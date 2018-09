Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszanyalt a negatív kampány fagyija. Elrettentő példa lett a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Visszanyalt a negatív kampány fagyija. Elrettentő példa lett a magyar miniszterelnök.","id":"20180920_Az_europai_liberalisok_ugy_kampanyolnak_hogy_aki_a_Neppartra_szavaz_Orbanra_szavaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a09a110-126b-4832-9f5f-9eef13e8a713","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Az_europai_liberalisok_ugy_kampanyolnak_hogy_aki_a_Neppartra_szavaz_Orbanra_szavaz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:25","title":"Az európai liberálisok úgy kampányolnak, hogy aki a Néppártra szavaz, Orbánra szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Íme egy újabb bizonyíték, hogy a videojátékok világában, de különösen a Minecraftban semmi sem tűnik lehetetlennek. ","shortLead":"Íme egy újabb bizonyíték, hogy a videojátékok világában, de különösen a Minecraftban semmi sem tűnik lehetetlennek. ","id":"20180921_minecraft_magyar_allami_operahaz_minebudapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4e5096-20c6-4317-b7ee-f18dda81ce7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_minecraft_magyar_allami_operahaz_minebudapest","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:30","title":"Megépítették az Operaház tökéletes mását a Minecraftban – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c93257-6b3a-4644-9259-2773398874f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig legalább 100 ezer feliratkozó kellett egy videósnak, hogy előfizetői programot indítson a csatornáján. Mostantól már kevesebb is elég lesz.","shortLead":"Eddig legalább 100 ezer feliratkozó kellett egy videósnak, hogy előfizetői programot indítson a csatornáján. Mostantól...","id":"20180922_youtube_elofizetes_bevetelszerzes_hogyan_kereshetek_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77c93257-6b3a-4644-9259-2773398874f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571abe0-08df-4edc-aeaf-6c344405ff32","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_youtube_elofizetes_bevetelszerzes_hogyan_kereshetek_penzt","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:03","title":"Most már könnyebb pénzt keresni a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9c6f1-5418-4c03-946e-adbd762c4bba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fontos péntek reggeli rádióüzenet az államfőtől. ","shortLead":"Fontos péntek reggeli rádióüzenet az államfőtől. ","id":"20180921_Ader_megmondta_mennyi_vizet_szabad_ontozesre_hasznalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69a9c6f1-5418-4c03-946e-adbd762c4bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd45dd8e-7107-4b79-888f-b854dca7d308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Ader_megmondta_mennyi_vizet_szabad_ontozesre_hasznalni","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:33","title":"Áder megmondta, mennyi vizet szabad öntözésre használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","shortLead":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","id":"20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca66ad77-6e49-46db-85d3-878fe72a23d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:46","title":"Pécsi iskolánál fenyegetőzött egy férfi, kommandósok fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet közleménye szerint a kórház ezért nem tudott megállapodni velük a folytatásról. ","shortLead":"A szervezet közleménye szerint a kórház ezért nem tudott megállapodni velük a folytatásról. ","id":"20180921_ajka_orvosok_noverek_felmondas_aeek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0322a618-6911-49fb-8977-18a3178808f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_ajka_orvosok_noverek_felmondas_aeek","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:08","title":"Az állami ellátó szerint túl nagy pénzt kértek az ajkai orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma nyitja meg a Pallas Athéné alapítvány épületét Matolcsy György, jóllehet a közpénzmilliárdokba kerülő épületre nincs is érvényes használatbavételi engedélyük. A kiadását a szomszédok fúrták meg, akik panaszt nyújtottak be a hozzájuk átszűrődő hangok miatt.","shortLead":"Ma nyitja meg a Pallas Athéné alapítvány épületét Matolcsy György, jóllehet a közpénzmilliárdokba kerülő épületre nincs...","id":"20180921_Furcsa_zajokra_panaszkodnak_Matolcsyek_varbeli_szomszedai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdfa1bd-c61b-42dd-8850-e97d0db9d16c","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Furcsa_zajokra_panaszkodnak_Matolcsyek_varbeli_szomszedai","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:39","title":"Furcsa zajokra panaszkodnak Matolcsyék várbeli szomszédai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bc6deb-2bb2-41c0-a6ca-e9c6465e0b31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tesztelje!","shortLead":"Tesztelje!","id":"20180921_Irodalom_olvasas_kezdomondat_hires_mondatok_teszt_kviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96bc6deb-2bb2-41c0-a6ca-e9c6465e0b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad59d17-37f1-49cf-abdd-0150031d8629","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Irodalom_olvasas_kezdomondat_hires_mondatok_teszt_kviz","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:26","title":"Mennyire emlékszik a magyar és a világirodalom legütősebb kezdőmondataira?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]