[{"available":true,"c_guid":"ab6e8068-e176-45fd-a585-57558e96d267","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megérkezett Londonból a Garancsi Istvánhoz kötött luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni. Videósunk ott volt a Liszt Ferenc repülőtéren.","shortLead":"Megérkezett Londonból a Garancsi Istvánhoz kötött luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni. Videósunk ott volt a Liszt...","id":"20181005_Meszaros_Lorinccel_a_fedelzeten_landolt_a_17_milliardos_luxusgep__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e8068-e176-45fd-a585-57558e96d267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e882fe9-21d6-4e72-ba52-5a12d206c31b","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Meszaros_Lorinccel_a_fedelzeten_landolt_a_17_milliardos_luxusgep__video","timestamp":"2018. október. 05. 15:43","title":"Mészáros Lőrinccel a fedélzetén landolt a 17 milliárdos luxusgép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk, ebben az erős kereslet mellett szerepe lehet annak is, hogy a piac megkezdte a felkészülést a kedvezményes áfa kivezetésére.","shortLead":"Máris elképesztő ütemben drágulnak a lakások az áfaemelés miatt: a második negyedévben 12 százalékkal nőtt az áruk...","id":"20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5520b4-e4bb-47cf-b024-f861e6555404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196ed4c1-a1af-4402-b159-d6955de36d1f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181005_Maris_elkepeszto_utemben_dragulnak_a_lakasok_az_afaemeles_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 12:32","title":"Az európai átlag duplájával nőtt a magyar lakások értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fe0342-deb4-4fc5-9b2c-f50f78ce854e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több bejelentést tettek az Ékszer Tv értékesítési módszerei miatt, a GVH most vizsgálatot indított.","shortLead":"Több bejelentést tettek az Ékszer Tv értékesítési módszerei miatt, a GVH most vizsgálatot indított.","id":"20181005_Vizsgalja_a_GVH_tenyleg_megaldottae_a_papa_az_Ekszer_Tvben_hirdetett_nyaklancot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2fe0342-deb4-4fc5-9b2c-f50f78ce854e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d457e401-a757-4da4-91ed-5f7749a78a32","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Vizsgalja_a_GVH_tenyleg_megaldottae_a_papa_az_Ekszer_Tvben_hirdetett_nyaklancot","timestamp":"2018. október. 05. 10:37","title":"Vizsgálja a GVH, tényleg megáldotta-e a pápa az Ékszer Tv-ben hirdetett nyakláncot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő malibui rezidenciáját múlt csütörtökön lepték el a rendőrök, és többféle, nagy mennyiségű kábítószert foglaltak le nála.","shortLead":"Az énekesnő malibui rezidenciáját múlt csütörtökön lepték el a rendőrök, és többféle, nagy mennyiségű kábítószert...","id":"20181005_Cher_otthona_kabitoszer_Donovan_Ruiz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ac42d0-54c5-41fe-ae84-f94899e66ccf","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Cher_otthona_kabitoszer_Donovan_Ruiz","timestamp":"2018. október. 05. 10:04","title":"Rengeteg kábítószert találtak Cher otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459d58b-20f9-4b45-9664-d7fb655260bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kathryn Mayorga azt állítja, 2009-ben egy szállodai szobában erőszakolta meg a portugál klasszis. Ronaldo mindent tagad, de most egy videón látszik, ahogy a nővel táncol egy night clubban.","shortLead":"Kathryn Mayorga azt állítja, 2009-ben egy szállodai szobában erőszakolta meg a portugál klasszis. Ronaldo mindent...","id":"20181005_Videon_Ronaldo_ahogy_az_ot_eroszakkal_vadolo_novel_tancol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8459d58b-20f9-4b45-9664-d7fb655260bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb82cf0-0b1e-4661-ab52-2e3c3f3ec765","keywords":null,"link":"/sport/20181005_Videon_Ronaldo_ahogy_az_ot_eroszakkal_vadolo_novel_tancol","timestamp":"2018. október. 05. 18:56","title":"Videón Ronaldo, ahogy az őt erőszakkal vádoló nővel táncol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"Olyan egyértelmű, számon kérhető állásfoglalásra kell késztetnünk a magyar kormányzatot, ami felülírhatja az eddigi, kétséges emlékezetpolitikai üzeneteket. Vélemény.","shortLead":"Olyan egyértelmű, számon kérhető állásfoglalásra kell késztetnünk a magyar kormányzatot, ami felülírhatja az eddigi...","id":"20181005_Seres_Adjunk_eselyt_a_Sorsok_Hazanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d04e4f9-f814-4223-b817-059f087e8a14","keywords":null,"link":"/velemeny/20181005_Seres_Adjunk_eselyt_a_Sorsok_Hazanak","timestamp":"2018. október. 05. 13:00","title":"Seres: Adjunk esélyt a Sorsok Házának!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A juhtenyésztők nem boldogok: a medvék elpusztításával fenyegetőznek.","shortLead":"A juhtenyésztők nem boldogok: a medvék elpusztításával fenyegetőznek.","id":"20181006_Titokban_bekoltoztettek_egy_masodik_medvelanyt_is_a_Pireneusokba__a_pasztorok_fenyegetoznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b15fc71-f845-4fbd-a09d-cfed747c7cd0","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Titokban_bekoltoztettek_egy_masodik_medvelanyt_is_a_Pireneusokba__a_pasztorok_fenyegetoznek","timestamp":"2018. október. 06. 16:10","title":"Filmbe illő akcióval sikerült becsempészni két medvelányt a Pireneusokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Félreértés azt hinni, hogy csak a melegeket érinti a hétvégi romániai népszavazás. Sokkal több joghátránytól tarthatnak a nem házasságban élő heteroszexuálisok és a gyermeküket egyedül nevelők. Vélemény.","shortLead":"Félreértés azt hinni, hogy csak a melegeket érinti a hétvégi romániai népszavazás. Sokkal több joghátránytól tarthatnak...","id":"201840_csalad_elleni_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fb90d0-599a-4e6f-b087-4f38724b74f3","keywords":null,"link":"/vilag/201840_csalad_elleni_eroszak","timestamp":"2018. október. 06. 10:00","title":"Parászka Boróka: Család elleni erőszak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]