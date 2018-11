Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dbddc1a-f489-4f6a-abc6-6f1101e96a8a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A rendőrség őrizetbe vette Dmitrij Ribolovjev orosz oligarchát, akinek 220 millió euróért vásárolt luxus ingatlanában, a Belle Epoque-ban házkutatást tartottak.","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vette Dmitrij Ribolovjev orosz oligarchát, akinek 220 millió euróért vásárolt luxus ingatlanában...","id":"20181107_A_termeszetgyogyaszkent_indult_orosz_oligarcha_jo_nagy_pacban_van_Monacoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbddc1a-f489-4f6a-abc6-6f1101e96a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ac9cb5-ca3c-4b08-a3e3-726ae6f53a3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_A_termeszetgyogyaszkent_indult_orosz_oligarcha_jo_nagy_pacban_van_Monacoban","timestamp":"2018. november. 07. 14:12","title":"A természetgyógyászként indult orosz oligarcha jó nagy pácban van Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rab azt állítja: a lány holtteste egy olyan bandához kerülhetett, akik nyom nélkül eltüntetnek bárkit.","shortLead":"Egy rab azt állítja: a lány holtteste egy olyan bandához kerülhetett, akik nyom nélkül eltüntetnek bárkit.","id":"20181107_Bors_Krematoriumban_egethettek_el_VV_Fanni_holttestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790c13c-38d7-47d4-821d-347bdb0f9aed","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Bors_Krematoriumban_egethettek_el_VV_Fanni_holttestet","timestamp":"2018. november. 07. 08:07","title":"Bors: Krematóriumban égethették el VV Fanni holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hat orrszarvút telepítettek Csádba, négy el is pusztult közülük. ","shortLead":"Hat orrszarvút telepítettek Csádba, négy el is pusztult közülük. ","id":"20181106_Attelepitettek_oket_elpusztultak_az_amugy_is_kihalas_fenyegette_orrszarvuak_Csadban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b1a073-39b5-4778-9aea-f298428eeb3e","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Attelepitettek_oket_elpusztultak_az_amugy_is_kihalas_fenyegette_orrszarvuak_Csadban","timestamp":"2018. november. 06. 12:10","title":"Áttelepítették őket, elpusztultak az amúgy is kihalás fenyegette orrszarvúak Csádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban arról szóltak a hírek, hogy ha nagy baj van, a kukásautók kezelésére ideiglenes polgári védelmi szolgálatot rendelhetnek el – ez pedig a lakosság bevonását takarja.","shortLead":"Korábban arról szóltak a hírek, hogy ha nagy baj van, a kukásautók kezelésére ideiglenes polgári védelmi szolgálatot...","id":"20181106_Cafol_a_Katasztrofavedelem_panikkeltes_hogy_a_lakosokkal_szallitatjak_el_a_szemetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9cba9b-6fb4-4166-8c20-5d53cfc1cec1","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Cafol_a_Katasztrofavedelem_panikkeltes_hogy_a_lakosokkal_szallitatjak_el_a_szemetet","timestamp":"2018. november. 06. 09:27","title":"Cáfol a Katasztrófavédelem: pánikkeltés, hogy a lakosokkal vitetik el a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c707fb-ea8b-4aa6-adb9-15d6f7680d78","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Magyarok nincsenek.","shortLead":"Magyarok nincsenek.","id":"20181105_tgm_lelekharang_irodalom_oktatas_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05c707fb-ea8b-4aa6-adb9-15d6f7680d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5eb8d10-69b4-4863-9347-a9f7d20572ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_tgm_lelekharang_irodalom_oktatas_","timestamp":"2018. november. 06. 09:43","title":"TGM: A lélekharang megkondul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan kell érteni azt, hogy a munkavállaló halálával nem szűnik meg a fizetett éves szabadsághoz való joga? Kérhetik-e az örökösök az elhunyt rokonuk megmaradt szabadnapjai után járó pénzt? Ebben az ügyben döntött az Európai Bíróság.","shortLead":"Hogyan kell érteni azt, hogy a munkavállaló halálával nem szűnik meg a fizetett éves szabadsághoz való joga? Kérhetik-e...","id":"20181106_A_munkavallalonak_holtaban_is_jar_a_szabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93ceef3-6823-42f3-ad88-39851b57b692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_A_munkavallalonak_holtaban_is_jar_a_szabadsag","timestamp":"2018. november. 06. 12:40","title":"A munkavállalónak holtában is jár a szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596e320e-7162-40bd-b3b3-faca3602a64a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal színesebb lesz az amerikai politika a félidős választások után. Jönnek a muszlim, latina, bevándorló, őslakos és LGBT képviselők.","shortLead":"Sokkal színesebb lesz az amerikai politika a félidős választások után. Jönnek a muszlim, latina, bevándorló, őslakos és...","id":"20181107_Tortenelmet_irtak_a_nok_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596e320e-7162-40bd-b3b3-faca3602a64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50537c4e-ff46-49d1-b362-e8a1d0c7ab72","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Tortenelmet_irtak_a_nok_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 07. 09:38","title":"Történelmet írtak a nők Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A filantróp milliárdos félmillió ember életét is megmenti ezzel.","shortLead":"A filantróp milliárdos félmillió ember életét is megmenti ezzel.","id":"20181106_Bill_Gates_233_milliard_dollart_akar_sporolni_azzal_hogy_ujra_feltalalta_a_vecet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461c7704-cfb6-4e87-a56e-3687adfcd909","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Bill_Gates_233_milliard_dollart_akar_sporolni_azzal_hogy_ujra_feltalalta_a_vecet","timestamp":"2018. november. 06. 12:21","title":"Bill Gates 233 milliárd dollárt spórolna azzal, hogy újra feltalálta a vécét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]