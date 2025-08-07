Leragasztott mezzel védett Dibusz Dénes a BL-ben, kiderült, hogy miért

A meze hátulján és elején is egy-egy látványos fekete csíkkal védett Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa a bolgár Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtezőn kedden. A fekete ragasztószalag a tévéközvetítésen is jól kivehető volt, a Telex pedig arról is beszámolt, hogy miért volt szükség a különleges megoldásra: csak az ő mezén szerepelt a Tippmix szponzori logója.

Az állami szerencsejátékcég ugyanis támogatója a Fradinak, de a mezőnyjátékosok mezén nincs ott a logó. Leragasztani pedig azért kellett, mert Bulgáriában csak olyan sportfogadási oldalak hirdethetnek sportmérkőzéseken, amelyek rendelkeznek engedéllyel. A Tippmixnek nincs bulgáriai engedélye, így értelemszerűen nem is hirdethetett.

A lap szerint a bolgár sportfogadási piac egyébként meglehetősen liberális – szemben az erősen centralizált magyarral, ahol az állami cégen kívül csak a Garancsi–Habony-körhöz tartozó Vegas kapott engedélyt. A Ludogorec főszponzora is épp egy fogadóiroda, így jó eséllyel az ő szponzori logójuk sem lehet majd ott a mezeken a jövő heti, budapesti visszavágón. A portál azt is felidézte, hogy korábban is volt már szükség hasonló intézkedésre, például amikor a Székesfehérváron vendégeskedő skót Hibernian egyik szponzorát – egy brit fogadási oldalt – kellett cenzúrázni.

A Fradi végül 0-0-s döntetlent játszott a Ludogorec otthonában, így jövő kedden hazai pályán, a Groupama Arénában harcolhatja ki a továbbjutást. Ha ez sikerül, akkor egyetlen győzelemre kerül a csapat a BL főtáblájától, az Európa Liga-részvétel pedig biztossá válik.