Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban mutatja meg teljes valójában a Samsung a Galaxy F-et, de elképzelés már most is van arról, hogyan nézhet majd ki a készülék.","shortLead":"Márciusban mutatja meg teljes valójában a Samsung a Galaxy F-et, de elképzelés már most is van arról, hogyan nézhet...","id":"20181118_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display_kep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84337ef4-a779-4c35-a1cb-013b850f5949","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display_kep","timestamp":"2018. november. 18. 11:03","title":"Csináltak egy képet, ami elég meggyőzően néz ki a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbad30-6c07-485b-87de-0142894c79c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia jövőre minden eddiginél több pénzből gazdálkodhat, így azt gondolhatták, nem kell spórolni a műsorvezetők és riporterek frizuráján sem.","shortLead":"A közmédia jövőre minden eddiginél több pénzből gazdálkodhat, így azt gondolhatták, nem kell spórolni a műsorvezetők és...","id":"20181119_Az_MTVA_akkor_sem_sajnalja_a_penzt_ha_fodraszrol_vagy_stylistrol_van_szo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbad30-6c07-485b-87de-0142894c79c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fdcff4-e5f1-4aac-a3c5-1d8c155cf464","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Az_MTVA_akkor_sem_sajnalja_a_penzt_ha_fodraszrol_vagy_stylistrol_van_szo","timestamp":"2018. november. 19. 15:50","title":"Az MTVA akkor sem sajnálja a pénzt, ha fodrászról vagy stylistról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vas és Zala megyében okozhat nagyobb gondot a hó. ","shortLead":"Vas és Zala megyében okozhat nagyobb gondot a hó. ","id":"20181119_Es_akkor_kezdodik_a_tel_ket_megyere_is_a_havazas_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602fd556-ad37-4281-9ca6-408e2e708f06","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Es_akkor_kezdodik_a_tel_ket_megyere_is_a_havazas_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. november. 19. 19:20","title":"És akkor kezdődik a tél: két megyére is a havazás miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Szerinte nem érdemes utólag azon sajnálkozni, hogy csak második lett a válogatott a Nemzetek Ligája-csoportjában, de most el lehet gondolkodni azon, hogy jól volt-e időzítve a szakvezetőcsere.","shortLead":"Szerinte nem érdemes utólag azon sajnálkozni, hogy csak második lett a válogatott a Nemzetek Ligája-csoportjában, de...","id":"20181119_szalai_adam_magyar_valogatott_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e985f6-5986-42e5-9cf7-09f4b7fe197d","keywords":null,"link":"/sport/20181119_szalai_adam_magyar_valogatott_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 19. 10:27","title":"Szalai Ádám finoman beolvasott az MLSZ-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube a legnagyobb csendben tett ingyenesen elérhetővé 100 filmet, nekünk azonban még várni kell rá.","shortLead":"A YouTube a legnagyobb csendben tett ingyenesen elérhetővé 100 filmet, nekünk azonban még várni kell rá.","id":"20181119_ingyenes_filmek_a_youtubeon_streaming_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d769fc5c-b528-45e4-95a0-9dba197091d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_ingyenes_filmek_a_youtubeon_streaming_video","timestamp":"2018. november. 19. 10:33","title":"Megjöttek az ingyenes filmek a YouTube-ra, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0791b95a-581e-45f2-8aab-ac059ed8149c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kovács Alexandra technikai KO-val győzte le finn ellenfelét.","shortLead":"Kovács Alexandra technikai KO-val győzte le finn ellenfelét.","id":"20181119_Magyar_gyoztese_van_a_bahreini_MMAvilagbajnoksagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0791b95a-581e-45f2-8aab-ac059ed8149c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b596d438-04dc-425f-847a-8b208297ad0d","keywords":null,"link":"/sport/20181119_Magyar_gyoztese_van_a_bahreini_MMAvilagbajnoksagnak","timestamp":"2018. november. 19. 18:29","title":"Magyar győztese van a bahreini MMA-világbajnokságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tüntetők megelégelték a magas árakat, az autósok pedig megpróbálták ellehetetleníteni a benzinkutak működését. ","shortLead":"A tüntetők megelégelték a magas árakat, az autósok pedig megpróbálták ellehetetleníteni a benzinkutak működését. ","id":"20181119_tulterheltek_a_benzinkutakat_a_385_forintos_benzinar_miatt_tuntettek_bulgariaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88f8c80-f471-4830-874b-699ea0d2e042","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_tulterheltek_a_benzinkutakat_a_385_forintos_benzinar_miatt_tuntettek_bulgariaban","timestamp":"2018. november. 19. 11:21","title":"Túlterhelték a benzinkutakat: a 385 forintos benzinár miatt tüntettek Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92e45d7-dfa3-42f1-b8bd-0b950d43a48a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Együtt élni egy kórosan nárcisztikus személlyel sok-sok nehezen gyógyuló lelki sérülést okoz – derül ki Orvos-Tóth Noémi pszichológus most megjelenő, Egy nárcisztikus hálójában című könyvéből. A kötetből választottunk ki egy rövid részletet.","shortLead":"Együtt élni egy kórosan nárcisztikus személlyel sok-sok nehezen gyógyuló lelki sérülést okoz – derül ki Orvos-Tóth...","id":"20181118_7_dolog_amibol_kiderul_narcisztikuse_a_parja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d92e45d7-dfa3-42f1-b8bd-0b950d43a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799eec56-a675-4a3c-920f-ac57bbe10d35","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181118_7_dolog_amibol_kiderul_narcisztikuse_a_parja","timestamp":"2018. november. 18. 20:15","title":"7 dolog, amiből kiderül, nárcisztikus-e a párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]