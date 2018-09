Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53f8b58c-9ff0-4033-81f0-dab4732e8059","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyszeri tévénéző azt gondolná, hogy miután az UEFA és a nagy klubok bevételeinek túlnyomó része a közvetítési díjból származik, az neki is jó lesz. Rosszul gondolja.","shortLead":"Az egyszeri tévénéző azt gondolná, hogy miután az UEFA és a nagy klubok bevételeinek túlnyomó része a közvetítési...","id":"20180920_Anyaznak_a_francia_tevenezok_mert_sokan_nem_lathattak_a_PSGLiverpool_meccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53f8b58c-9ff0-4033-81f0-dab4732e8059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b31dac-71f2-4a67-913a-f3b2cafd487c","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Anyaznak_a_francia_tevenezok_mert_sokan_nem_lathattak_a_PSGLiverpool_meccset","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:52","title":"Anyáznak a francia tévénézők, mert sokan nem láthatták a PSG–Liverpool-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint mindenképp a kultúra látja kárát, ha pártalapon próbálunk vizsgálni egy színházat, egy színészt vagy egy szerzőt. A magyar dráma napja apropóján a színház helyzetéről beszélgettünk az időnként pályaelhagyáson gondolkodó íróval.","shortLead":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint...","id":"20180921_terey_janos_interju_kulturharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26faf8af-4aaf-435e-98b6-fb3b29950105","keywords":null,"link":"/elet/20180921_terey_janos_interju_kulturharc","timestamp":"2018. szeptember. 21. 20:00","title":"\"Nem csak a retorika háborús\" – interjú Térey Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e510e84e-a94f-4bf3-852c-df0b3f34acc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fehérorosz együttes mindkét félidőben betalált, ezzel legyőzte az itthon játszó Mol Vidi csapatát.","shortLead":"A fehérorosz együttes mindkét félidőben betalált, ezzel legyőzte az itthon játszó Mol Vidi csapatát.","id":"20180920_20ra_kikapott_a_Vidi_az_EL_csoportkor_elso_meccsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e510e84e-a94f-4bf3-852c-df0b3f34acc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2ec8d-1983-4ce8-a62f-7277a23156d7","keywords":null,"link":"/sport/20180920_20ra_kikapott_a_Vidi_az_EL_csoportkor_elso_meccsen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 21:06","title":"2-0-ra kikapott a Vidi az EL-csoportkör első meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel már hétre nőtt a gyermekmolesztálások miatt lemondott egyházi vezetők száma.","shortLead":"Ezzel már hétre nőtt a gyermekmolesztálások miatt lemondott egyházi vezetők száma.","id":"20180921_Ket_ujabb_chilei_puspok_mondott_le_a_pedofilbotrany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138003ee-69c4-4128-8dc9-15614bd80c15","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Ket_ujabb_chilei_puspok_mondott_le_a_pedofilbotrany_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:07","title":"Két újabb chilei püspök mondott le a pedofilbotrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c99dd40-5f56-4a91-ba6c-fa94f7e9fc29","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180921_Marabu_FekNyuz_Hazaarulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c99dd40-5f56-4a91-ba6c-fa94f7e9fc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f1a42d-56f6-4ce9-a9b8-2e4954ecfc6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Marabu_FekNyuz_Hazaarulok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:00","title":"Marabu FékNyúz: Hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116bde4a-17ff-4f64-9bf6-92e28c015baa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De nem jutott messzire, nekiment egy fának, ráadásul GPS is volt az autóban, így nem volt nehéz tehát megtalálni.","shortLead":"De nem jutott messzire, nekiment egy fának, ráadásul GPS is volt az autóban, így nem volt nehéz tehát megtalálni.","id":"20180920_Nem_volt_jogsija_ivott_is_ugy_vitt_el_egy_kisbuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116bde4a-17ff-4f64-9bf6-92e28c015baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d76ff8-b0c8-47f3-82eb-af5395fea603","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Nem_volt_jogsija_ivott_is_ugy_vitt_el_egy_kisbuszt","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:52","title":"Nem volt jogsija, ivott is, úgy vitt el egy kisbuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főigazgató szerint a döntést több hetes vizsgálat előzte meg.","shortLead":"A főigazgató szerint a döntést több hetes vizsgálat előzte meg.","id":"20180920_Az_igazgato_szerint_sulyos_etikai_vetseg_miatt_kellett_mennie_az_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_szivsebeszenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7699a83b-499a-4293-b648-abe7b8f43f3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Az_igazgato_szerint_sulyos_etikai_vetseg_miatt_kellett_mennie_az_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_szivsebeszenek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:26","title":"Az igazgató szerint súlyos etikai vétség miatt kellett mennie az Országos Kardiológiai Intézet osztályvezető szívsebészének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703d0a77-6574-439e-8e83-3265cde1afe5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"50 kanadai dollár/óráért kell szívnia tesztelőknek állítólag a legjobb kanadai marihuánából. ","shortLead":"50 kanadai dollár/óráért kell szívnia tesztelőknek állítólag a legjobb kanadai marihuánából. ","id":"20180921_Egy_kanadai_ceg_meghirdette_az_alomallast_fuvezoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=703d0a77-6574-439e-8e83-3265cde1afe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac773ec3-1743-4861-bf0b-3ea1cd7f3842","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Egy_kanadai_ceg_meghirdette_az_alomallast_fuvezoknek","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:28","title":"Egy kanadai cég meghirdette az álomállást füvezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]