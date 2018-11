Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karbantartási munkák miatt.","shortLead":"Karbantartási munkák miatt.","id":"20181120_Paksi_Atomeromu_teljesitmenycsokkenes_karbantartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce53cb3b-33bb-47bb-8c48-5a12a24cd0cb","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Paksi_Atomeromu_teljesitmenycsokkenes_karbantartas","timestamp":"2018. november. 20. 11:14","title":"Tovább csökken a Paksi Atomerőmű teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8fa40a-2573-4c63-b3f6-1f76ed5d6559","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az ügyészséghez fordult a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ), miután szeptemberben az elnökség arról értesült, hogy a saját szövetségük több mint 300 millió forinttal túllépte az ifjúsági világbajnokság szervezési keretét. A MÖSZ-elnök Erdei Zsolt aláírási jogát ugyan nem vették el, ám kapott a nyakába egy háromtagú testületet, amely nélkül érdemben szinte semmiről sem dönthet. Erdei egyelőre nem mond le.","shortLead":"Az ügyészséghez fordult a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ), miután szeptemberben az elnökség arról értesült...","id":"20181119_Bokszbotrany_miert_nem_allitotta_le_az_Emmi_a_szakadek_fele_robogo_vonatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f8fa40a-2573-4c63-b3f6-1f76ed5d6559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3ea02e-f631-4f33-ad85-5991d6f4b7b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Bokszbotrany_miert_nem_allitotta_le_az_Emmi_a_szakadek_fele_robogo_vonatot","timestamp":"2018. november. 19. 18:00","title":"Bokszbotrány: az Emmi csak nézte, ahogy a padlóra került a szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0fe0333-e75e-416b-a42b-c4063f3aa7ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg persze a kereslet növekedését. ","shortLead":"Meg persze a kereslet növekedését. ","id":"20181121_Draganak_talalja_kedvenc_kavejat_Okolja_a_klimavaltozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0fe0333-e75e-416b-a42b-c4063f3aa7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ebf607-7804-4e1b-9b15-4ddfbfe2ed46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Draganak_talalja_kedvenc_kavejat_Okolja_a_klimavaltozast","timestamp":"2018. november. 21. 05:14","title":"Drágának találja kedvenc kávéját? Okolja a klímaváltozást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az idei és a 2019-es díjazott személyéről is egy tíztagú testület dönthet, miután a Svéd Akadémia egyik tagjának férjét szexuális erőszak miatt ítélték el. ","shortLead":"Az idei és a 2019-es díjazott személyéről is egy tíztagú testület dönthet, miután a Svéd Akadémia egyik tagjának férjét...","id":"20181119_Atmeneti_testulet_itelheti_oda_a_botrany_miatt_ki_nem_osztott_irodalmi_Nobeldijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3121e930-9d7f-446d-af18-21b62a26efa8","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Atmeneti_testulet_itelheti_oda_a_botrany_miatt_ki_nem_osztott_irodalmi_Nobeldijat","timestamp":"2018. november. 19. 18:07","title":"Átmeneti testület ítélheti oda a botrány miatt ki nem osztott irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus–Konzum–csoport részéről több nemzetközi befektetési szolgáltatóval tartják a kapcsolatot.","shortLead":"Az Opus–Konzum–csoport részéről több nemzetközi befektetési szolgáltatóval tartják a kapcsolatot.","id":"20181119_Nemzetkozi_piacra_lep_Meszaros_Lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bb25e8-98d4-4875-87e0-96b5100e8871","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Nemzetkozi_piacra_lep_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. november. 19. 10:19","title":"Nemzetközi piacra lép Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra felrúgta a kislányt, egy rendkívül fontos szabályt is felrúgott. Vélemény.","shortLead":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra...","id":"20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb5d712-c9a6-4628-b0e8-a158229eb06b","keywords":null,"link":"/velemeny/20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","timestamp":"2018. november. 20. 16:25","title":"Balavány: Ezért nem szabad László Petrát felmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2cf8d4-fc81-4215-9f9a-814d72775904","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hálaadás apropóján minden pc-s és konzolos játékosa előtt megnyitja az Overwatch szervereit a Blizzard. Az ingyenjáték lehetősége holnap, kedden indul, és érdemes minél előbb belevágni, mert csak jövő keddig él.","shortLead":"Az amerikai hálaadás apropóján minden pc-s és konzolos játékosa előtt megnyitja az Overwatch szervereit a Blizzard...","id":"20181119_blizzard_entertainment_overwatch_ingyenes_hetvege_idoszak_playstation_4_pc_xbox_one","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a2cf8d4-fc81-4215-9f9a-814d72775904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b5aa64-b2fe-4271-8f22-6a56cbc5950c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_blizzard_entertainment_overwatch_ingyenes_hetvege_idoszak_playstation_4_pc_xbox_one","timestamp":"2018. november. 19. 20:03","title":"Jó lesz, ha siet: 14 000 forint helyett 0 forintért játszhat egy héten át az Owerwatch-csal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Egy hvg.hu birtokába került levélben figyelmeztette Mártha Imre volt MVM-vezér Süli János paksi bővítésért felelős tárca nélküli minisztert, hogy változtasson az atomerőmű-projekten, mert szerinte most van itt az utolsó lélektani pillanat, amikor ezeken még módosítani lehet. Ellenkező esetben a hibás döntések költsége akkora lesz, hogy azt a következő két generáció is nyögni fogja. ","shortLead":"Egy hvg.hu birtokába került levélben figyelmeztette Mártha Imre volt MVM-vezér Süli János paksi bővítésért felelős...","id":"20181120_paks_2_martha_imre_levele_suli_lajosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d20bc98-62a0-43a2-bdfd-22144379c676","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_paks_2_martha_imre_levele_suli_lajosnak","timestamp":"2018. november. 20. 06:30","title":"\"Kedves Jani!\" – a volt MVM-vezér utolsó figyelmeztetője a Paks II.-ért felelős Süli Jánosnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]