Feketébe (is) öltöztetett új gépeket mutatott be a Microsoft október 2-án New Yorkban, és ezekkel egyetemben hivatalosan is elérhetővé tette a Windows 10 legújabb, őszi frissítőcsomagját (Windows 10 1809). A csomag újdonságairól itt olvashatnak.

Az elérhetővé válás persze nem jelenti azt, hogy azonnal minden felhasználó gépe frissült. Ez ugyanis időt vesz igénybe, hiszen jelenleg hivatalosan már több mint 700 millió PC-n fut a Windows 10, és már tavasszal is legalább hat hétig tartott, amíg minden gépre felkerült az update, holott akkor „csak” 250 millió Windows 10-es gépről beszélhettünk. Sokaknak tehát egyelőre türelemmel kell várakozniuk, de előbb-utóbb (napokon belül) úgyis megérkezik az automatikus frissítés, feltéve hogy ezt engedélyezték a Windows Update beállításainál.

A frissítés viszont manuálisan is telepíthető. Ehhez a Gépház/Frissítés és biztonság útvonalon a Windows Update lehetőséghez kell navigálni, majd rákattintani a Frissítések keresése opcióra. Amennyiben elérhető, innen már indítható a letöltés. Van másik lehetőség is, ehhez erre az oldalra kell navigálni. Innen telepíthetjük az adott gépre, de más gépre is (telepítési adathordozóval) a frissítést.

