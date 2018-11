Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce4dc367-1645-48fc-9ff7-415a1fb904aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai felhasználóknál is megjelent a Videóparti, a Facebook csak nemrég bemutatott új funkciója, amellyel az ismerősökkel együtt nézhetünk videókat, úgy, mintha a másik is ott ülne mellettünk. ","shortLead":"A hazai felhasználóknál is megjelent a Videóparti, a Facebook csak nemrég bemutatott új funkciója, amellyel...","id":"20181112_facebook_videoparti_csoportos_videonezes_facebook_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce4dc367-1645-48fc-9ff7-415a1fb904aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebd4fca-4e60-488f-9978-8c42c492aed2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_facebook_videoparti_csoportos_videonezes_facebook_video","timestamp":"2018. november. 13. 08:03","title":"Már a magyarok is használhatják a Facebook új, mozizós funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d771053-82a3-4d66-88a0-f55ee0e874d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliós összegekről lehet szó egyes, egészségesebbnek minősített embereknél, az MSZP azt is belevenné egy országgyűlési határozatba, hogy a kormány kérjen bocsánatot. ","shortLead":"Milliós összegekről lehet szó egyes, egészségesebbnek minősített embereknél, az MSZP azt is belevenné egy országgyűlési...","id":"20181113_Hatarozatban_kovetelne_az_MSZP_a_rokkantnyugdijasok_karpotlasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d771053-82a3-4d66-88a0-f55ee0e874d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d125ef-456d-43da-995c-8c3282d19c9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Hatarozatban_kovetelne_az_MSZP_a_rokkantnyugdijasok_karpotlasat","timestamp":"2018. november. 13. 19:25","title":"Határozatban követelné az MSZP a rokkantnyugdíjasok kárpótlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlanpiacot is komolyan érintő válság tízéves évfordulója és a 2014 óta tartó lakáspiaci élénkülés miatt egyre többször kerül elő, hogy meddig tart még a lakásdrágulás, mikor várható a lakásárak csökkenése.","shortLead":"Az ingatlanpiacot is komolyan érintő válság tízéves évfordulója és a 2014 óta tartó lakáspiaci élénkülés miatt egyre...","id":"20181113_Egy_evvel_tobbet_kell_kuzdeni_egy_uj_mint_egy_hasznalt_lakasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1bb9a8-ba72-4a83-a894-1203dc755ec7","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Egy_evvel_tobbet_kell_kuzdeni_egy_uj_mint_egy_hasznalt_lakasert","timestamp":"2018. november. 13. 09:50","title":"Egy évvel többet kell küzdeni egy új, mint egy használt lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Volt egy kis balhé az egyik megye hármas meccsen. ","shortLead":"Volt egy kis balhé az egyik megye hármas meccsen. ","id":"20181113_Mennyei_megyei_belerughattak_a_piros_lapokat_osztogato_biroba_Sokoropatkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e615bc-291b-48f1-88bf-a54ffcb89099","keywords":null,"link":"/sport/20181113_Mennyei_megyei_belerughattak_a_piros_lapokat_osztogato_biroba_Sokoropatkan","timestamp":"2018. november. 13. 14:00","title":"Mennyei megyei: belerúghattak a piros lapokat osztogató bíróba Sokorópátkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d724fdaf-e687-4316-87e9-f2361dbf70f3","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szellemidézésre gyűltek össze a régi SZDSZ-esek: kedden lett volna ugyanis 30 éves a párt. Volt elnökökkel soroltattuk a párt legnagyobb hibáit, és arra is válaszoltak, a liberalizmus nem kell itthon vagy az SZDSZ-re nem volt szükség. ","shortLead":"Szellemidézésre gyűltek össze a régi SZDSZ-esek: kedden lett volna ugyanis 30 éves a párt. Volt elnökökkel soroltattuk...","id":"20181114_szdsz_30_szellemidezes_kuncze_horn_konrad_koszeg_peto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d724fdaf-e687-4316-87e9-f2361dbf70f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b2ad48-9d4a-461e-87e6-88b3ee487d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_szdsz_30_szellemidezes_kuncze_horn_konrad_koszeg_peto","timestamp":"2018. november. 14. 11:37","title":"Horn Gábor lebuktatta a Fideszt: a liberálisok jó része a kormánypártnál van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0020c1-d6a3-46ec-9dae-20ddc46a76ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új alkalmazás révén lekérhetők a kocsival kapcsolatos információk, és akár a motor távolról történő beindítása is megoldható.","shortLead":"Az új alkalmazás révén lekérhetők a kocsival kapcsolatos információk, és akár a motor távolról történő beindítása is...","id":"20181113_itt_tart_az_orosz_technika_okostelefonrol_is_beindithatok_az_uj_ladak_okostelefon_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b0020c1-d6a3-46ec-9dae-20ddc46a76ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e46c6b-0aad-4203-a5fe-f3be3b508779","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_itt_tart_az_orosz_technika_okostelefonrol_is_beindithatok_az_uj_ladak_okostelefon_alkalmazas","timestamp":"2018. november. 13. 11:21","title":"Itt tart az orosz technika: okostelefonról is beindíthatók az új Ladák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11869a97-c1fc-4e8d-bfe3-68c5b5228a29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sztrájknapot hirdettek szerdára az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatói és hallgatói, az eseményhez – ahogy korábban megírtuk – csatlakoztak a Corvinusról és a CEU-ról is.","shortLead":"Sztrájknapot hirdettek szerdára az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatói és hallgatói, az eseményhez – ahogy...","id":"20181114_elte_ceu_corvinus_sztrajknap_egyetemi_autonomia_tarsadalmi_nemek_tudomanya_finanszirozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11869a97-c1fc-4e8d-bfe3-68c5b5228a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b007dac-4946-4250-a10c-384f248ce2c7","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_elte_ceu_corvinus_sztrajknap_egyetemi_autonomia_tarsadalmi_nemek_tudomanya_finanszirozas","timestamp":"2018. november. 14. 09:40","title":"Elkezdődött az ELTE sztrájknapja, CEU-sok és corvinusosok is csatlakoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2a2603-aaf7-4381-9e79-0bdebeb145e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra került egy Samsung-szabadalom, amelynek tárgya igencsak aktuális: egy összehajtható tabletről van szó benne.","shortLead":"Nyilvánosságra került egy Samsung-szabadalom, amelynek tárgya igencsak aktuális: egy összehajtható tabletről van szó...","id":"20181114_samsung_szabadalom_harom_reszbe_hajthato_tablet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c2a2603-aaf7-4381-9e79-0bdebeb145e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee61b8e-44e7-4d8b-b06f-d020119a5931","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_samsung_szabadalom_harom_reszbe_hajthato_tablet","timestamp":"2018. november. 14. 17:33","title":"Nocsak, összehajtható tabletet is tervez a Samsung?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]