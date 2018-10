Régóta kísérletezik már a Facebook azzal, hogy a hagyományos bejegyzések mellett különleges, 3D-s posztokkal is színesítsék a hírfolyamot. Először 2017 októberében beszéltek arról, hogy újfajta, 3D-s posztok lesznek a Facebookon, idén februárban pedig meg is érkeztek a különleges tartalmak. Most egy újabb változatát mutatta be a fejlesztésnek a Facebook, ami a felhasználók számára is sokkal élvezetesebb posztolást jelent majd.

A Facebook csütörtökön jelentette be, hogy mostantól 3D-s fotókat is posztolhatunk majd a közösségi oldal hírfolyamába, amiket a virtuális valóságban is megnézhetünk majd. Az újdonság ereje az egyszerűségében rejlik: a felhasználóknak semmilyen különleges technológiára nincs szükségük ahhoz, hogy ilyen tartalmat gyártsanak.

A közösségi oldalra ugyanúgy kell majd feltölteni a kiválasztott fotót, mint eddig, a bejegyzés típusánál azonban nem a fotó feltöltése opciót kell kiválasztani, hanem a 3D Fotó menüpontot. Miután kiválasztottuk a képet, a Facebook algoritmusa átalakítja azt, a végeredmény pedig igen látványos lesz. Innentől kezdve már nincs más dolgunk, mint megosztani a tartalmat, ami ezek után már 3D-s fotó formájában jelenik meg a hírfolyamban.

A Facebook néhány tanácsot is ad ahhoz, hogyan lehet olyan képeket készíteni, amiből jó 3D-s fotókat tud alakítani a rendszer.

A rendszert az iPhone 7 Plus, 8 Plus, X és Xs készülékekkel potrté módban készített képeire optimalizálták. A legjobb, ha az adott témát 1-1,2 méter távolságból fotózzuk le úgy, hogy valami van a fotózott téma előterében és hátterében is. Emellett az is fontos, hogy a fotó tárgya és a háttere jól elkülönüljön egymástól, ne azonos színűek legyenek. A Facebook azt javasolja, a fotó témája ne legyen túl fényes, az élei pedig legyenek jól elkülöníthetőek. Üvegpoharat például nem érdemes fotózni, mert abból nem lesz jó 3D-s kép.

