Azt már tudni lehet, hogy Harry Potter világára fókuszál új játékával a Niantic Labs, az azonban nem volt ismert, mikor adják ki. Most ez is kiderült.

A Niantic Labs játéka, a Pokémon Go túlzás nélkül korszakalkotó játék, rengeteg embert fertőzött meg és robbantott ki a négy fal közül, hogy a 35 fokos nyári hőségben kezdjen keresgélni Pokémonok után a szabadban.

Ezért is volt egy nagyon kíváncsi a szakma, hogy a fejlesztők vajon milyen új ötlettel rukkolnak elő, és ha sor is kerül ilyesmire, úgy vajon megint alkalmazzák-e a kiterjesztett valóságot. Ez néhány napja már eldőlt, ahogy az is, hogy új játékuk elsősorban a Harry Potter-rajongókat veszi célba, most pedig már azt is tudni, mikor indulhat a kaland.

A fejlesztők weboldalukon jelentették be, a varázsvilágra koncentráló programjuk, Harry Potter: Wizards Unite 2019-ben jelenik meg alkalmazásboltok felületein. Egy rövid előzetes is érkezett hozzá, emellett pedig azt is megosztották, hogy a játékban a felhasználók

különféle varázslatokat tanulhatnak majd meg, hogy a környezetükben előforduló lényekkel megküzdjenek. Ez már most nagyon izgalmasan hangzik.

A program egyébként Warner Bros. Interactive Entertainmenttel, valamint a San Franciscó-i WB Gamesszel együtt készül, ami egy dologra már garanciát jelenthet: a fejlesztők mindent elkövetnek, hogy a játék illeszkedjen a mozifilmek minőségéhez.

Amíg várakozik, vessen egy pillantást a katolikus egyház utánzatára, amelyben a legendás zsebszörnyek helyett a katolikus szentek begyűjtése a feladat.

