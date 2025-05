Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27f884d3-8a37-483c-88b8-3f408474058a","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A zene arra viszi a hallgatóját, amerre az előadó vezeti. Gerlóczy Zsigmond, az ifjú magyar zongorista bárhol jár is, zenei influencerek és a szabad rögtönzéseket kedvelő publikum szeretete kíséri. ","shortLead":"A zene arra viszi a hallgatóját, amerre az előadó vezeti. Gerlóczy Zsigmond, az ifjú magyar zongorista bárhol jár is...","id":"20250518_hvg-gerloczy-zsigmond-zongoramuvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f884d3-8a37-483c-88b8-3f408474058a.jpg","index":0,"item":"1edcc74d-4bc4-4256-99b2-7eb84df6e930","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-gerloczy-zsigmond-zongoramuvesz","timestamp":"2025. május. 18. 20:00","title":"Gerlóczy Zsigmond: Igyekszem a semmiből játszani, hogy ami elhagyja a kezemet, egyszeri és megismételhetetlen legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra alkalmatlanná vált. A HVG információi szerint költöznie kellett egy háromgyerekes családnak is, de miután nem kaptak semmilyen kompenzációt – pénzt vagy lakhatási alternatívát –, így lényegében az utcára kerültek. A vasúttársaságnál azt közölték, hogy mindenben a törvények szerint jártak el, az érintett lakóknak pedig akkor is ajánlottak valamilyen segítséget, ha jogcím nélkül tartózkodtak az ingatlanban. Ennél valamivel többet ígért a MÁV, amikor a tervezett Mini-Dubaj projekt érdekében kellett kiüríteni rákosrendezői ingatlanokat. A tapasztalatok alapján három gyerekkel még albérletet is nehéz találni Magyarországon.","shortLead":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra...","id":"20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866.jpg","index":0,"item":"cefadb1e-82f5-426f-b687-87ddc1d89c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","timestamp":"2025. május. 19. 07:09","title":"Családvédelem a hétköznapokban: az utcára került egy háromgyerekes család a MÁV bérlakásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre csak az „átláthatósági” törvény elfogadásáig van lehetőségük a tervezet szövege szerint.","shortLead":"Erre csak az „átláthatósági” törvény elfogadásáig van lehetőségük a tervezet szövege szerint.","id":"20250520_Fidesz-kulfoldi-tamogatas-hataron-tuli-magyarok-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"76543fef-d077-446c-b84c-c18c7ce40ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Fidesz-kulfoldi-tamogatas-hataron-tuli-magyarok-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 20. 07:49","title":"Bár törvényben tiltanák, a Fidesz honlapján továbbra is várják a külföldről érkező támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3711a6aa-7c58-4061-b2bb-448bec57899b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke azt írta, együtt örülnek az erdélyi magyarsággal.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke azt írta, együtt örülnek az erdélyi magyarsággal.","id":"20250519_Magyar-Peter-Lecsapott-az-Orban-atok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3711a6aa-7c58-4061-b2bb-448bec57899b.jpg","index":0,"item":"a2ae3b7a-1256-4884-ba47-63af726bf8d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Magyar-Peter-Lecsapott-az-Orban-atok","timestamp":"2025. május. 19. 06:06","title":"Magyar Péter: Lecsapott az Orbán-átok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","shortLead":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","id":"20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43.jpg","index":0,"item":"3ee23cfa-b434-4f08-839d-c8d855ccbac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","timestamp":"2025. május. 19. 06:41","title":"Szuperdrága portéka ez a Tesla sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e773823-b0ce-4b23-8a18-bdd6d029bd99","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Álhírkampányt indítottak az oroszok, de a hatóságoknak sikerült ezt leleplezniük – közölte a román külügy.","shortLead":"Álhírkampányt indítottak az oroszok, de a hatóságoknak sikerült ezt leleplezniük – közölte a román külügy.","id":"20250518_orosz-befolyasolas-roman-elnokvalasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e773823-b0ce-4b23-8a18-bdd6d029bd99.jpg","index":0,"item":"54078bde-373b-4a26-99a6-1cf9662d4bc7","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_orosz-befolyasolas-roman-elnokvalasztas-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 18:25","title":"Oroszok próbálták meg befolyásolni a román elnökválasztást a külügy szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896a2c7f-440d-4ecc-ae2c-0f03a8f798fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezek a bájos városkák lenyűgöző tájakkal, finom ételekkel és sportolási lehetőségekkel kínálnak jó alternatívát a nyüzsgő turistacélpontok helyett.","shortLead":"Ezek a bájos városkák lenyűgöző tájakkal, finom ételekkel és sportolási lehetőségekkel kínálnak jó alternatívát...","id":"20250520_nyaralas-utazas-vakacio-nyari-szunet-europai-kisvarosok-tengerpart-gasztronomia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/896a2c7f-440d-4ecc-ae2c-0f03a8f798fc.jpg","index":0,"item":"8e8a5a6c-287b-40da-9151-2c7ea21149b2","keywords":null,"link":"/elet/20250520_nyaralas-utazas-vakacio-nyari-szunet-europai-kisvarosok-tengerpart-gasztronomia","timestamp":"2025. május. 20. 05:01","title":"Ha még nem tudja, hol nyaraljon, nézze meg ezt a 17 meseszép európai kisvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcf17a7-5d6f-4c50-b057-5b184b180463","c_author":"Tiszai Balázs","category":"kkv","description":"A kínai akkumulátorgyártó óriás várhatóan az év legnagyobb részvénykibocsátását hajtja végre, amikor belép a hongkongi tőzsdére. A remélt beáramló tőke nagy része Debrecenbe menne. A gyárhoz a kormány is bőkezű támogatást ígért, A cellagyártás tesztüzeme még ősszel beindul, több száz Fülöp-szigeteki vendégmunkás segítségével.","shortLead":"A kínai akkumulátorgyártó óriás várhatóan az év legnagyobb részvénykibocsátását hajtja végre, amikor belép a hongkongi...","id":"20250519_CATL-Hongkong-tozsde-reszvenykibocsatas-IPO-Debrecen-akkumulatorgyar-ezermilliard-forint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fcf17a7-5d6f-4c50-b057-5b184b180463.jpg","index":0,"item":"a159ff4f-45dc-407e-bf6c-b126ab03a06c","keywords":null,"link":"/kkv/20250519_CATL-Hongkong-tozsde-reszvenykibocsatas-IPO-Debrecen-akkumulatorgyar-ezermilliard-forint-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 10:16","title":"1,3-1,5 ezer milliárd forintot akar a CATL, hogy továbbépítse a debreceni akkugyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]