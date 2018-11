Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6a7865-eea7-46e9-9ca4-895a6995e528","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szabálysértési hatóság visszavonta a hvg.hu tudósítójának büntetését, amit azért szabtak ki, mert a februári diáktüntetésen a tömeggel együtt az úttesten haladt.","shortLead":"A szabálysértési hatóság visszavonta a hvg.hu tudósítójának büntetését, amit azért szabtak ki, mert a februári...","id":"20181110_A_rendorseg_megallapitotta_nem_szabalysertes_egy_tuntetesen_lelepni_a_jardarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6a7865-eea7-46e9-9ca4-895a6995e528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc632c06-58af-44da-acb8-4ebba18e4663","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_A_rendorseg_megallapitotta_nem_szabalysertes_egy_tuntetesen_lelepni_a_jardarol","timestamp":"2018. november. 10. 11:12","title":"A rendőrség megállapította: nem szabálysértés egy tüntetésen lelépni a járdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6852e42-29db-459e-9105-ba4781b58888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a többi közép-kelet-európai ország esetében sehol nem szerepelt a tíz legnagyobb médiakampányra költő között sem az állam.","shortLead":"Miközben a többi közép-kelet-európai ország esetében sehol nem szerepelt a tíz legnagyobb médiakampányra költő között...","id":"20181109_Sokkal_tobbet_koltott_a_kormany_reklamra_mint_barki_mas_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6852e42-29db-459e-9105-ba4781b58888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0a1c21-6396-4028-9172-9d2af23b762e","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Sokkal_tobbet_koltott_a_kormany_reklamra_mint_barki_mas_Magyarorszagon","timestamp":"2018. november. 09. 11:56","title":"Sokkal többet költött a kormány reklámra, mint bárki más Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d16fa0-a7f0-4841-8246-c103dfa6d7e6","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy kárpátaljai fiú bizonyítani akar, vagyis inkább keresi a helyét a világban. Ezért úgy dönt, hogy bevonul a kelet-ukrajnai háborúba. A fronton zajló eseményekről videonaplót vezet, mobilos felvételeiből és az életéért imádkozó édesanyjáról Csuja László pedig dokumentumfilmet készít. Villáminterjú a Kilenc hónap háború rendezőjével.","shortLead":"Egy kárpátaljai fiú bizonyítani akar, vagyis inkább keresi a helyét a világban. Ezért úgy dönt, hogy bevonul...","id":"20181109_A_kollektiv_retteges_Karpataljat_is_elerte_a_haboruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d16fa0-a7f0-4841-8246-c103dfa6d7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a591e88d-c7ab-4d6b-819a-f38ee10b7414","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_A_kollektiv_retteges_Karpataljat_is_elerte_a_haboruban","timestamp":"2018. november. 09. 11:30","title":"A kollektív rettegés Kárpátalját is elérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatásról szóló adatbázis nemrég módosult, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány egymilliárd forinttal többet kapott, mint amennyit fejlesztési programjukra jóváhagytak.","shortLead":"A támogatásról szóló adatbázis nemrég módosult, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány egymilliárd forinttal...","id":"20181109_Visszamenoleg_kaphatott_tovabbi_egymilliard_forint_taotamogatast_a_felcsuti_utanpotlasneveles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5dee24-feea-445f-b657-462faeb72961","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Visszamenoleg_kaphatott_tovabbi_egymilliard_forint_taotamogatast_a_felcsuti_utanpotlasneveles","timestamp":"2018. november. 09. 17:54","title":"Visszamenőleg kaphatott további egymilliárd forint tao-támogatást a felcsúti utánpótlás-nevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e839283-d84f-4a56-8af9-c221e1eae9bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit máris beszerzett magának egy 2018-as MacBook Airt, hogy megnézze, mennyire könnyű/nehéz szervizelni a gépet, ha az véletlenül elromlana. Kiderült, néhány elemet meglepően könnyen ki lehet cserélni, összességében viszont nagyon érdemes vigyázni rá.","shortLead":"Az iFixit máris beszerzett magának egy 2018-as MacBook Airt, hogy megnézze, mennyire könnyű/nehéz szervizelni a gépet...","id":"20181109_apple_macbook_air_szerelhetoseg_ifixit_teardown","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e839283-d84f-4a56-8af9-c221e1eae9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcb5611-b785-4f97-a098-fde8c9d38685","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_apple_macbook_air_szerelhetoseg_ifixit_teardown","timestamp":"2018. november. 09. 14:03","title":"Szétszedték az új MacBook Airt, és nem voltak elájulva tőle a szerelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cee5446-351b-4630-ba34-599e6f5db1f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Tartoztassatok_le_az_elnokot_uj_dallal_jelentkezett_Ice_Cube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cee5446-351b-4630-ba34-599e6f5db1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaa961d-9e33-4e10-959e-ce2e5fee7f91","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Tartoztassatok_le_az_elnokot_uj_dallal_jelentkezett_Ice_Cube","timestamp":"2018. november. 09. 16:25","title":"Tartóztassátok le az elnököt: új dallal jelentkezett Ice Cube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fokozott ellenőrzést végez a MÁV-Start novemberben.","shortLead":"Fokozott ellenőrzést végez a MÁV-Start novemberben.","id":"20181110_Legyen_jegye_ha_Dunakeszire_vonatozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee37de1f-7a51-4779-af99-830d93c95b59","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Legyen_jegye_ha_Dunakeszire_vonatozik","timestamp":"2018. november. 10. 17:45","title":"Legyen jegye, ha Dunakeszire vonatozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kkv","description":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek interjúban arról is beszélt, miért nem bánja, hogy kemény vezetőnek tartják, és arról is, hogy miért nem érzi úgy, hogy - volt malévosként - ő ásta meg a Malév sírját.","shortLead":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek...","id":"20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e992fa8-80fc-429e-80af-3a547c81789c","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","timestamp":"2018. november. 09. 17:30","title":"Váradi József Wizz Air-alapító: Senki nem ülne a repülőgépen, amelyet én vezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]