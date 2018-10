Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b5ebbd1-581a-4de8-a573-ffcd1160e49e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes megyékben közegészségügyi válsághelyzet van.","shortLead":"Egyes megyékben közegészségügyi válsághelyzet van.","id":"20181001_Koszi_Florence_gigamoszkitok_leptek_el_EszakKarolinat_a_tropusi_vihar_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b5ebbd1-581a-4de8-a573-ffcd1160e49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd46132-2993-4528-9868-df183e18838a","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Koszi_Florence_gigamoszkitok_leptek_el_EszakKarolinat_a_tropusi_vihar_utan","timestamp":"2018. október. 01. 07:55","title":"Gigamoszkítók lepték el Észak-Karolinát a Florence után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1d14a6-104e-4329-92a1-662e6650c190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal Mexikóban rögzítette egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy teljesen ártalmatlan helyzetből is balesetet hoztak ki a résztvevők.","shortLead":"Ezúttal Mexikóban rögzítette egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy teljesen ártalmatlan helyzetből is balesetet...","id":"20181002_kozuti_balhe_elozes_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd1d14a6-104e-4329-92a1-662e6650c190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaef1ef-54b1-4784-8cd0-893f3693f41e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_kozuti_balhe_elozes_video","timestamp":"2018. október. 02. 04:01","title":"Csak előzni akart a Nissan sofőrje, csúnya baleset lett a vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dr. Savita Halappanavar meghalt az orvosok döntése miatt, de az esete meghatározó volt az írországi abortusztörvény enyhítéséért vívott harcban.","shortLead":"Dr. Savita Halappanavar meghalt az orvosok döntése miatt, de az esete meghatározó volt az írországi abortusztörvény...","id":"20181001_Emma_Watson_nyilt_levelet_irt_a_nonek_akitol_megtagadtak_az_abortuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c45a86-2d70-44ea-9ba7-4853d9520f18","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Emma_Watson_nyilt_levelet_irt_a_nonek_akitol_megtagadtak_az_abortuszt","timestamp":"2018. október. 01. 10:45","title":"Emma Watson nyílt levelet írt a nőnek, akitől megtagadták az abortuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d0ccef-37a6-47b8-9aa5-6acceda7cb84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kevesebb mint 251 olyan ügy volt, amely miatt az autókat időközi szervizre kellett visszavinni. ","shortLead":"Nem kevesebb mint 251 olyan ügy volt, amely miatt az autókat időközi szervizre kellett visszavinni. ","id":"20180930_Kinaban_az_autovisszahivas_is_mas_szinten_mozog_tavaly_20_millio_autot_erintett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d0ccef-37a6-47b8-9aa5-6acceda7cb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e569318d-7eae-467d-a690-31df5c7be5a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_Kinaban_az_autovisszahivas_is_mas_szinten_mozog_tavaly_20_millio_autot_erintett","timestamp":"2018. október. 01. 18:26","title":"Kínában az autóvisszahívás is más szinten mozog: tavaly 20 millió kocsit érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7325d0cf-16c8-44be-aa4a-f96de8caaeea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök két nap alatt két személyautót foglaltak le Csongrád megyében.","shortLead":"A magyar rendőrök két nap alatt két személyautót foglaltak le Csongrád megyében.","id":"20181001_bmw_volkswagen_lopott_auto_autolopas_roszke_csanadpalota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7325d0cf-16c8-44be-aa4a-f96de8caaeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a5461a-d950-4402-b518-667722f57c7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_bmw_volkswagen_lopott_auto_autolopas_roszke_csanadpalota","timestamp":"2018. október. 01. 08:51","title":"BMW, Volkswagen, egyre megy: mindkettőt ellopták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti tüntetéseket is. Hajnal Miklós „kedves főbűnözőnek” nevezte Orbánt.","shortLead":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti...","id":"20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7ee834-3ba9-45de-b2ab-a1a55d5b38ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","timestamp":"2018. október. 01. 08:43","title":"Koszorút rakott Orbán házára a Momentum, főbűnözőnek nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec821d4c-372c-48c6-8065-cbb08416301c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első diafilmjében a középső gyerekekre gondolt, online letölthető verseskötetében pedig az IT-szakmákhoz igyekszik kedvet csinálni.","shortLead":"Első diafilmjében a középső gyerekekre gondolt, online letölthető verseskötetében pedig az IT-szakmákhoz igyekszik...","id":"20181001_Diafilmre_kerult_Varro_Dani_meseverse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec821d4c-372c-48c6-8065-cbb08416301c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ebc753-4ac6-4554-a24b-642efc916092","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Diafilmre_kerult_Varro_Dani_meseverse","timestamp":"2018. október. 01. 16:23","title":"Diafilmre került Varró Dani meseverse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken eldől, ki volt, aki kimagaslóan tett idén a nemzetek barátságáért.","shortLead":"Pénteken eldől, ki volt, aki kimagaslóan tett idén a nemzetek barátságáért.","id":"20181001_Kim_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_is_eselyes_az_idei_Nobelbekedijra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30108e7c-cdd6-401c-85e7-36208ea5c926","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Kim_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_is_eselyes_az_idei_Nobelbekedijra","timestamp":"2018. október. 01. 19:06","title":"Kim Dzsong Un és Donald Trump is esélyes az idei Nobel-békedíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]