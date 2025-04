Talán már meg sem lepődünk rajta, amikor azt látjuk, hogy az élsportolók az évek előrehaladtával egyre gyorsabbak, erősebbek, sőt azt is ki merjük jelenteni, hogy egyre jobbak lesznek. A teljesítmények javulásának következménye, hogy sorra dőlnek meg a rekordok, egy-egy ilyen alkalommal pedig mindig felvetődik a kérdés: meddig lehet még ezt fokozni? Néhány csúcs ugyanakkor elérhetetlennek és megdönthetetlennek tűnik, és még az sem számít, hogy a jövőben milyen technológiai vagy tudományos előrelépések történnek.

Sokan ezt gondolták Wayne Gretzky csúcsáról is, aztán jött Alekszandr Ovecskin. Gretzky 31 éven át vezette az NHL-alapszakasz góllövőlistájának örökrangsorát 894 találattal, amelyet április 6-án adott át a múltnak az orosz hokis. Egészen elképesztő, 1487 meccsre volt ehhez szüksége. Ennek apropóján előhalásztunk néhány olyan rekordot, amelyek tényleg megdönthetetlenek. Legalábbis egyelőre még így gondolkozunk róluk. És itt érdemes talán kicsit egyből visszakanyarodni Gretzky-hez is, neki ugyanis 2857 kanadai pontja van, azaz összesen ennyi gólt és gólpasszt szerzett karrierje során, ami vélhetően szintén megdönthetetlen rekord. Igaz, a góljaira is ezt mondták sokáig.

Kezdjük a sport csúcseseményével, az olimpiával, és annak is az egyik legnagyobb alakjával, Michael Phelpsszel. Az amerikai úszó 23 olimpiai aranyérmet nyert pályafutása során, ami már önmagában szenzációs teljesítmény, hát még ha hozzávesszük, hogy összesen 28 olimpiai érme van. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Phelps a legyőzhetetlen kategóriába tartozik, ezt saját bőrén tapasztalta meg Cseh László, a Penge podcast következő adásának vendége, aki a műsorban az amerikai úszóval való rivalizálásról is mesél.

Az úszás egy olyan sportág, ahol halmozni lehet az érmeket – köszönhetően annak, hogy különböző úszásnemekben és távokon versenyezhetnek az indulók –, de a történelemben senki még csak meg sem közelítette Michael Phelps csúcsát. A jelenlegi mezőnyből Katie Ledecky és Caeleb Dressel állnak legközelebb ehhez a maguk 9 elsőségével, de bármennyire is zseniális úszók, Ledeczky inkább hosszútávon, Dressel pedig a sprintszámokban remekel, Phelps viszont rövid és hosszabb távokon is klasszis volt. A Párizsban négy aranyat nyerő Léon Marchandban lehet még bízni, hogy talán eljut ennek a csúcsnak a közelébe – az életkora és a tehetsége is erre predesztinálja –, de ehhez még biztosan lesz egy-két szava Milák Kristófnak is.

A női 100 méteres síkfutás világrekordja: 10,49 másodperc

Florence Griffith Joyner, akit a sportvilág csak Flo-Jo néven emleget, 1984-ben hívta fel magára a figyelmet, amikor a Los Angeles-i olimpián 200 méteren ezüstérmet nyert, majd az 1987-es világbajnokságon megismételte ezt az eredményt. Igazi világsztárrá azonban egy évvel később vált, amikor megdöntötte a női 100 méteres síkfutás világrekordját a szöuli olimpia előtti amerikai válogatóversenyen. Indianapolisban 10,49 másodperc alatt ért célba, időeredményt pedig azóta is megdönthetetlen csúcsként tartják számon.

Egy időben felmerült, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) nem ismeri el a sportoló eredményét hivatalos világrekordként, ugyanis az olimpiai stadionban lévő műszerek közül volt, amelyik 0,0 m/s szélsebességet mért a futás idején, a közeli hármasugró pályánál viszont 4,3 m/s-os szelet. A WA végül jóváhagyta Flo-Jo rekordját, aki a női 200 méteres síkfutás világrekordere is, ezt Szöulban, az olimpiai döntőben állította fel 21,34 másodperces idővel. A 100-as csúcsához eddig Elaine Thompson-Herah állt a legközelebb, a jamaicai 10,54-es időt futott 2021-ben.

Florence Griffith Joyner tragikusan fiatalon hunyt el, váratlan, és az egész sportvilágot sokkoló halálát 1998. szeptember 21-én egy álmában bekövetkező epilepsziás roham okozta, amely fulladást idézett elő.

Florence Griffith Joyner a szöuli olimpián STF / AFP FILES / AFP

Labdarúgás

A legtávolabbi gól: 96 méter

Akár szándékos volt, akár csak a szél, a földön megpattanó labda és egy kapushiba eredménye, de Tom King egészen szenzációs rekordot állított fel 2021 januárjában. Az angol negyedosztályban szereplő Newport County korábbi kapusa – jelenleg a Premier League-s Wolverhampton Wanderers játékosa – egy kirúgás után szerzett rendkívül látványos gólt a Cheltenham Town ellen:

Ezzel a találattal Asmir Begovic csúcsát adta át a múltnak. A Stoke City korábbi kapusa még 2013 novemberében, a Southampton elleni meccsen talált be az ellenfél hálójába a saját 16-osán belülről, egy hazagurított labda után.

