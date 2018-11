Egy kínai webáruházban már árulják a Huawei idei csúcsmobiljának egyik izgalmas kiegészítőjét, amellyel az átlagosnál mélyebb vízben is használható marad a készülék.

Jóval a Mate 20 Pro bemutatója előtt szivárgott ki az az információ, amely szerint a telefon (mélyebb) víz alatti felvételek készítésére is alkalmas lesz, csupán egy különleges tokra lesz hozzá szükség. Ez utóbbi szintén bebizonyosodott a hivatalos bemutató napján.

A kiegészítőt Kínában már el is kezdték forgalmazni, a gyártó VMALL nevű webáruháza 86 dollárnak megfelelő jüanért, azaz kb. 25 ezer forintért kínálja. Nem olcsó beruházásról van szó, de nézzük a jó oldalát: nem csak egy szimpla tokról van szó, hiszen a burkolatot kifejezetten azoknak ajánlják, akik inkább vagy elsősorban vízközelben fotóznának, videóznának.

A bizonyára Európába is érkező tok ugyanis lehetővé teszi, hogy a készüléket akár 5 méteres mélységbe is magával vigye valaki, és maximum egy órán át ott készítsen felvételeket. Anyaga a sós víznek is ellenáll, így a medence mellett a tengervíz sem kottyan meg neki.

A kiegészítő önmagában persze nem volna elegendő, hiszen ahhoz, hogy élvezhető felvételeket készítsen valaki, a telefont szoftveresen is fel kellett készíteni ilyen igénybevételre. Utóbbit a Huawei mérnökei úgy oldották meg, hogy a készülék alapból más felületre vált mélyebb vízben, hogy a fotózás is sokkal könnyebb legyen.

