Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcbbc47c-9d78-4f71-a83d-67853d87dd2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta várják a rajongók, hogy a Samsung egy hajlítható okostelefont mutasson be. Úgy tűnik, a dél-koreai cég már szerdán megvillantja az eszközt.","shortLead":"Évek óta várják a rajongók, hogy a Samsung egy hajlítható okostelefont mutasson be. Úgy tűnik, a dél-koreai cég már...","id":"20181105_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcbbc47c-9d78-4f71-a83d-67853d87dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad11bdee-522f-4bd4-8d25-470411c08e16","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2018. november. 05. 18:33","title":"Közzétett egy képet a Samsung a Facebookon, izgalomba jöttek a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f50c1f-88e6-4b79-8f19-75cc024f7258","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A levél, melyet Charles Baudelaire múzsájának címzett, és amelyben a költő megvallja, hogy hamarosan öngyilkosságot követ el, megközelítőleg 76 millió forintot ér. ","shortLead":"A levél, melyet Charles Baudelaire múzsájának címzett, és amelyben a költő megvallja, hogy hamarosan öngyilkosságot...","id":"20181105_Milliokert_aruljak_a_franciak_leghiresebb_koltojenek_ongyilkos_gondolatait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f50c1f-88e6-4b79-8f19-75cc024f7258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638c322b-41ef-4875-9764-cac545b0638d","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Milliokert_aruljak_a_franciak_leghiresebb_koltojenek_ongyilkos_gondolatait","timestamp":"2018. november. 05. 10:10","title":"Milliókért árulják a legnagyobb hatású francia költő öngyilkos gondolatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f560a8-9dcb-4265-87e0-002361f5676c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeri a viccet, amikor a ló bemegy a kocsmába? Pedig nem is csak vicc.","shortLead":"Ismeri a viccet, amikor a ló bemegy a kocsmába? Pedig nem is csak vicc.","id":"20181104_Ilyen_egy_igazi_pesti_talponalLO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7f560a8-9dcb-4265-87e0-002361f5676c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca121ad0-850d-4250-b322-4e877f991255","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Ilyen_egy_igazi_pesti_talponalLO","timestamp":"2018. november. 04. 19:34","title":"Ilyen egy igazi pesti talponálLÓ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nem, illetve csak részben tartotta be a Honvédkórház sürgősségi centrumának dolgozói felé tett ígéretét az intézmény főparancsnoka: a hvg.hu információi szerint sem a szakdolgozók, sem a szakorvos-jelöltek, rezidensek nem kapták kézhez hétfőn azt a többletpénzt, amellyel az osztály összeomlásának elkerülésére még szeptember elején próbálta marasztalni őket a kórház vezetése. ","shortLead":"Nem, illetve csak részben tartotta be a Honvédkórház sürgősségi centrumának dolgozói felé tett ígéretét az intézmény...","id":"20181105_Nem_kaptak_meg_beigert_beremelesuket_a_Honvedkorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695a18a6-8028-4fe0-b8c7-3006fec3dbe0","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Nem_kaptak_meg_beigert_beremelesuket_a_Honvedkorhaz","timestamp":"2018. november. 05. 14:10","title":"Nem kapták meg beígért béremelésüket a Honvédkórház sürgősségi centrumának szakdolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy világkupa-állomáson nyertek világcsúccsal a magyar gyorskorcsolyázók. ","shortLead":"Egy világkupa-állomáson nyertek világcsúccsal a magyar gyorskorcsolyázók. ","id":"20181105_Vilagcsucsot_ment_a_magyar_ferfi_gyorskorcsolyavalto_Calgaryban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b2d59c-6771-4d6a-9c67-32267a597f3f","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Vilagcsucsot_ment_a_magyar_ferfi_gyorskorcsolyavalto_Calgaryban","timestamp":"2018. november. 05. 09:17","title":"Világcsúcsot ment a magyar férfi gyorskorcsolya-váltó Calgaryban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT frontemberéről. ","shortLead":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT...","id":"20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d717d2-a046-4c7a-bab6-03437610fbee","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","timestamp":"2018. november. 05. 11:01","title":"Fedőneve: Bábu – így próbálták beszervezni Laár Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","shortLead":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","id":"20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb7db41-fb9a-47e2-b226-0de8b421566f","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","timestamp":"2018. november. 05. 14:13","title":"Tizennégy magyar történelmi filmen kezdhetnek dolgozni az alkotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f56d04d-6fee-4bd9-b4aa-a5fbc594d9d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nicsak, itt van Kína!","shortLead":"Nicsak, itt van Kína!","id":"20181105_Latvanyos_abran_hogyan_gazdagodott_a_vilag_az_elmult_fel_evszazadban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f56d04d-6fee-4bd9-b4aa-a5fbc594d9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e860488b-3a73-402a-be0b-5ae960273133","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_Latvanyos_abran_hogyan_gazdagodott_a_vilag_az_elmult_fel_evszazadban","timestamp":"2018. november. 05. 11:15","title":"Látványos ábrán, hogyan gazdagodott a világ az elmúlt fél évszázadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]