A jelenlegi 15 másodperc helyett a jövőben sokkal hosszabb felvételek is elhelyezhetők lesznek a képmegosztó Stories részén. Igaz, némi kompromisszumot le kell nyelniük a felhasználóknak.

Akik gyakran használják az Instagram Stories funkcióját, jól tudják, hogy a képek mellett videókat is elhelyezhetnek itt a felhasználók, ám mivel a rendszer mindössze 15 másodperces felvételeket engedélyez, ezek értelemszerűen nagyon rövidek.

Szerencsére/sajnos már készül a funkció, amely megnöveli ezt a korlátot. Nem árt azonban tudni, hogy bár valóban hosszabb videók lesznek így rögzíthetők, ezeket minden esetben rövid(ebb) klipekre bontva jeleníti majd meg a Storieson az Instagram. Az Android Police által idézett YouTube-felvételen már látható is működés közben az újdonság:

Fontos az is, hogy a 15 másodpercnél hosszabb felvételeket nem a felhasználóknak kell megvágniuk, ezt a rendszer automatikusan megteszi, a feltöltés után pedig ugyanúgy folytatólagosnak hatnak majd, ha valaki megnézi őket. A klipek mindegyikére helyezhetünk majd szöveget és természetesen filtereket is, ez tehát nem vész el, minden marad ugyanúgy.

A funkciót még nem jelentette be az Instagram, de láthatóan már tesztelik. Azt ugyanakkor nem tudni, mikor válik széles körben is használhatóvá, de afelől semmi kétség, hogy hasznos fejlesztésről van szó. Kár, hogy egy másik, rég vágyott funkcióra már nem szentelnek ennyi időt, pedig annak valószínűleg jobban is örülnének az instagramozók.

A képmegosztó legutóbb szeptember végén került be a hírekbe, miután két alapítója új kihívásokat keresve otthagyta a céget. Helyükre a Facebooknál 2008 óta dolgozó Adam Mosseri került, az az ember, aki eddig az üzenőfalunkért volt felelős. Az Instagram neve a közösségi oldal 50 millió felhasználót érintő hibája miatt is feljött.

