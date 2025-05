Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"caaaf310-e48a-40aa-b48e-ce5e7febf7d1","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Számos tévhit él azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a hulladéktípusok, amelyek szabályos leadásáért fizetni kell. Pedig a növekvő számú hulladékudvarok már a legtöbb, a múltban fizetős hulladékokat is ingyenesen átveszik – meghatározott mennyiségek és feltételek mellett. Cikkünkben Czermann-Tóth Gyula, a MOHU létesítménygazdálkodási vezetője oszlatja el a tévhiteket és a rosszul rögzült információkat. ","shortLead":"Számos tévhit él azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a hulladéktípusok, amelyek szabályos leadásáért fizetni kell...","id":"20250521_Hulladekudvarok-mar-ezt-is-ingyen-leadhatjuk-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caaaf310-e48a-40aa-b48e-ce5e7febf7d1.jpg","index":0,"item":"89ce754c-31be-49c7-93e2-4711f80faafb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_Hulladekudvarok-mar-ezt-is-ingyen-leadhatjuk-mohu","timestamp":"2025. május. 27. 11:30","title":"Hulladékudvarok: már ezt is ingyen leadhatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Eltűnhetnek az akciók a boltokból, ha marad az árrésstop, figyelmeztet a Tesco-vezér.","shortLead":"Eltűnhetnek az akciók a boltokból, ha marad az árrésstop, figyelmeztet a Tesco-vezér.","id":"20250526_arresstop-veszteseg-tesco-magyarorszag-elelmiszer-kiskereskedelem-eltuno-akciok-inflacio-palinkas-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c.jpg","index":0,"item":"3b28df90-da94-4604-8fbb-253e14d51e0f","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_arresstop-veszteseg-tesco-magyarorszag-elelmiszer-kiskereskedelem-eltuno-akciok-inflacio-palinkas-zsolt","timestamp":"2025. május. 26. 11:15","title":"Havonta egymilliárdot bukik a Tesco az árrésstopon, a vezérigazgató szerint búcsút inthetünk az akcióknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem vezette kutatócsoport.","shortLead":"Arany szivárog a Föld fémes magjából a felszíni vulkanikus kőzetekbe – állapította meg egy, a Göttingeni Egyetem...","id":"20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d7838c-deee-4f11-996a-e9913acaed3c.jpg","index":0,"item":"44edb667-28c9-40e3-b6f1-8054fa3a015c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_arany-rutenium-szivargas-vulkani-tevekenyseg-felfedezes","timestamp":"2025. május. 26. 18:03","title":"Arany szivárog a Föld magjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc31bcd-1613-4ec2-b8fa-5eb1591089da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban sem érdemes otthon hagyni az esernyőt.","shortLead":"A következő napokban sem érdemes otthon hagyni az esernyőt.","id":"20250526_zivatar-elsofoku-figyelmeztetes-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc31bcd-1613-4ec2-b8fa-5eb1591089da.jpg","index":0,"item":"5291c2cd-2499-4265-8aff-e2bc5be554e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_zivatar-elsofoku-figyelmeztetes-hungaromet","timestamp":"2025. május. 26. 12:01","title":"Tizennégy megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést zivatarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b285a41-df00-4a79-a1a1-12d0ccd866bb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az indoklás szerint bankjegyeken, plakátokon és az interneten is előfordul, hogy kiretusálják a vallási jelképet.","shortLead":"Az indoklás szerint bankjegyeken, plakátokon és az interneten is előfordul, hogy kiretusálják a vallási jelképet.","id":"20250527_oroszok-templom-kereszt-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b285a41-df00-4a79-a1a1-12d0ccd866bb.jpg","index":0,"item":"a63f6d16-a761-4e77-a3d0-7b8a2249c5b2","keywords":null,"link":"/elet/20250527_oroszok-templom-kereszt-moszkva","timestamp":"2025. május. 27. 15:53","title":"Betiltják az oroszok, hogy kereszt nélkül ábrázoljanak templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat marad 6,5 százalék. A gyengélkedő gazdaságra ráférne a kamatcsökkentés, de a magas infláció és a gyengélkedő forint erre nem nyit teret.","shortLead":"Az alapkamat marad 6,5 százalék. A gyengélkedő gazdaságra ráférne a kamatcsökkentés, de a magas infláció és...","id":"20250527_Granitszilardsagu-a-Varga-Mihaly-fele-alapkamat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"9d0e319f-96e8-4c07-9a3b-2153b28e96b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_Granitszilardsagu-a-Varga-Mihaly-fele-alapkamat","timestamp":"2025. május. 27. 14:13","title":"Gránitszilárdságú a Varga Mihály-féle alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","shortLead":"A hivatalos álláspont szerint csak játékos incselkedés történt.","id":"20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/428f9cc7-e259-4b26-b8e0-d6056dab0314.jpg","index":0,"item":"f0bf8b42-7a4c-431c-bf41-33457389c8d7","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Macron-kamerak-elott-kapott-pofont-a-felesegetol","timestamp":"2025. május. 26. 12:43","title":"Macron kamerák előtt kapott pofont a feleségétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e3118-a7e5-463e-8c21-f609552291c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy brit startup cég olyan megoldást alkalmazna az akkumulátorok újrahasznosítására, amely nemcsak karbonsemleges, de karbonnegatív is lehet.","shortLead":"Egy brit startup cég olyan megoldást alkalmazna az akkumulátorok újrahasznosítására, amely nemcsak karbonsemleges, de...","id":"20250527_litium-ion-akkumulator-ujrahasznositas-bakterium-cell-cycle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0e3118-a7e5-463e-8c21-f609552291c6.jpg","index":0,"item":"a103cd2e-269d-4b14-8375-e3d0f7aebaf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_litium-ion-akkumulator-ujrahasznositas-bakterium-cell-cycle","timestamp":"2025. május. 27. 10:03","title":"50 millió éves baktériumokat eresztettek az akkumulátorra, ez mindent újraírhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]