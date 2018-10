Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"536bb1ea-d5ee-4b97-84e7-9363b1881528","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Duna budafoki szakaszán látszott ki egy autó a Dunából a rekordalacsony vízállás miatt. ","shortLead":"A Duna budafoki szakaszán látszott ki egy autó a Dunából a rekordalacsony vízállás miatt. ","id":"20181019_Fotok_Olyan_alacsony_a_vizallas_hogy_kibukkant_egy_auto_a_Dunabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=536bb1ea-d5ee-4b97-84e7-9363b1881528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8585bf50-54a8-4ae9-b487-38578375448f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_Fotok_Olyan_alacsony_a_vizallas_hogy_kibukkant_egy_auto_a_Dunabol","timestamp":"2018. október. 19. 14:21","title":"Fotók: Olyan alacsony a vízállás, hogy kibukkant egy autó a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4357701-6c6e-4654-97d0-7e8bfa14abd8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A robbanótestek a lakosságra nem veszélyesek, tájékoztatnak majd, mielőtt kiemelik őket.","shortLead":"A robbanótestek a lakosságra nem veszélyesek, tájékoztatnak majd, mielőtt kiemelik őket.","id":"20181019_Ket_feltonnas_bombat_talaltak_a_Duna_budafoki_szakaszan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4357701-6c6e-4654-97d0-7e8bfa14abd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f069579-4f81-4f4d-9c4f-aa49d8c3a80a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Ket_feltonnas_bombat_talaltak_a_Duna_budafoki_szakaszan","timestamp":"2018. október. 19. 16:56","title":"Két féltonnás bombát találtak a Duna budafoki szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor örökbe fogadott egy kisorrszarvút a nyíregyházi állatkertben, Facebook-követőitől kéri, hogy adjanak neki nevet. Szerencse, hogy nincs most fontosabb probléma az országban.","shortLead":"Orbán Viktor örökbe fogadott egy kisorrszarvút a nyíregyházi állatkertben, Facebook-követőitől kéri, hogy adjanak neki...","id":"20181019_Mikozben_sorra_viszik_targyalasra_a_hajlektalanokat_Orban_Viktor_egy_orrszarvu_neverol_inditott_szavazast_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c2b2da-a201-41a2-8428-cb9c892983c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Mikozben_sorra_viszik_targyalasra_a_hajlektalanokat_Orban_Viktor_egy_orrszarvu_neverol_inditott_szavazast_a_Facebookon","timestamp":"2018. október. 19. 16:03","title":"Míg sorra viszik tárgyalásra a hajléktalanokat, Orbán egy orrszarvú nevéről szavaztat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df36e0-1dc1-4c37-80b6-1b64df09b548","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Más változások is lesznek a jövő évi adórendszerben.","shortLead":"Más változások is lesznek a jövő évi adórendszerben.","id":"20181019_Kiderult_2020_utan_kiknek_jar_majd_az_5_szazalekos_lakasafa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5df36e0-1dc1-4c37-80b6-1b64df09b548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c2ecbd-b403-4169-a524-9a13148e26dd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Kiderult_2020_utan_kiknek_jar_majd_az_5_szazalekos_lakasafa","timestamp":"2018. október. 19. 16:22","title":"Kiderült, 2020 után kiknek jár majd az 5 százalékos lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b","c_author":"J. H.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181019_On_szerint_mit_csinal_ez_az_ember_az_Emmiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0349c9-5229-4290-b318-33a3b05a9796","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_On_szerint_mit_csinal_ez_az_ember_az_Emmiben","timestamp":"2018. október. 19. 13:55","title":"Ön szerint mit csinál ez az ember az Emmiben? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őt úgy kell elfogadni, ahogy van – mondta.","shortLead":"Őt úgy kell elfogadni, ahogy van – mondta.","id":"20181019_Orban_maradna_a_Neppartban_de_nem_fog_megvaltozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25cbe08b-70fe-47ab-8ef2-31a34af486f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Orban_maradna_a_Neppartban_de_nem_fog_megvaltozni","timestamp":"2018. október. 19. 13:32","title":"Orbán maradna a Néppártban, de nem fog megváltozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d7cd94-a4d2-4ab4-b96f-7c50f255938a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201837_szeniorok_haromszor_tobb_a90_folotti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7cd94-a4d2-4ab4-b96f-7c50f255938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac4654e-8f80-46fc-a2e1-f2f528834b0f","keywords":null,"link":"/itthon/201837_szeniorok_haromszor_tobb_a90_folotti","timestamp":"2018. október. 21. 11:00","title":"Feltűnt már, mennyire megugrott a 90 év fölöttiek száma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0bdc32-ce35-4abd-979f-1a125e057ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A katonák munkája sehol nem csak játék és mese, az viszont tény, hogy a videojátékok készítőinek van honnan ihletet nyerniük, amikor háborús körülmények közé helyezik a játékosokat.","shortLead":"A katonák munkája sehol nem csak játék és mese, az viszont tény, hogy a videojátékok készítőinek van honnan ihletet...","id":"20181020_amerikai_legiero_fotok_usaf_amerikai_katonak_munkaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f0bdc32-ce35-4abd-979f-1a125e057ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d015a9-7541-4281-b509-62e42ff6009a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_amerikai_legiero_fotok_usaf_amerikai_katonak_munkaja","timestamp":"2018. október. 20. 15:03","title":"Fotók: mint egy durva sci-fi játékban, úgy dolgoznak az amerikai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]