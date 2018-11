Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14d937e3-7949-4019-aea9-b7e047685dee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút szeptemberben ütötte el egy autó, egy Dárdai által dedikált focimezt adnának el, melynek bevételét a fiú családja kapja.","shortLead":"A fiút szeptemberben ütötte el egy autó, egy Dárdai által dedikált focimezt adnának el, melynek bevételét a fiú...","id":"20181031_Komaban_fekvo_13_eves_focistanak_gyujt_penzt_egyesulete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14d937e3-7949-4019-aea9-b7e047685dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef61434-1b09-48cc-b89f-f0c520d103c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Komaban_fekvo_13_eves_focistanak_gyujt_penzt_egyesulete","timestamp":"2018. október. 31. 19:30","title":"Kómában fekvő 13 éves focistának gyűjt pénzt egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak ma is észnél kell lenniük, mert ma is hódítanak „veszélyes eszmék”, és ha az ország kiengedi kezéből saját sorsának irányítását, arra az egész nemzet rámehet.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak ma is észnél kell lenniük, mert ma is hódítanak „veszélyes eszmék”, és ha...","id":"20181031_Orban_beszede_Tisza_Istvanrol_rossz_europai_dontesek_sorozata_sodort_minket_a_vilaghaboruba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7617863d-8089-4893-84ab-4eeb2b63470a","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Orban_beszede_Tisza_Istvanrol_rossz_europai_dontesek_sorozata_sodort_minket_a_vilaghaboruba","timestamp":"2018. október. 31. 19:14","title":"Orbán beszéde Tisza Istvánról: rossz európai döntések sorozata sodort minket a világháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brazília megválasztott elnöke bejelentette, hogy hivatalba lépése után átköltözteti országa izraeli nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe.","shortLead":"Brazília megválasztott elnöke bejelentette, hogy hivatalba lépése után átköltözteti országa izraeli nagykövetségét...","id":"20181102_Jeruzsalembe_koltozik_a_brazil_nagykovetseg_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deef62fc-fae0-4368-aba2-e6db6f220731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0f047e-0d66-42dc-a2ca-726181e08fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Jeruzsalembe_koltozik_a_brazil_nagykovetseg_is","timestamp":"2018. november. 02. 07:31","title":"Jeruzsálembe költözik a brazil nagykövetség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2efdf22f-b81e-4dc8-9ee1-4b6bcec503ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A név kötelez.","shortLead":"A név kötelez.","id":"20181031_Wesselenyi_Miklos_fotorzsormester_kimentette_a_Dunabol_a_not","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2efdf22f-b81e-4dc8-9ee1-4b6bcec503ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30967553-788e-49c4-bc37-5fc5c8a30c04","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Wesselenyi_Miklos_fotorzsormester_kimentette_a_Dunabol_a_not","timestamp":"2018. október. 31. 22:07","title":"Wesselényi Miklós főtörzs­őrmester kimentett egy embert a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Nagy-Britanniában is jelen lévő bankok már teljesen átszervezik a működésüket a Brexitre készülve. Megálmodójával, jelenlegi menedzser igazgatójával, Szabó Györggyel beszélgettünk a 90-es évek házkereső mozgalmáról, arról, mit lehet "lenyomni a közönség torkán", és arról is, hogy a megszüntetésre váró kultúr-TAO egyszerre kedvezett és ártott is a függetleneknek.

