Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idősebb társkeresőkre, magányos nőkre vadásznak a rendőrség szerint az „amerikai katonás”-trükköt bevető csalók. Kétféle módszerük is van. A lényeg: NE sajnálják meg őket!\r

\r

\r

","shortLead":"Idősebb társkeresőkre, magányos nőkre vadásznak a rendőrség szerint az „amerikai katonás”-trükköt bevető csalók...","id":"20180930_Romantikus_atveres_terjed_a_Facebookon_csak_ovatosan_az_amerikai_katonakkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c9638c-48b9-4b51-8c9e-8f8eec8ff3f9","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Romantikus_atveres_terjed_a_Facebookon_csak_ovatosan_az_amerikai_katonakkal","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:59","title":"Romantikus átverés terjed a Facebookon: csak óvatosan az amerikai katonákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ce6a00-9a02-44f2-8f79-fd106ee7d781","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A neves chantilly-i versenypálya közelében fekvő kocsmában olyasmi történt, amilyet még a sokat látott lovisok sem tapasztaltak.","shortLead":"A neves chantilly-i versenypálya közelében fekvő kocsmában olyasmi történt, amilyet még a sokat látott lovisok sem...","id":"20181001_lo_ugetett_be_egy_barba_chantillyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9ce6a00-9a02-44f2-8f79-fd106ee7d781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9634335b-c0c8-4f53-bede-dd62aabb315c","keywords":null,"link":"/elet/20181001_lo_ugetett_be_egy_barba_chantillyben","timestamp":"2018. október. 01. 18:03","title":"Ló ügetett be a bárba, volt is nagy ijedség – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az első ilyen jogszabály az Egyesült Államokban, a kérdés azonban már régóta vita tárgya.","shortLead":"Ez az első ilyen jogszabály az Egyesült Államokban, a kérdés azonban már régóta vita tárgya.","id":"20181001_Torveny_kotelezi_a_kaliforniai_cegeket_hogy_noknek_is_szoritsanak_helyet_az_igazgatotanacsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c2f0b-b46f-43d9-bb52-eda900089782","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Torveny_kotelezi_a_kaliforniai_cegeket_hogy_noknek_is_szoritsanak_helyet_az_igazgatotanacsban","timestamp":"2018. október. 01. 11:32","title":"Törvény kötelezi a kaliforniai cégeket, hogy nőknek is szorítsanak helyet az igazgatótanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a5c4a0-cab2-4abc-b77b-d408baf52d32","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Töredelmes vallomásban ismerte el hibáit a Danske Bank, melynek észtországi fiókjain kétszázmilliárd eurónyi kétes eredetű pénzt folyattak át, főként oroszok.","shortLead":"Töredelmes vallomásban ismerte el hibáit a Danske Bank, melynek észtországi fiókjain kétszázmilliárd eurónyi kétes...","id":"201839__danske_bank__esztorszagi_penzmosas__kockazat_es_haszon__keso_banat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a5c4a0-cab2-4abc-b77b-d408baf52d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e9720f-b300-4d9f-9253-ea5868adc7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201839__danske_bank__esztorszagi_penzmosas__kockazat_es_haszon__keso_banat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:30","title":"Sötét pénzek nyomában: a dán vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37662260-d661-4f90-aff4-54f8a443d507","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A gyereke érdekében beáldozott magyarországi karrierjéről és egy embert próbáló szerepről is mesélt Marozsán Erika a hvg.hu-nak adott interjúban, valamint arról is, hogy mi köze van a hagymahámozáshoz Proust Az eltűnt idő nyomában című regényfolyamának. A színészt a Paraziták a paradicsomban című új filmje apropóján kérdeztük.","shortLead":"A gyereke érdekében beáldozott magyarországi karrierjéről és egy embert próbáló szerepről is mesélt Marozsán Erika...","id":"20181001_marozsan_erika_interju_parazitak_a_paradicsomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37662260-d661-4f90-aff4-54f8a443d507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1e757c-a18e-4f30-a601-1a77e61b74f4","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_marozsan_erika_interju_parazitak_a_paradicsomban","timestamp":"2018. október. 01. 17:00","title":"Marozsán Erika: Ugyanazt az egy hagymát hámozod egész életedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábban tervezettnél lassabban szervezik át a felcsúti oligarcha céghálóját.","shortLead":"A korábban tervezettnél lassabban szervezik át a felcsúti oligarcha céghálóját.","id":"20180930_Nem_tudtak_tartani_a_tempot_amit_Meszaros_Lorincek_diktaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d255bd8f-eac4-4b7e-92fd-f9f8e340d009","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Nem_tudtak_tartani_a_tempot_amit_Meszaros_Lorincek_diktaltak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:27","title":"Nem tudták tartani a tempót, amit Mészáros Lőrincék diktáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol a helyi hírekben sem szerepel a kormánypárti médiában a vasárnapi időközi választás eredménye, és van, ahol csak a fideszes gőzelem ért címlapot, a vereség már nem.","shortLead":"Van, ahol a helyi hírekben sem szerepel a kormánypárti médiában a vasárnapi időközi választás eredménye, és van, ahol...","id":"20181001_Fideszes_diadal_vs_par_szaz_szavazat__igy_beszel_a_kormanyparti_sajto_a_vasarnapi_idokozi_valasztasokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5619bab-63ef-4348-9845-fcff472eec8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Fideszes_diadal_vs_par_szaz_szavazat__igy_beszel_a_kormanyparti_sajto_a_vasarnapi_idokozi_valasztasokrol","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Fideszes diadal vs. \"pár száz szavazat\" - így beszél a kormánypárti sajtó a vasárnapi időközi választásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az integráció alapfeltétele, hogy változtassák meg az ország nevét Észak-Macedóniára.","shortLead":"Az integráció alapfeltétele, hogy változtassák meg az ország nevét Észak-Macedóniára.","id":"20180930_A_macedonok_nem_mentek_el_szavazni_veszelyben_az_EU_es_a_NATOtagsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3067d8-b299-41a6-9892-af49bf6cf896","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_A_macedonok_nem_mentek_el_szavazni_veszelyben_az_EU_es_a_NATOtagsag","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:33","title":"A macedónok nem mentek el szavazni, veszélyben az EU- és a NATO-tagság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]