba","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Johnny-Depp-uj-film-foto-osz-haj","timestamp":"2025. április. 16. 10:52","title":"Johnny Depp az új filmjében gyakorlatilag felismerhetetlen lesz, itt van az első fotó róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy igencsak bizarr ötlettel állt elő a Meta vezérigazgatója pár éve: az ismerősök évenkénti törlésével rázta volna fel a Facebookot. És nem ez lett volna az egyetlen érdekes gondolata.","shortLead":"Egy igencsak bizarr ötlettel állt elő a Meta vezérigazgatója pár éve: az ismerősök évenkénti törlésével rázta volna fel...","id":"20250416_mark-zuckerberg-meta-targyalas-facebook-ismerosok-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461.jpg","index":0,"item":"e3de4b31-c0b9-4730-a832-71027d89310b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_mark-zuckerberg-meta-targyalas-facebook-ismerosok-torlese","timestamp":"2025. április. 16. 19:03","title":"Mark Zuckerberg komolyan felvetette, hogy évi egyszer mindenki ismerőseit törölni kéne a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c4292-7ae7-4b27-aab4-9d75a5471610","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Meglepő gyorsasággal került le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, és egyelőre csak annyi biztos, hogy a korrupciós érintettségét nem cáfolták, politikai döntés született.","shortLead":"Meglepő gyorsasággal került le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, és egyelőre csak annyi biztos...","id":"20250416_rogan-szankcios-lista-levetel-usa-trump-orban-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c2c4292-7ae7-4b27-aab4-9d75a5471610.jpg","index":0,"item":"38f78828-a872-4f90-94bd-0159d6a949c4","keywords":null,"link":"/360/20250416_rogan-szankcios-lista-levetel-usa-trump-orban-kormany","timestamp":"2025. április. 16. 15:45","title":"Rogán levétele a szankciós listáról: de vajon mit kérhetett Trump cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]