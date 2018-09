Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több tízmillió forintot lopnak el károsultanként egy jól szervezett magyar–dominikai bűnszervezet tagjai. Gyanakodjon, ha hétvége előtt kellene utalnia.","shortLead":"Több tízmillió forintot lopnak el károsultanként egy jól szervezett magyar–dominikai bűnszervezet tagjai. Gyanakodjon...","id":"20180921_Primitiv_behajtasos_trukkel_verik_at_a_lakasvasarlokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e65e91-c9c9-41b9-8e97-e880160eb175","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Primitiv_behajtasos_trukkel_verik_at_a_lakasvasarlokat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:07","title":"Primitív behajtásos trükkel verik át a lakásvásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02e8fd-167c-4419-8aeb-446a55548b11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen most leleplezett kisáruszállítójával egy feltöltéssel több mint 500 kilométeres távolságot lehet megtenni.\r

","shortLead":"A Volkswagen most leleplezett kisáruszállítójával egy feltöltéssel több mint 500 kilométeres távolságot lehet...","id":"20180920_dobozos_auto_sosem_volt_meg_ennyire_meno_itt_a_vw_elektromos_ujdonsaga_volkswagen_akkumulator_furgon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b02e8fd-167c-4419-8aeb-446a55548b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d70419-ce0d-4c53-86ae-e25458cbf77a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_dobozos_auto_sosem_volt_meg_ennyire_meno_itt_a_vw_elektromos_ujdonsaga_volkswagen_akkumulator_furgon","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:21","title":"Dobozos autó sosem volt még ennyire menő, itt a VW elektromos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","shortLead":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","id":"20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868e5f2d-598d-4ac5-9daf-b5d1e55403d3","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:51","title":"Drónvideón nézheti meg Orbán Viktor vejének kastélyát és egyéb finomságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7fe90c-ff48-4351-82f3-4de18dddb2e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új helyszínen, a zuglói Örs Vezér útján nyílt meg az idei, kritikus hangvételéről elhíresült óriásplakát-kiállítás. A győztes, Demagógia című plakáton egy billentyűzet, amin az s, o, r betűk nagyon lekoptak. Ugye megfejti az üzenetet? \r

\r

","shortLead":"Új helyszínen, a zuglói Örs Vezér útján nyílt meg az idei, kritikus hangvételéről elhíresült óriásplakát-kiállítás...","id":"20180921_Unfake__csak_azert_is_megnyilt_az_ARC","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c7fe90c-ff48-4351-82f3-4de18dddb2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadc654d-742b-4f20-bb31-00a09f26bfe6","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Unfake__csak_azert_is_megnyilt_az_ARC","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:22","title":"Stróman-szuperhős Mészáros és Bajszos János a plakátokon – csak azért is megnyílt az ARC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A U2 énekese a zenekar tegnap esti madridi koncertjén emlékezett meg a magyar miniszterelnökről. Európa emblematikus szélsőjobboldali vezetői között emlegette.","shortLead":"A U2 énekese a zenekar tegnap esti madridi koncertjén emlékezett meg a magyar miniszterelnökről. Európa emblematikus...","id":"20180921_Bono_U2_beszolt_Orban_Viktornak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a8c88-82cf-4581-94ff-6021e6ba3fbb","keywords":null,"link":"/kultura/20180921_Bono_U2_beszolt_Orban_Viktornak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:35","title":"Bono beszólt Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Terrorizmus, munkanélküliség, környezet – a legújabb Eurobarometer-felmérés szerint ezek a területek, ahol az EU-polgárok szerint az uniónak a legtöbbet kellene tennie a helyzet javítása érdekében. A felmérésből az is kiderül, hogy az EU-s polgárok majdnem minden fontos kérdésben többet várnak el az uniótól.","shortLead":"Terrorizmus, munkanélküliség, környezet – a legújabb Eurobarometer-felmérés szerint ezek a területek, ahol...","id":"20180919_Ezek_a_kerdesek_foglalkoztatjak_a_legjobban_az_EUs_polgarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b9e523-a5ff-420c-ba99-ad1fd321ffd9","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Ezek_a_kerdesek_foglalkoztatjak_a_legjobban_az_EUs_polgarokat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:15","title":"Ezek a kérdések foglalkoztatják a legjobban az EU-s polgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy brüsszeli székhelyű civil környezetvédő szervezet, a „Transport et Environnement” (T&E) tette közzé friss vizsgálatának eredményeit. Lesújtóak. ","shortLead":"Egy brüsszeli székhelyű civil környezetvédő szervezet, a „Transport et Environnement” (T&E) tette közzé friss...","id":"20180921_Hogy_van_ez_Ma_tobb_dizelauto_fut_Europaban_mint_a_nagy_balhe_kirobbanasa_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89855e7d-5f91-49f6-82a8-cc49cc1d0bd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Hogy_van_ez_Ma_tobb_dizelauto_fut_Europaban_mint_a_nagy_balhe_kirobbanasa_elott","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:28","title":"Hogy van ez? Ma több dízelautó fut Európában, mint a nagy balhé kirobbanása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5179d0e-e25a-478f-800b-478ffb7ed7df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még csak a tesztek folynak az 5G hálózatokkal, aki előrelátó, az már most gondol a jövőre. Az egyik legilletékesebb mondta el, hogy a Huawei nem fogja kihagyni az 5G-t összehajtható telefonjából.","shortLead":"Bár még csak a tesztek folynak az 5G hálózatokkal, aki előrelátó, az már most gondol a jövőre. Az egyik legilletékesebb...","id":"20180920_huawei_osszehajthato_telefon_5g_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5179d0e-e25a-478f-800b-478ffb7ed7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b51ce5-f9ba-4b26-af72-5273a7fed615","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_huawei_osszehajthato_telefon_5g_internet","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:03","title":"A Huawei-elnök elárulta: 5G-s lesz az összehajtható telefonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]