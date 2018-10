Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","shortLead":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti...","id":"20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95971dd9-22b6-4a96-8136-e05672b97e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. október. 03. 16:48","title":"Borsodban is megjelent az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c87d2a-f9e6-4e1b-a158-3793b12a0866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi Apple-eseményen kiderült, valójában nemcsak vízállók, hanem kávé-, tea-, narancslé- sőt sörállók is az új iPhone-ok. Voltak, akik ezt maguk is kipróbálták.","shortLead":"A szeptemberi Apple-eseményen kiderült, valójában nemcsak vízállók, hanem kávé-, tea-, narancslé- sőt sörállók is az új...","id":"20181002_squaretrade_teszt_iphone_xs_sor_sorben_sorteszt_sorproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c87d2a-f9e6-4e1b-a158-3793b12a0866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69889605-e36c-4194-9ff8-674940122f59","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_squaretrade_teszt_iphone_xs_sor_sorben_sorteszt_sorproba","timestamp":"2018. október. 02. 15:03","title":"Tényleg sörállók? Így bírják az új iPhone-ok a nem mindennapi megpróbáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b0074a-b1a8-41a4-a3f3-82ac2e75c161","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Felújítják a villamospályát a Fiumei úton a Népszínház utca és az Orczy tér közötti szakaszon október középétől december közepéig.","shortLead":"Felújítják a villamospályát a Fiumei úton a Népszínház utca és az Orczy tér közötti szakaszon október középétől...","id":"20181002_nagy_valtozasok_jonnek_a_viii_keruleti_kozlekedesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71b0074a-b1a8-41a4-a3f3-82ac2e75c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b35f1c-854d-4f89-a593-de316b80a44c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_nagy_valtozasok_jonnek_a_viii_keruleti_kozlekedesben","timestamp":"2018. október. 02. 21:04","title":"Nagy változások jönnek a VIII. kerületi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6b597-01f1-42db-bba7-3cc273598f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség megelégelte, hogy romlanak a baleseti statisztikák, és mivel jogszabály nem tiltja, mostantól lesből is mérni fogja az autósokat.","shortLead":"A rendőrség megelégelte, hogy romlanak a baleseti statisztikák, és mivel jogszabály nem tiltja, mostantól lesből is...","id":"20181002_rendorseg_traffipax_sebessegmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6b597-01f1-42db-bba7-3cc273598f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774221d5-141f-499f-9fd0-1d572d180e24","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_rendorseg_traffipax_sebessegmeres","timestamp":"2018. október. 02. 11:16","title":"Októbertől lesből is traffipaxoznak a rendőrök a magyar utakon – egyetért ezzel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte biztosan pozitív fogadtatása lesz annak az új funkciónak, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók zenei aláfestéssel színesíthessék a közösségi oldalra feltöltött fényképeiket, és egyszerűen megtehessék ezt a videóknál is.","shortLead":"Szinte biztosan pozitív fogadtatása lesz annak az új funkciónak, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók zenei...","id":"20181002_facebook_zene_foto_video_musically_mark_zuckerberg_uj_facebook_funkcio_hirfolyam_stories_tortenetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef586b53-8e3c-4c32-a021-3a024880921d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_facebook_zene_foto_video_musically_mark_zuckerberg_uj_facebook_funkcio_hirfolyam_stories_tortenetek","timestamp":"2018. október. 02. 09:03","title":"Jön egy új funkció a Facebookra, amelyre jó eséllyel százmilliók kattannak majd rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fellebbezett a Puskás–Vidi fegyelmi döntése ellen az MLSZ elnöke. Az ügy másodfokon folytatódik. ","shortLead":"Fellebbezett a Puskás–Vidi fegyelmi döntése ellen az MLSZ elnöke. Az ügy másodfokon folytatódik. ","id":"20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb94605-987b-436a-b552-b3efeb52fcb4","keywords":null,"link":"/sport/20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","timestamp":"2018. október. 02. 09:58","title":"Csányinak nem tetszik, hogy senkit sem büntettek meg a Puskás–Vidi-meccsen történt balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dfdb65-2dcd-42e9-8622-562f47953c27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonatok többsége a kelenföldi állomásról indul, amely az M4-es metróval és a budai fonódó villamosokkal érhető el.","shortLead":"A vonatok többsége a kelenföldi állomásról indul, amely az M4-es metróval és a budai fonódó villamosokkal érhető el.","id":"20181003_El_ne_felejtse_csutortoktol_ket_hetig_zarva_lesz_a_Deli_palyaudvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64dfdb65-2dcd-42e9-8622-562f47953c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b54918-7206-4559-9858-890e379cb758","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_El_ne_felejtse_csutortoktol_ket_hetig_zarva_lesz_a_Deli_palyaudvar","timestamp":"2018. október. 03. 07:57","title":"El ne felejtse: csütörtöktől két hétig zárva lesz a Déli pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c921fabc-50af-4b1a-9ec0-47345f7cb8dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember közepén feküdt be Törőcsik Mari ismét a kórházba, de mostanra már újra a velemi otthonában lehet. Hiányzik neki a színpad, egyelőre azonban szó sem lehet visszatérésről: a mozgástól és a beszédtől is hamar kifullad. ","shortLead":"Szeptember közepén feküdt be Törőcsik Mari ismét a kórházba, de mostanra már újra a velemi otthonában lehet. Hiányzik...","id":"20181002_Nehezen_megy_a_beszed_es_a_jaras_Torocsik_Marinak_de_mar_otthonaban_gyogyul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c921fabc-50af-4b1a-9ec0-47345f7cb8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61c36b7-65eb-4b8c-94b1-611dd49d6ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Nehezen_megy_a_beszed_es_a_jaras_Torocsik_Marinak_de_mar_otthonaban_gyogyul","timestamp":"2018. október. 02. 09:02","title":"Nehezen megy a beszéd és a járás Törőcsik Marinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]