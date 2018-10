Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed35d2dd-2aba-499d-bec9-59a7e8961bba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megbütyükölték egy kicsit egy Ford F-150 differenciálművét, hogy láthatóvá váljon, hogyan működik a szerkezet. A végeredmény lenyűgöző lett.","shortLead":"Megbütyükölték egy kicsit egy Ford F-150 differenciálművét, hogy láthatóvá váljon, hogyan működik a szerkezet...","id":"20181002_differencialmu_mukodese_hogyan_mukodik_a_differencialmu_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed35d2dd-2aba-499d-bec9-59a7e8961bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6246e049-d7dd-4f5f-a7af-5309e0e8c7ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_differencialmu_mukodese_hogyan_mukodik_a_differencialmu_video","timestamp":"2018. október. 02. 15:31","title":"Videó: így néz ki a differenciálmű működés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A készenléti rendőrök segítettek kórházba juttatni egy vajúdó kismamát.","shortLead":"A készenléti rendőrök segítettek kórházba juttatni egy vajúdó kismamát.","id":"20181003_rendori_felvezetes_budapest_kismama_szules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ff9ed4-224c-44f0-b46a-c32ba13180e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_rendori_felvezetes_budapest_kismama_szules","timestamp":"2018. október. 03. 15:46","title":"Rendőri felvezetést kapott a budapesti kismama, mert a csúcsforgalomban indult be a szülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint öngyilkosság történt, az intézmény vizsgálatot indított.","shortLead":"A rendőrség szerint öngyilkosság történt, az intézmény vizsgálatot indított.","id":"20181002_kizuhant_egy_paciens_az_orszagos_onkologiai_intezet_ablakan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac084f0-e62b-49e6-8a17-0c3764cb4a98","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_kizuhant_egy_paciens_az_orszagos_onkologiai_intezet_ablakan","timestamp":"2018. október. 02. 20:35","title":"Kizuhant egy beteg az Országos Onkológiai Intézet ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfbb996-dc6c-4560-acbc-c055c14f8280","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyolcvanas években egy gyengülő, illegitim rendszerben tágította az iskolarendszer kereteit az AKG-val, ma egy nagy felhatalmazással működő, erős állam rosszallásával küzd olykor az alternatív iskola, de vezetője nem fél, mert minden törvényi változáshoz tudtak eddig alkalmazkodni. Az e heti HVG Portréjában Horn Györggyel beszélgettünk.\r

\r

","shortLead":"A nyolcvanas években egy gyengülő, illegitim rendszerben tágította az iskolarendszer kereteit az AKG-val, ma egy nagy...","id":"20181003_A_NER_elitje_inkabb_az_egyhazi_iskolakat_preferalja_a_mienk_tul_szabad_szamukra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cfbb996-dc6c-4560-acbc-c055c14f8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523a0be1-17de-4f48-911e-1c53d669d0d1","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_A_NER_elitje_inkabb_az_egyhazi_iskolakat_preferalja_a_mienk_tul_szabad_szamukra","timestamp":"2018. október. 03. 11:49","title":"„A NER elitje inkább az egyházi iskolákat preferálja, a miénk túl szabad számukra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai plenáris ülésen támogatták az áfaszabályok Európai Bizottság által javasolt reformjának jó részét is – közölte az EP sajtószolgálata szerdán.","shortLead":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai...","id":"20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff9b04b-461f-48c0-a469-bfc27259498d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 03. 17:51","title":"Döntött az Európai Parlament, csökkentené az áfát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a54736c-f225-4d57-ab5e-3271a1c82e91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az énekes nem titkoltan rajong a szép és gyors autókért, most éppen egy hófehér Huracánt használ. ","shortLead":"Az énekes nem titkoltan rajong a szép és gyors autókért, most éppen egy hófehér Huracánt használ. ","id":"20181004_a_nap_videoja_igy_enekeltet_gaspar_laci_egy_lamborghini_huracant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a54736c-f225-4d57-ab5e-3271a1c82e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89484130-fa83-4ff8-9bf3-9b43260ba437","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_a_nap_videoja_igy_enekeltet_gaspar_laci_egy_lamborghini_huracant","timestamp":"2018. október. 04. 06:41","title":"A nap videója: Így énekeltet Gáspár Laci egy Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fő probléma egy elemzés szerint az, ha az ingatlanközvetítők meggyőzik a tulajdonosokat, hogy olcsóbban tudják csak eladni az ingatlanjukat. ","shortLead":"A fő probléma egy elemzés szerint az, ha az ingatlanközvetítők meggyőzik a tulajdonosokat, hogy olcsóbban tudják csak...","id":"20181002_A_legtobb_ingatlan_meg_most_is_ar_alatt_kel_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25982efe-fc02-4765-9873-2057629bdc90","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_A_legtobb_ingatlan_meg_most_is_ar_alatt_kel_el","timestamp":"2018. október. 02. 16:47","title":"A legtöbb ingatlan még most is ár alatt kel el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64e3254-bd8a-4269-a543-a5218446e6b4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Néha olyan elszigetelt infókat kell memorizálnunk, amit semmihez sem tudunk kapcsolni a fejünkben. Ilyen például, amikor először találkozunk Kovács Judittal. Nem sok esélyünk van megjegyezni a nevét, ha nem kapcsoljuk hozzá valamihez. Ekkor vehetjük hasznát a kapcsolatképzés módszerének!","shortLead":"Néha olyan elszigetelt infókat kell memorizálnunk, amit semmihez sem tudunk kapcsolni a fejünkben. Ilyen például...","id":"20181002_szuper_technika_memoria_fejlesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b64e3254-bd8a-4269-a543-a5218446e6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3584789-49df-4226-8a13-4b9a5ae4b547","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181002_szuper_technika_memoria_fejlesztese","timestamp":"2018. október. 02. 13:15","title":"Elfelejt dolgokat? Mutatunk egy szuper technikát memóriája fejlesztésére!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]