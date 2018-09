Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f23f911a-8ada-4559-82ad-ecb77831853f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a kamerák oldaláról turbózta fel Galaxy A7 telefonját a Samsung: bejelentette a készülék 2018-as, triplakamerás változatát.","shortLead":"Ezúttal a kamerák oldaláról turbózta fel Galaxy A7 telefonját a Samsung: bejelentette a készülék 2018-as, triplakamerás...","id":"20180920_samsung_galaxy_a7_2018_triplakameras_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f23f911a-8ada-4559-82ad-ecb77831853f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ba1573-c09f-4854-987c-82fdebdefe2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_samsung_galaxy_a7_2018_triplakameras_okostelefon","timestamp":"2018. szeptember. 20. 18:03","title":"A Samsung bemutatta első triplakamerás telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06ee66e-e972-4510-86e3-a046647d3d92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stílusosan ünnepelte az Emmy-gála sikereit a Trónok harca színésznője.","shortLead":"Stílusosan ünnepelte az Emmy-gála sikereit a Trónok harca színésznője.","id":"20180920_Na_kinek_lett_vadiuj_sarkanyos_tetkoja_Hollywoodban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e06ee66e-e972-4510-86e3-a046647d3d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a83c0c0-563f-48e3-8824-202f304c3fda","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Na_kinek_lett_vadiuj_sarkanyos_tetkoja_Hollywoodban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:43","title":"Na, kinek lett vadiúj sárkányos tetkója Hollywoodban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fcb956-97aa-4323-a126-3ca8b6e1b187","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Koreai Gazdasági Kutatóintézet szerint ez az egyetlen jó megoldás.","shortLead":"A Koreai Gazdasági Kutatóintézet szerint ez az egyetlen jó megoldás.","id":"20180920_lebonthatjak_a_teli_olimpia_helyszineit_tul_draga_a_fenntartasuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fcb956-97aa-4323-a126-3ca8b6e1b187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9be1d6-3aff-49ec-acf8-d411190e81a0","keywords":null,"link":"/sport/20180920_lebonthatjak_a_teli_olimpia_helyszineit_tul_draga_a_fenntartasuk","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:25","title":"Lebonthatják a téli olimpia helyszíneit, túl drága a fenntartásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"A U2 énekese a zenekar tegnap esti madridi koncertjén emlékezett meg a magyar miniszterelnökről. Európa emblematikus szélsőjobboldali vezetői között emlegette.","shortLead":"A U2 énekese a zenekar tegnap esti madridi koncertjén emlékezett meg a magyar miniszterelnökről. Európa emblematikus...","id":"20180921_Bono_U2_beszolt_Orban_Viktornak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a8c88-82cf-4581-94ff-6021e6ba3fbb","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Bono_U2_beszolt_Orban_Viktornak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:35","title":"Bono beszólt Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban. Megkérdőjelezhetetlen tehetsége és karizmája ellenére soha nem lett belőle átütő, zajos világsztár, hanem igazi visszafogott, angol úriemberként húzódik meg a háttérben – aki csöndesebb jelenlétével is uralni képes a környezetét. Ma lett 70 éves Jeremy Irons. ","shortLead":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban...","id":"20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d19197-2ecc-4a85-a2c8-5a8b6903f3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:00","title":"A visszafogott úriember, aki terroristának állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d9a43d-59a5-4d72-8979-b51301d2922c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De tavalyhoz képest javult az arány. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók is károsulhatnak emiatt.","shortLead":"De tavalyhoz képest javult az arány. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók...","id":"20180920_A_fiatalok_tobb_mint_negyede_inkabb_hamis_arut_vesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d9a43d-59a5-4d72-8979-b51301d2922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fd2635-5d25-48b2-bb89-1bde39564b95","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_A_fiatalok_tobb_mint_negyede_inkabb_hamis_arut_vesz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:43","title":"A fiatalok több mint negyede inkább hamis árut vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e9a8f8-b507-4371-a1d5-b92cd82913ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre.","shortLead":"Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre.","id":"20180919_urszemetet_osszefogdoso_halot_teszteltek_removedebris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3e9a8f8-b507-4371-a1d5-b92cd82913ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e422dc-655b-4183-9898-8402331833d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_urszemetet_osszefogdoso_halot_teszteltek_removedebris","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:33","title":"Tesztelték a hálót, amellyel összefogdosnák a szemetet az űrben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusoknak is meg kellene mutatni.","shortLead":"A politikusoknak is meg kellene mutatni.","id":"20180920_Egy_abran_az_mennyire_sulyos_problema_ma_a_migracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa24c9d-21dc-46d6-9880-7d730e19e400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Egy_abran_az_mennyire_sulyos_problema_ma_a_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:35","title":"Egy ábrán az, mennyire súlyos probléma ma a migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]