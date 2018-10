Régóta pletykálták, az Intel végre hivatalosan is bemutatta a kilencedik generációs processzorait, amelyek között egy igazán brutális is helyet kapott.

Augusztus közepe óta terjednek az iparági pletykák, hogy az Intel meglepetéssel készül október 1-jére: ekkorra datálták ugyanis az új, kilencedik generációs processzorok bemutatóját. A dologra végül egészen mostanáig várni kellett, az amerikai cég ugyanis most hétfőn rántotta le a leplet a fejlesztésekről, amiről előzetsen azért már jó néhány dolog kiszivárgott.

Az asztali gépekbe szánt kilencedik generációs i9-9900k processzort az Intel némi szerénytelenséggel a világ legjobb "játék processzorának" titulálta. Talán nem is jár nagyon messzire az igazságtól, a chip ugyanis 8 maggal, 16 szálon dolgozik, amihez 5 GHz-es órajel párosul. Az Intel új processzora többek között az Acer Predator, az Asus Republic of Gamer, a Lenovo Legion, a HP Omen és a Dell Alienware gépeinek rendszerébe is tökéletesen illeszkedik.

Az előrendelést már felveszi az Intel, kiszállítani pedig október 19-től fogja a processzorokat. Az olcsóságot viszont érdemes már most azonnal elfelejteni: a chip 488 dollárba (kb. 140 ezer forint) kerül, ami természetsen nettó ár, így hazánkban még pluszban rájön az adó is.

Mégsem ez volt a csúcsprocesszor az Intel sajtóeseményén, hanem az a chip, amiről már júniusban is hallani lehetett. A cég ugyanis készített egy 28(!) magos, 56 szállal dolgozó processzort az asztali gépekbe, ami gyakorlatilag minden létező feladatot képes elvégezni. Persze egy ilyen szörnyeteget "etetni" is kell, így nem csoda, hogy 255 W-ot kér a chip. Csak összehasonlításként: a Core i9-9900k 95 W-tal is "beéri". Az áráról egyelőre nem beszélt az Intel.

