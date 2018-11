Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","shortLead":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével hamarosan a versenypályákon is találkozhatunk. ","id":"20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a5dea8-89c6-4550-a348-0ecc95a191aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_versenyauto_keszult_a_lamborghini_650_loeros_divatterepjarojabol_urus_suv_fia","timestamp":"2018. november. 19. 08:21","title":"Versenyautó készült a Lamborghini 650 lóerős divatterepjárójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0141efbe-3d1c-4386-82bf-fddb91b13c13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikértük az Országgyűlés Hivatalától az adatokat arról, hány alkalmazottat foglalkoztatnak a képviselők, illetve mennyit fizetnek nekik. Kiderült, a KDNP-s Aradszki András egyik munkatársa 1,63 millió forintot keres havonta. Nem panaszkodhatnak a Fidesz frakciót vezető Kocsis Máté segítői sem, akik – ha valamiért össze kellene gyűlniük – a képviselői irodaház legnagyobb termébe sem férnének be. A kormánypárti politikusok, illetve a frakciók összesen majdnem 700 alkalmazottat foglalkoztatnak. \r

","shortLead":"Kikértük az Országgyűlés Hivatalától az adatokat arról, hány alkalmazottat foglalkoztatnak a képviselők, illetve...","id":"20181120_Kepviseloi_alkalmazottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0141efbe-3d1c-4386-82bf-fddb91b13c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf346c43-f02d-4bdb-b8a1-4a79bff44705","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Kepviseloi_alkalmazottak","timestamp":"2018. november. 20. 11:35","title":"A miniszterelnökénél magasabb bért fizet alkalmazottjának egy KDNP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a973bf1-e9c2-46a8-9a72-9f3ac273cada","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most, hogy beköszöntött az igazi novemberi idő, nem titkoljuk tovább: a tudomány is végre megállapította azt, amit már régóta tudunk, miszerint a hűvös éghajlat és kevés napfény kombinációja arra ösztönzi az embert, hogy sokkal több alkoholt igyon. ","shortLead":"Most, hogy beköszöntött az igazi novemberi idő, nem titkoljuk tovább: a tudomány is végre megállapította azt, amit már...","id":"20181119_A_pocsek_ido_art_a_majunknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a973bf1-e9c2-46a8-9a72-9f3ac273cada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc61f031-8a9e-40c0-a3e7-8e5454c8b3a4","keywords":null,"link":"/elet/20181119_A_pocsek_ido_art_a_majunknak","timestamp":"2018. november. 19. 10:01","title":"A pocsék idő árt a májunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47de305f-6824-40b1-80a6-22436bc75aa9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál egyelőre csak a \"belső tesztelés\" folyik, de ha minden jól megy, hamarosan a Messengeren keresztül is nézhetünk majd videókat másokkal együtt, egyidőben, távolról is.","shortLead":"A Facebooknál egyelőre csak a \"belső tesztelés\" folyik, de ha minden jól megy, hamarosan a Messengeren keresztül is...","id":"20181120_facebook_messenger_watch_party_watch_videos_together_kozos_videozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47de305f-6824-40b1-80a6-22436bc75aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44675408-c0ba-4fd7-bc1a-616c0ddcd318","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_facebook_messenger_watch_party_watch_videos_together_kozos_videozas","timestamp":"2018. november. 20. 11:03","title":"Új funkció jön a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország ellen.","shortLead":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország...","id":"20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabd6eda-48d5-4002-a26c-1688a639e66f","keywords":null,"link":"/sport/20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","timestamp":"2018. november. 18. 20:46","title":"Magyarország-Finnország - 2-0 - Nézze meg a gólokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmiben és háttérintézményeiben összesen közel 2600 álláshely szűnik meg, de a minisztérium államtitkára nem pontosította, hogy ezek mely területeket érintenek. ","shortLead":"Az Emmiben és háttérintézményeiben összesen közel 2600 álláshely szűnik meg, de a minisztérium államtitkára nem...","id":"20181120_Nem_mondja_meg_az_Emmi_honnan_rugjak_ki_a_dolgozokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8b6fc4-f9d7-4db7-912c-76bdce47725e","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Nem_mondja_meg_az_Emmi_honnan_rugjak_ki_a_dolgozokat","timestamp":"2018. november. 20. 18:13","title":"Nem mondja meg az Emmi, honnan rúgják ki a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e8a219-4a71-40fb-ba89-4322001be530","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két strandpapucsot és 115 műanyag poharat találtak egy elpusztult bálna gyomrában – szólt egy mai hír. Na, erről is meg volt természetesen a gyerekszerkesztőink véleménye.



","shortLead":"Két strandpapucsot és 115 műanyag poharat találtak egy elpusztult bálna gyomrában – szólt egy mai hír. Na, erről is meg...","id":"20181120_Az_emberek_hulyek_es_eldobjak_a_szemetet_a_teherautok_meg_mindenfelet_beontenek_a_tengerbe_es_a_balnak_megeszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8a219-4a71-40fb-ba89-4322001be530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cddf092-53ac-451f-8c78-e4c917b30e90","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Az_emberek_hulyek_es_eldobjak_a_szemetet_a_teherautok_meg_mindenfelet_beontenek_a_tengerbe_es_a_balnak_megeszik","timestamp":"2018. november. 20. 16:40","title":"„Az emberek hülyék, és eldobják a szemetet, a teherautók meg mindenfélét beöntenek a tengerbe, és a bálnák megeszik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíróság szerint a szervezet úgy írt ki pályázatot, hogy annak csak egyetlen gyártó termékei felelhettek meg. ","shortLead":"A bíróság szerint a szervezet úgy írt ki pályázatot, hogy annak csak egyetlen gyártó termékei felelhettek meg. ","id":"20181119_allami_egeszsegugyi_ellatokozpont_palyazat_buntetes_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f58fbe-dc61-4b2f-aefa-da9eb4ca4d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_allami_egeszsegugyi_ellatokozpont_palyazat_buntetes_birosag","timestamp":"2018. november. 19. 14:09","title":"Jogerősen kaszálták el az Állami Egészségügyi Ellátóközpont egy újabb tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]