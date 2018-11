Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Felháborodtak a szakszervezetek Kósa Lajosék javaslatán, amely szerint óriásit nőne a túlórakeret, és három év alatt kellene csak elszámolni a munkaidőkerettel.","shortLead":"Felháborodtak a szakszervezetek Kósa Lajosék javaslatán, amely szerint óriásit nőne a túlórakeret, és három év alatt...","id":"20181121_Tiltakoznak_a_szakszervezetek_mostantol_ha_futtyent_a_ceg_ugrani_kell_a_munkaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccaec17-e1f4-4eb8-aa55-03d6ee757215","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Tiltakoznak_a_szakszervezetek_mostantol_ha_futtyent_a_ceg_ugrani_kell_a_munkaba","timestamp":"2018. november. 21. 20:39","title":"Tiltakoznak a szakszervezetek: mostantól ha füttyent a cég, ugrani kell a munkába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b603c0-59a4-49e3-ab6b-9ac3b76c2e23","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Férj, apa – és pornós. Csáky Attila a rendszerváltás idején került be a felnőttfilmes szakmába, ma pedig az iskolai szülői munkaközösség oszlopos tagja. A kettő között eltelt években sok mindent látott, és sok tanulságot levont. Például azt, hogy az emberek ritkán vállalják fel, hogy pornót néznek. Pedig őt sem a bulvárlapokból ismerik fel.","shortLead":"Férj, apa – és pornós. Csáky Attila a rendszerváltás idején került be a felnőttfilmes szakmába, ma pedig az iskolai...","id":"20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Csaky_Attila_Choky_Ice","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38b603c0-59a4-49e3-ab6b-9ac3b76c2e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69313b9a-291f-40c2-bbce-ad59f140bdc4","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Csaky_Attila_Choky_Ice","timestamp":"2018. november. 21. 20:00","title":"Lehet szakmát csinálni a pornózásból? És kinek mi köze hozzá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7678170-f60e-4390-b079-c5a43acd453b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.","shortLead":"Tíz százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.","id":"20181122_215_ezer_forintot_visz_haza_egy_atlagmagyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7678170-f60e-4390-b079-c5a43acd453b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53fc4fa-314c-4a6b-989d-b2cbcdc0e557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_215_ezer_forintot_visz_haza_egy_atlagmagyar","timestamp":"2018. november. 22. 11:27","title":"215 ezer forintot visz haza egy átlagmagyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik szóvivője.","shortLead":"Brüsszelben találkozott Jean-Claude Juncker és Theresa May. A munka folytatódik - közölte az Európai Bizottság egyik...","id":"20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9551ff5-0b39-4226-8e8a-de90fec2a7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb73b45-5c35-4605-8d31-bb82e3834334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Elorelepesrol_beszelnek_Brexitugyben_de_meg_nincs_megallapodas","timestamp":"2018. november. 21. 20:45","title":"Előrelépésről beszélnek Brexit-ügyben, de még nincs megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66502608-f438-4fe7-871f-c55d0ab648d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt azt szeretné, ha a testület megvizsgálná, Macedónia törvényhozása megfelel-e az uniós előírásoknak.","shortLead":"Az ellenzéki párt azt szeretné, ha a testület megvizsgálná, Macedónia törvényhozása megfelel-e az uniós előírásoknak.","id":"20181121_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_Jobbik_a_Gruevszkiugy_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66502608-f438-4fe7-871f-c55d0ab648d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1757fe-8876-4c41-9854-494da8a8619d","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Az_Europai_Bizottsaghoz_fordul_a_Jobbik_a_Gruevszkiugy_miatt","timestamp":"2018. november. 21. 14:33","title":"Az Európai Bizottsághoz fordul a Jobbik a Gruevszki-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ad11c9-bcd3-4d57-ba54-19bc9d19ab93","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A párizsi szervezet kiemelte, hogy az idei első nyolc hónapban 12 százalékkal emelkedtek a keresetek.","shortLead":"A párizsi szervezet kiemelte, hogy az idei első nyolc hónapban 12 százalékkal emelkedtek a keresetek.","id":"20181121_Bizik_a_magyar_novekedesben_az_OECD","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ad11c9-bcd3-4d57-ba54-19bc9d19ab93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d47795a-5990-4295-a930-e5276f5506f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Bizik_a_magyar_novekedesben_az_OECD","timestamp":"2018. november. 21. 12:31","title":"Bízik a magyar növekedésben az OECD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok javíttatása egyébként sem tartozik az olcsó dolgok közé, a csúcskészülékek egyre magasabb ára viszont azt is jelenti, hogy a javíttatást is egyre borsosabb áron végzik el. Egy Amerikában készült friss felmérés most azt mutatja, a felhasználók a készülék sérülése esetén – ha az nem befolyásolja a működést – nem javíttatják meg a mobilt.","shortLead":"Az okostelefonok javíttatása egyébként sem tartozik az olcsó dolgok közé, a csúcskészülékek egyre magasabb ára viszont...","id":"20181121_okostelefon_osszetores_elejtett_telefon_serules_torott_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0b5f14-bfcc-4ffb-8983-4e554c7cef9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_okostelefon_osszetores_elejtett_telefon_serules_torott_kijelzo","timestamp":"2018. november. 21. 17:33","title":"Hiába törik be a mobil kijelzője, sokan tovább használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28487213-dcb7-4dfa-adab-492db332f44b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva Seremetyevo repülőterén egy felszálló gép halálra gázolt egy örmény férfit. A 25 éves fiatalembert Spanyolországból akarták hazatoloncolni, de nem volt hajlandó felszállni a Jerevánba tartó gépre.



","shortLead":"Moszkva Seremetyevo repülőterén egy felszálló gép halálra gázolt egy örmény férfit. A 25 éves fiatalembert...","id":"20181121_Utasszallito_gep_gazolt_halalra_egy_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28487213-dcb7-4dfa-adab-492db332f44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a994723a-d113-44cc-b13a-e893ec5e6934","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Utasszallito_gep_gazolt_halalra_egy_ferfit","timestamp":"2018. november. 21. 13:37","title":"Utasszállító gép gázolt halálra egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]