A legrövidebb idő két gól között: 9 másodperc

Kilenc másodperc. Még Leonardo DiCaprio és Margot Robbie első szeretkezése is tovább tartott a Wall Street Farkasa című filmben. Hogyan lehetséges ennél is rövidebb idő alatt két gólt rúgni? Az ezredforduló elejéig kell visszarepülnünk az időben, pontosabban 2000. szeptember 23-ig, hogy erre választ kapjunk. A helyszín az Egyesült Királyságbeli Adams Park, ahol a Wycombe Wanderers fogadta a Peterborough United csapatát.

Egy gólokban nem bővelkedő első félidő végén a hazai csapat nagyon jó helyről jutott szabadrúgáshoz. A labda mögé Jamie Bates állt, aki remekül rúgta ki a hosszút, a játékvezető pedig le is fújta ezt a játékrészt. A szünet után a Wycombe jött középkezdéssel, Jermaine McSporran pedig egy pazar szóló után a kapuba talált. A két gól között a Peterborough nem is ért labdába, a két találat pedig a tiszta játékidőt tekintve (a félidei szünetet természetesen nem beleszámítva) kilenc másodperc különbséggel született – ezzel új világrekordot állítottak fel a Wycombe focistái, több gól ráadásul nem is volt a meccsen. Az eset különlegességét tekintve egy jó adag szerencse is kellene ahhoz, hogy ez a rekord megdőljön.

A legnagyobb különbségű győzelem: 149–0

Nem, ez nem a FIFA-ról EA FC névre átkeresztelt videójátékban történt, hanem a valóságban. Bár igaz, hogy nem a világ legszínvonalasabb bajnokságában, hanem a madagaszkári első osztályban, ahol a címvédő Stade Olympique de l’Emyrne (SOE) csalódottan érkezett meg az AS Adema elleni mérkőzésre 2002 novemberében, ugyanis az előző fordulóban pontokat veszített, és ezzel elbukta a reményét a bajnoki címre. A SOE úgy érezte, hogy a játékvezető egy jogtalan büntetőt ítélt meg ellene, ezzel megfosztva a győzelemtől, így a csapat elhatározta, hogy tiltakozásba kezd. Az Adema úgy szerzett 149 gólt, hogy gyakorlatilag nem volt náluk a labda, a SOE játékosai sorra rúgták az öngólokat. A helyzetet talán csak súlyosbítja, hogy ebben az évben az AS Adema lett a madagaszkári bajnok.

Tenisz

Steffi Graf és a Golden Grand Slam

Teniszben azt nevezik Grand Slamnek, amikor egy játékos a négy legrangosabb tornát, azaz az Australian Opent, a Roland Garrost, a Wimbledone-t és a US Opent is megnyeri ugyanabban az évben. Erre eddig összesen öt játékos volt képes egyéniben: Don Budge 1938-ban, Maureen Connolly 1953-ban, Rod Laver 1962-ben és 1969-ben, Margaret Smith Court 1970-ben és Steffi Graf 1988-ban. A német teniszezőnő teljesítményét az teszi különlegessé, hogy abban az évben olimpiai bajnok is lett, így a sikersorozatát „Golden Slam” néven szokás emlegetni. A manapság a pickleballal szemező Graf az egyetlen egyéni játékos, akinek sikerült ez a bravúr, és rekordjának beállítását vagy megdöntését csak tovább nehezíti, hogy olimpiát négyévente rendeznek.

Erre az új őrületre van rápörögve fél Hollywood, de Magyarországon is egyre népszerűbb a tenisz trónkövetelője Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, George Clooney és Andre Agassi is ezt játssza, és olyan hangja van, mint amikor valaki felbont egy pezsgősüveget. Bemutatjuk pickleballt.

Forma–1

A legtöbb futam dobogós helyezés nélkül

Nico Hülkenberg a Forma–1 történetének egyik legtapasztaltabb pilótája, aki eddig 231 nagydíjon indult, mégsem sikerült még soha az első háromban végeznie. A 37 éves pilóta 2010-es F1-es debütálása óta a Williams, a Force India, a Renault, a Racing Point, az Aston Martin, a Haas és jelenlegi csapata, a Sauber színeiben is a középmezőnyben gyűjtögette szorgosan a pontokat. Hosszú pályafutása során a „Hulk” becenévre hallgató versenyző ezen képessége miatt értékes pilótává vált ugyan a középcsapatok számára, de a dobogóhoz legközelebb három negyedik helyezéssel állt. A legutóbbi Bahreini Nagydíj nem sikerült számára túl fényesen, a padlólemez túlzott elvékonyodása miatt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) kizárta a németet, hiába ért 13. helyen célba.

A legfiatalabb pontszerző: 17 évesen és 180 naposan

Ha valaki, akkor Max Verstappen tudja, mi kell ahhoz, hogy valaki dobogón végezzen a Forma–1-ben. A négyszeres világbajnok holland cikkünk megjelenésekor 64 futamgyőzelemnél jár, ő a valaha volt legfiatalabb versenyző, aki elindult a királykategóriában, a legfiatalabb pontszerző és a legfiatalabb futamgyőztes is. Verstappen a 2015-ös Maláj Nagydíjon szerezte meg élete első pontjait, második futamán a 7. helyen ért célba a Toro Rosso versenyzőjeként, mindössze 17 évesen és 180 naposan.

Max Verstappen a 2015-ös Maláj Nagydíjon Mohd RASFAN / AFP

Ezt a rekordot nehéz lesz megdönteni, 2016-ban ugyanis az FIA bevezette a 18 éves alsó korhatárt az F1-ben. Bár a szabályokat azóta módosították, lehetővé téve, hogy 17 évesek is jelentkezhessenek FIA-szuperlicencért, amelyet az FIA saját belátása szerint ítél oda a versenyzőknek, de egyelőre Verstappen csúcsát nem veszélyeztette senki.

Nyitókép: AFP / Odd Andersen