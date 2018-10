Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Jessikka Aro csak le akarta leplezni, miként működnek az álhíreket gyártó oroszországi trollgyárak. A finn újságírónő azonban riportjai közzététele után durva támadások kereszttüzébe került, s még közeli ismerősei között is akadt olyan, aki halálosan megfenyegette őt. Mégsem adta fel a harcot, s most úgy néz ki, talán győzelemre áll. ","shortLead":"Jessikka Aro csak le akarta leplezni, miként működnek az álhíreket gyártó oroszországi trollgyárak. A finn újságírónő...","id":"20181017_Igy_vag_vissza_egy_finn_ujsagirono_a_befolyasos_orosz_trollgyaraknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68eb22a-5fd2-4ef5-923f-2059c9ce3ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Igy_vag_vissza_egy_finn_ujsagirono_a_befolyasos_orosz_trollgyaraknak","timestamp":"2018. október. 17. 18:05","title":"Így vág vissza egy finn újságírónő a befolyásos orosz trollgyáraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ utolsó kommunista diktatúrája 3000 milliárd eurót érő ásványi kincstömegen ül. Ezt a becslést a „Korea Resources Corporation” (Kores) dél-koreai kutatóintézet hozta nyilvánosságra egy, az ország parlamentje elé terjesztett jelentésben. ","shortLead":"A világ utolsó kommunista diktatúrája 3000 milliárd eurót érő ásványi kincstömegen ül. Ezt a becslést a „Korea...","id":"20181016_Eszement_kincsen_ul_EszakKorea_mikozben_lakoi_eheznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1682548e-c354-41ef-87e5-46449f0e9f35","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Eszement_kincsen_ul_EszakKorea_mikozben_lakoi_eheznek","timestamp":"2018. október. 16. 12:21","title":"Eszement kincsen ül Észak-Korea, miközben lakói éheznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e91e2-1ec8-48f5-8dd8-725d027504c6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Három területen is kedvet kaptak az amerikai cégek, hogy franchise partnereket keressenek a régióban, ezen belül Magyarországon.","shortLead":"Három területen is kedvet kaptak az amerikai cégek, hogy franchise partnereket keressenek a régióban, ezen belül...","id":"20181016_Erdekli_a_ceget_Amerikai_vagyonvedelmi_fitnesz_es_szepsegipari_halozatok_magyar_partnereket_keresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c3e91e2-1ec8-48f5-8dd8-725d027504c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74853a9a-be6f-427b-8078-a3d743be1d6f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181016_Erdekli_a_ceget_Amerikai_vagyonvedelmi_fitnesz_es_szepsegipari_halozatok_magyar_partnereket_keresnek","timestamp":"2018. október. 16. 17:33","title":"Érdekli a cégét? Amerikai vagyonvédelmi, fitnesz- és szépségipari hálózatok magyar partnereket keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93be642a-d8e8-4fe3-852d-012d2d15884d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ötéves ausztrál kisfiú szerint kizárt.","shortLead":"Egy ötéves ausztrál kisfiú szerint kizárt.","id":"20181017_Vane_erdekesebb_Harry_herceg_szakallanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93be642a-d8e8-4fe3-852d-012d2d15884d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168677bd-bde1-4270-a227-b5ab50cffc2d","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Vane_erdekesebb_Harry_herceg_szakallanal","timestamp":"2018. október. 17. 10:37","title":"Van-e érdekesebb Harry herceg szakállánál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3638cd-2d8e-4dbb-bfc9-1890a2b1f00c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zárható ki, hogy Székely László szakmai szabályszegése miatt halt meg a beteg.","shortLead":"Nem zárható ki, hogy Székely László szakmai szabályszegése miatt halt meg a beteg.","id":"20181016_Nyomoz_a_rendorseg_Szekely_Laszlo_betegenek_halala_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b3638cd-2d8e-4dbb-bfc9-1890a2b1f00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3e8e1a-3ce2-453b-bf0b-85cdf888b770","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Nyomoz_a_rendorseg_Szekely_Laszlo_betegenek_halala_miatt","timestamp":"2018. október. 16. 15:57","title":"Nyomoz a rendőrség Székely László betegének halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dde508e-3ce5-4bbd-812a-3a6f7ba375b1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181016_Marabu_FekNyuz_Itt_elned_halnod_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dde508e-3ce5-4bbd-812a-3a6f7ba375b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda1fad0-00ef-4d03-9eed-0e6dad529714","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Marabu_FekNyuz_Itt_elned_halnod_kell","timestamp":"2018. október. 16. 14:22","title":"Marabu FékNyúz: Itt élned, halnod kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"Iványi György","category":"gazdasag","description":"Nem feltétlenül ördögtől való a költségvetési támogatások összekapcsolása a pénzügyi rendszerrel. Csak éppen meglehetősen kockázatos. Vélemény.","shortLead":"Nem feltétlenül ördögtől való a költségvetési támogatások összekapcsolása a pénzügyi rendszerrel. Csak éppen...","id":"20181017_A_lakastakarekok_vege_gyanus_az_indoklas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d7bfb4-9b72-441c-bfa2-0e9bf184b0f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_A_lakastakarekok_vege_gyanus_az_indoklas","timestamp":"2018. október. 17. 09:09","title":"A lakástakarékok vége: gyanús az indoklás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak azért nem lesz teljes teltház a szállodákban, mert a két hosszú hétvégére oszlik el a forgalom.","shortLead":"Csak azért nem lesz teljes teltház a szállodákban, mert a két hosszú hétvégére oszlik el a forgalom.","id":"20181016_Ugy_varjak_a_szallodasok_oktober_23at_mint_a_karacsonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19a134f-1605-4aa7-af6d-55eeb581c09a","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Ugy_varjak_a_szallodasok_oktober_23at_mint_a_karacsonyt","timestamp":"2018. október. 16. 05:56","title":"Úgy várják a szállodások október 23-át, mint a karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]