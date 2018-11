Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Bíróság másodfokon megszüntette az Utcajogász ügyfelével szemben életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt indított eljárást. Ez azt jelenti, hogy a jogerős végzés szerint a nő nem követett el szabálysértést.","shortLead":"A Fővárosi Bíróság másodfokon megszüntette az Utcajogász ügyfelével szemben életvitelszerű közterületi tartózkodás...","id":"20181121_Jogerosen_felmentettek_a_hajlektalan_not_aki_elettarsa_miatt_kerult_utcara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef452bdf-62ce-468f-8945-7809c5beb362","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Jogerosen_felmentettek_a_hajlektalan_not_aki_elettarsa_miatt_kerult_utcara","timestamp":"2018. november. 21. 13:29","title":"Jogerősen felmentették a hajléktalan nőt, aki élettársa miatt került utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b603c0-59a4-49e3-ab6b-9ac3b76c2e23","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Férj, apa – és pornós. Csáky Attila a rendszerváltás idején került be a felnőttfilmes szakmába, ma pedig az iskolai szülői munkaközösség oszlopos tagja. A kettő között eltelt években sok mindent látott, és sok tanulságot levont. Például azt, hogy az emberek ritkán vállalják fel, hogy pornót néznek. Pedig őt sem a bulvárlapokból ismerik fel.","shortLead":"Férj, apa – és pornós. Csáky Attila a rendszerváltás idején került be a felnőttfilmes szakmába, ma pedig az iskolai...","id":"20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Csaky_Attila_Choky_Ice","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38b603c0-59a4-49e3-ab6b-9ac3b76c2e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69313b9a-291f-40c2-bbce-ad59f140bdc4","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Csaky_Attila_Choky_Ice","timestamp":"2018. november. 21. 20:00","title":"Lehet szakmát csinálni a pornózásból? És kinek mi köze hozzá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő. A Fidesz-frakció rég nem látott magasságokba került az erre reagáló közleményével.","shortLead":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő...","id":"20181122_A_Fidesz_csak_segitenek_annak_aki_tobbet_akar_dolgozni_es_keresni__ezert_emelnenek_a_tuloran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5b5c10-2fad-49fa-b711-5934a9f5d7e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_A_Fidesz_csak_segitenek_annak_aki_tobbet_akar_dolgozni_es_keresni__ezert_emelnenek_a_tuloran","timestamp":"2018. november. 22. 17:44","title":"A Fidesz csak segítene annak, aki többet akar dolgozni és keresni – ezért emelnének a túlórán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4aa12f-9a42-4e4b-bc36-2f9e4723c1e5","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Csak úgy kapkodják a fejüket a könyvelők az elmúlt években szélsebesen hódító digitalizáció láttán. Mi lesz a dolguk a jövőben, mire jut majd több idejük, hogyan tarthatnak lépést a változásokkal, tudnak-e majd egyszerűen és gyorsan informálódni, naprakészek, – és ahogy eddig is – nélkülözhetetlenek lenni? Mutatjuk a lehetséges válaszokat.","shortLead":"Csak úgy kapkodják a fejüket a könyvelők az elmúlt években szélsebesen hódító digitalizáció láttán. Mi lesz a dolguk...","id":"adozona_20181114_Igy_valhat_a_jovo_konyvelojeve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a4aa12f-9a42-4e4b-bc36-2f9e4723c1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825459d2-c382-4d7b-95c4-1b98dd44c9d4","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20181114_Igy_valhat_a_jovo_konyvelojeve","timestamp":"2018. november. 21. 19:23","title":"Így válhat a jövő könyvelőjévé!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"b4b619f7-b413-4dae-ae16-f41c65edf882","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Érdemtelenségre hivatkozva el lehet majd bocsátani bárkit, és kikerült a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó jogszabályból a pártatlanság követelménye. ","shortLead":"Érdemtelenségre hivatkozva el lehet majd bocsátani bárkit, és kikerült a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó...","id":"20181120_Tobb_penzt_kapnak_de_kemenyebben_is_fogjak_majd_a_kormanytisztviseloket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b619f7-b413-4dae-ae16-f41c65edf882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1028a6-9ca5-484e-b7ca-d813bf1f51f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Tobb_penzt_kapnak_de_kemenyebben_is_fogjak_majd_a_kormanytisztviseloket","timestamp":"2018. november. 20. 20:49","title":"Több pénzt kapnak, de keményebben is fogják majd a kormánytisztviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1387e7-e817-4b1e-87f2-dc733f753f2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ferencvárosi Imre utcában levő egykori dunai halászház helyi védettségének feloldását javasolja az ingatlan tulajdonosa, hogy aztán nagyobb épületet lehessen a helyére felhúzni. A főépítész tiltakozik.","shortLead":"A ferencvárosi Imre utcában levő egykori dunai halászház helyi védettségének feloldását javasolja az ingatlan...","id":"20181121_Veszelyben_az_utolso_pesti_halaszhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd1387e7-e817-4b1e-87f2-dc733f753f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e030896-d01e-40fa-b759-ab1be4cb3f33","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Veszelyben_az_utolso_pesti_halaszhaz","timestamp":"2018. november. 21. 13:38","title":"Veszélyben az utolsó pesti halászház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Túlnyomóan borult, párás időre kell számítani többfelé esővel, szitálással.","shortLead":"Túlnyomóan borult, párás időre kell számítani többfelé esővel, szitálással.","id":"20181122_kodos_paras_napunk_lesz_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d41afb0-3815-47e3-9706-541c9e13fe44","keywords":null,"link":"/idojaras/20181122_kodos_paras_napunk_lesz_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2018. november. 22. 05:08","title":"Ködös, párás napunk lesz, figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577113e1-c4c6-41d1-be2b-40cbd5262b2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az \"idegenrendészeti szerv\" jövő júliustól állna fel. ","shortLead":"Az \"idegenrendészeti szerv\" jövő júliustól állna fel. ","id":"20181120_A_rendorseg_reszeve_szervezik_a_bevandorlasi_hivatalbol_alakulo_idegenrendeszeti_szervet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577113e1-c4c6-41d1-be2b-40cbd5262b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93134a85-54c7-4815-8057-2a83863bc6d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_A_rendorseg_reszeve_szervezik_a_bevandorlasi_hivatalbol_alakulo_idegenrendeszeti_szervet","timestamp":"2018. november. 20. 19:52","title":"A rendőrség részévé szervezik a bevándorlási hivatalból alakuló \"idegenrendészeti szervet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]