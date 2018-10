Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne kelljen a szakértők szavát meghallgatni az ügyben, derül ki Ráday Mihály műemlék- és városvédő szavaiból. Most a Lánchíd kiszélesítése van soron, amit még Gerő Ernő sem lépett meg. De Ráday elmondja véleményét a többi budapesti gigaprojektről is, és azt is elárulja, melyik három betű fog nemsokára a város felett magasodni. ","shortLead":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne...","id":"20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b7b5ae-a345-487a-8372-f44ca07a0edd","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:20","title":"Ráday Mihály: \"Nem kellene Budapestből Dubajt csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e1ae53-ada3-4a14-b2c2-d64f5255dafb","c_author":"Radnóti Zoltán","category":"velemeny","description":"Seres László szerint soha nem helyes vakon bízni az államban. Szerintem sem. Épp ez a problémám a Sorsok Házával.","shortLead":"Seres László szerint soha nem helyes vakon bízni az államban. Szerintem sem. Épp ez a problémám a Sorsok Házával.","id":"20181029_Radnoti_Zoltan_Hinni_nem_az_intezmenyekben_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e1ae53-ada3-4a14-b2c2-d64f5255dafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90258209-5469-41ce-a4f7-b55bf2d2b593","keywords":null,"link":"/velemeny/20181029_Radnoti_Zoltan_Hinni_nem_az_intezmenyekben_kell","timestamp":"2018. október. 29. 12:03","title":"Radnóti Zoltán: Hinni nem az intézményekben kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bazilika egyes részeiben 16 órán át állt a víz nagyjából 90 centiméteres magasságban, károkat okozva a márványban, az oszlopokban és a bronz ajtókban. ","shortLead":"A bazilika egyes részeiben 16 órán át állt a víz nagyjából 90 centiméteres magasságban, károkat okozva a márványban...","id":"20181031_szent_mark_szekesegyhaz_velence_arviz_karok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15f4010-e8ae-4c22-9d7a-b34cdd43d6a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_szent_mark_szekesegyhaz_velence_arviz_karok","timestamp":"2018. október. 31. 10:14","title":"Egy nap alatt húsz évnyi kárt tett az árvíz Velence ikonikus épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","shortLead":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","id":"20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc03f77-908e-4a89-8b12-9db22f3c0815","keywords":null,"link":"/sport/20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","timestamp":"2018. október. 29. 18:44","title":"Vizsgálat indul a bokszszövetségben a rongyrázós ifi-vb miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad2332-1b3e-4c54-b2da-5c0095546a2c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Pedig a poszttraumás stressz tünetei súlyosak.","shortLead":"Pedig a poszttraumás stressz tünetei súlyosak.","id":"20181030_A_poszttraumas_stressz_jo_iranyba_is_befolyasolhatja_az_eletunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6ad2332-1b3e-4c54-b2da-5c0095546a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9b850-652d-45e8-abba-2eb53f2c6f8c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181030_A_poszttraumas_stressz_jo_iranyba_is_befolyasolhatja_az_eletunket","timestamp":"2018. október. 30. 12:15","title":"A trauma jó irányba befolyásolhatja az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d36a5a9-90a8-4125-ae1a-698de80abd4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szerdán véglegesítik a kérdéssort.","shortLead":"Szerdán véglegesítik a kérdéssort.","id":"20181030_Orszagos_mediakampannyal_indul_jovo_heten_a_nyolcadik_nemzeti_konzultacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d36a5a9-90a8-4125-ae1a-698de80abd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621a6c53-480c-456e-b738-733bee86ee28","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Orszagos_mediakampannyal_indul_jovo_heten_a_nyolcadik_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. október. 30. 07:48","title":"Országos médiakampánnyal indul jövő héten a nyolcadik nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b17541e-f15e-468f-ac1e-1bb0d5c788c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel több, mint egy hónappal a szeptemberi iPhone-bemutató után újabb, hardverekre fókuszáló rendezvényt tart az Apple. A vállalat ezúttal is streameli az eseményeket, így élőben lehet követni a bejelentéseket.","shortLead":"Valamivel több, mint egy hónappal a szeptemberi iPhone-bemutató után újabb, hardverekre fókuszáló rendezvényt tart...","id":"20181029_apple_2018_oktober30_esemeny_ipad_macbook_elo_stream","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b17541e-f15e-468f-ac1e-1bb0d5c788c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1742ec38-e44a-48b2-80cc-a6155d5287a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_apple_2018_oktober30_esemeny_ipad_macbook_elo_stream","timestamp":"2018. október. 29. 13:03","title":"Jönnek az Apple új eszközei – így nézheti élőben a holnapi rendezvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple erősítette meg egy sajtóközleményben, hogy először fog sajátmárkás átlátszó tokot kínálni iPhone-hoz, méghozzá az iPhone XR-hez. A telefon megjelent, ám egyelőre nyoma sincs a toknak.","shortLead":"Az Apple erősítette meg egy sajtóközleményben, hogy először fog sajátmárkás átlátszó tokot kínálni iPhone-hoz, méghozzá...","id":"20181030_apple_iphone_xr_atlatszo_tok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518d0647-e0d7-40fc-b43a-4d2160a01247","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_iphone_xr_atlatszo_tok","timestamp":"2018. október. 30. 17:03","title":"Árulják az iPhone XR-t, de hol van az átlátszó Apple-tok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]