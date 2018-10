A Facebook már korábban is tett annak érdekében, hogy a felhasználók hiteles forrásokból származó információkhoz jussanak hírfolyamukban, hiszen a valótlanságokat tartalmazó oldalakat rendre büntetik, illetve legalábbis igyekeznek kiszűrni. Most is hasonló dologba fogtak.

A TechCrunchnak nyilatkozva a Facebook részéről azt mondták: ezentúl azokat a weboldalakat is hátrébb sorolják majd a felhasználók hírfolyamában, melyek az eredeti szájttól lopott tartalommal (legyen szó eltulajdonított fotóról, videóról vagy lemásolt szövegről) próbálnak még több látogatót bevonzani. A büntetés a gyenge minőségű, gyakorlatilag kattintásvadászat céljából összeeszkábált weboldalakra is vonatkozik.

Erre egy példát is mutattak: a Latest Nigerian News címmel működő oldal épp a portál újságírója által készített cikket lelopva igyekezett minél több látogatót magához vonzani. A tartalmak rendre más oldalaktól “kölcsönzött” írások voltak (gyakorlatilag egy linkgyűjteményről van szó), vagyis önálló munka egyáltalán nincs benne – maximum a hirdetések, amelyekkel az egészet beborították, remélve, hogy az oda érkező látogatók majd lekattintják azokat.

© Latest Nigerian News

Az intézkedés egy közvélemény-kutatás után fogant meg a Facebook illetékeseiben, a megkérdezettek ugyanis azt válaszolták: ki nem állhatják, ha olyan weboldalakba botlanak, melyek más helyről összevágott tartalmat próbálnak meg sajátjukként eladni.

