Tizennégy darab, hatalmas anyaméhet ábrázoló bronzszobrot lepleztek le egy katari nőgyógyászati center előtt. A szobrok a magzati fejlődés stációit mutatják be. Az alkotó Damien Hirst szerint ezek az első meztelen szobrok a Közel-Keleten. A szobrok...    Egyelőre az élő sporteseményeknél tesztelik a funkciót, de ha bejön, szélesebb körben is elterjedhet.  