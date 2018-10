Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1077c68f-197d-4538-a1c0-bba0298fa702","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Divatterepjáró helyett ezúttal itt egy igazi kőkemény terepjáró, melynek csak a belterét próbálták egy kicsit divatosra venni. Ha komoly terepezésről van szó, akkor ma a Land Cruiser az egyik legjobb választás, igaz, nem olcsó és nem is túl fürge.","shortLead":"Divatterepjáró helyett ezúttal itt egy igazi kőkemény terepjáró, melynek csak a belterét próbálták egy kicsit divatosra...","id":"20181020_a_vegtelenbe_es_tovabb_teszten_az_uj_toyota_land_cruiser_terepjaro_suv_ssangyong_rexton_g4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1077c68f-197d-4538-a1c0-bba0298fa702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf133ea-1b4b-437d-bd09-74854364ef92","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_a_vegtelenbe_es_tovabb_teszten_az_uj_toyota_land_cruiser_terepjaro_suv_ssangyong_rexton_g4","timestamp":"2018. október. 20. 13:30","title":"A végtelenbe és tovább: teszten az új Toyota Land Cruiser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4552e06a-537d-442d-a5ad-721e90635637","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elindulhat a sorozatgyártása az új magyar, Mercedes-alvázas buszoknak, amelyet egyébként a hajdúsági megyeszékhelyen készítenek.","shortLead":"Elindulhat a sorozatgyártása az új magyar, Mercedes-alvázas buszoknak, amelyet egyébként a hajdúsági megyeszékhelyen...","id":"20181019_Kepzelje_el_ha_ilyen_buszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4552e06a-537d-442d-a5ad-721e90635637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e8d9d4-ce4a-48e4-85d0-344a190a4661","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_Kepzelje_el_ha_ilyen_buszok","timestamp":"2018. október. 19. 15:21","title":"Egy szép magyar buszhoz most Debrecenbe kéne menni – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új kiírásban a kormány kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást oszt szét a pályázók között. ","shortLead":"Az új kiírásban a kormány kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást oszt szét a pályázók között. ","id":"20181019_Roham_hutoert_fagyasztoert_mosogepert_ujraindul_az_Otthon_melege_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9286cc61-a124-42b0-9913-223434f829f8","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Roham_hutoert_fagyasztoert_mosogepert_ujraindul_az_Otthon_melege_program","timestamp":"2018. október. 19. 14:41","title":"Roham hűtőért, fagyasztóért, mosógépért: újraindul az Otthon melege program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A kormány úgy gondolja, ha több részmunkaidős állás lenne, a gyerekes nők előbb visszamehetnének dolgozni, és többen is vállalnának gyereket. A részmunkaidős állások viszont rosszul fizetnek, bizonytalanok, és még inkább a nőkre tolják a házimunka terheit.","shortLead":"A kormány úgy gondolja, ha több részmunkaidős állás lenne, a gyerekes nők előbb visszamehetnének dolgozni, és többen is...","id":"20181019_Reszmunkaido_A_felso_osztalybeli_noknek_jo_a_gyerekboomhoz_keves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec022ae-1e70-4ae6-a6a4-e5a9cadfaf93","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Reszmunkaido_A_felso_osztalybeli_noknek_jo_a_gyerekboomhoz_keves","timestamp":"2018. október. 19. 14:05","title":"Részmunkaidő? A felső osztálybeli nőknek jó, a gyerekboomhoz kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az örökös csak a megörökölt vagyonnal felel az örökhagyó tartozásaiért - mondta Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke szombat reggel az M1 aktuális csatornán.","shortLead":"Az örökös csak a megörökölt vagyonnal felel az örökhagyó tartozásaiért - mondta Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői...","id":"20181020_Erdemes_tudni_nem_orokolhetunk_annal_nagyobb_adossagot_mint_a_hagyatek_erteke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538248a7-fbef-4c19-b210-048cb406bdcd","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Erdemes_tudni_nem_orokolhetunk_annal_nagyobb_adossagot_mint_a_hagyatek_erteke","timestamp":"2018. október. 20. 11:46","title":"Érdemes tudni: nem örökölhetünk annál nagyobb adósságot, mint a hagyaték értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9caf861-531e-46cd-a324-3798ab4951b5","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személyautó ütközött motorossal a pestszentlőrinci Nefelejcs utcában.","shortLead":"Személyautó ütközött motorossal a pestszentlőrinci Nefelejcs utcában.","id":"20181019_Halalos_motorbaleset_volt_a_XVIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9caf861-531e-46cd-a324-3798ab4951b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c30a745-8f92-4df6-b13c-7c2b95e8d5b9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181019_Halalos_motorbaleset_volt_a_XVIII_keruletben","timestamp":"2018. október. 19. 20:55","title":"Halálos motorbaleset volt a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak nagyok, hasonlóan nagy teljesítményre is képesek, és hát, ugyanennyire drágák is. A KLM nyomán íme néhány kevesek által ismert tény azokról a gépizmokról, melyek mindannyiunk alatt ott robognak, amikor repülünk.","shortLead":"Nem csak nagyok, hasonlóan nagy teljesítményre is képesek, és hát, ugyanennyire drágák is. A KLM nyomán íme néhány...","id":"20181019_repulogep_hajtomuvek_tenyek_erdekessegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07563930-23d8-4968-88a4-73407e173a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_repulogep_hajtomuvek_tenyek_erdekessegek","timestamp":"2018. október. 19. 15:03","title":"8 dolog, amit csak kevesen tudnak a repülőgépek hajtóműveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079d1d86-942c-43b0-a7ff-3215e4b1977a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A városokban élő patkányok étrendje sokkal gazdagabb, mint vidéken élő társaiké - állapította meg két kutató, akik azt remélik, tanulmányuk hasznos adatokkal szolgál a városi patkánypopulációk kordában tartásának módjait vizsgáló kollégáik számára.","shortLead":"A városokban élő patkányok étrendje sokkal gazdagabb, mint vidéken élő társaiké - állapította meg két kutató, akik azt...","id":"20181021_varosi_patkanyok_etrendje_videki_patkanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079d1d86-942c-43b0-a7ff-3215e4b1977a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedee1c-7f77-493c-9f1f-3b18d64fd28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_varosi_patkanyok_etrendje_videki_patkanyok","timestamp":"2018. október. 21. 12:33","title":"A városban élő patkányok igazi gourmet-k a vidékiekhez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]