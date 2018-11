Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermektelen hajadonok megkönnyebbültek ugyan, hogy nincs joguk szülni, de akkor most a gyermektelen nőtársainknak kiutal az állam egy férjet? A kétfarkúak az államtitkártól várnak választ a kínzó kérdésekre.","shortLead":"A gyermektelen hajadonok megkönnyebbültek ugyan, hogy nincs joguk szülni, de akkor most a gyermektelen nőtársainknak...","id":"20181128_Lesz_nemzeti_ferj_kiutalas__a_ketfarkuak_levelet_irtak_Novak_Katalinnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d18eb2-ed63-4eb8-8743-ecd69057ddcb","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Lesz_nemzeti_ferj_kiutalas__a_ketfarkuak_levelet_irtak_Novak_Katalinnak","timestamp":"2018. november. 28. 14:03","title":"Lesz nemzeti férjkiutalás? – a kétfarkúak levelet írtak Novák Katalinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Tagadni látszanak a hírt, de közleményükben ott olvasható: néhány hétig nem működik majd az osztály.","shortLead":"Tagadni látszanak a hírt, de közleményükben ott olvasható: néhány hétig nem működik majd az osztály.","id":"20181128_honvedkorhaz_koraszulott_centrum_honvedelmi_miniszterium_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57642c22-eb6e-4fce-a130-d1c51d1966a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_honvedkorhaz_koraszulott_centrum_honvedelmi_miniszterium_bezaras","timestamp":"2018. november. 28. 18:10","title":"Elismerte a Honvédkórház koraszülöttcentrumának bezárását a tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai színész azt írja, új barátokat talált Magyarországon.","shortLead":"Az amerikai színész azt írja, új barátokat talált Magyarországon.","id":"20181129_Chuck_Norris_a_Twitteren_orul_hogy_talalkozhatott_Orbannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c673ec6c-2076-4e45-b725-c712d363b65a","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Chuck_Norris_a_Twitteren_orul_hogy_talalkozhatott_Orbannal","timestamp":"2018. november. 29. 15:12","title":"Chuck Norris a Twitteren örül, hogy találkozhatott Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot nőtt a beruházások száma, főleg az uniós forrásból történő fejlesztések, a céges kapacitásbővítés, valamint az ingatlanberuházások miatt.","shortLead":"Nagyot nőtt a beruházások száma, főleg az uniós forrásból történő fejlesztések, a céges kapacitásbővítés, valamint...","id":"20181129_Az_EUpenzek_es_az_epitkezesek_porgetik_a_beruhazasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012fef0f-0358-497f-a8a8-c08e0bc97d87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Az_EUpenzek_es_az_epitkezesek_porgetik_a_beruhazasokat","timestamp":"2018. november. 29. 10:37","title":"Az EU-pénzek és az építkezések pörgetik a beruházásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"Nem egyhamar lesz elektronikus jegy Budapesten.","shortLead":"Nem egyhamar lesz elektronikus jegy Budapesten.","id":"20181129_Ujabb_pofon_az_elektronikus_jegyrendszernek__a_BKK_szerzodest_bontott_a_kivitelezovel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a5a180-73c0-44a0-b4d7-4d9e1b822807","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Ujabb_pofon_az_elektronikus_jegyrendszernek__a_BKK_szerzodest_bontott_a_kivitelezovel","timestamp":"2018. november. 29. 16:16","title":"Elektronikus jegyrendszer-gate: a BKK szerződést bontott a kivitelezővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e34158-912c-4bfd-8ce6-a1b33f0d95a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Polgár Judit volt a 2018-as sakkvilágbajnoki döntő szakkommentátora, szerinte Magnus Carlsen hiába győzött, nem volt a legjobb formájában. Mielőtt a magyar sakkolimpikon nagymester a londoni világeseményre érkezett volna, New Yorkban átadott egy fontos elismerést Yoko Onónak.","shortLead":"Polgár Judit volt a 2018-as sakkvilágbajnoki döntő szakkommentátora, szerinte Magnus Carlsen hiába győzött, nem volt...","id":"20181129_Igy_mutat_Yoko_Ono_Polgar_Judit_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3e34158-912c-4bfd-8ce6-a1b33f0d95a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71435ca7-b843-48e9-8ab1-fa8d5d9313c6","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Igy_mutat_Yoko_Ono_Polgar_Judit_mellett","timestamp":"2018. november. 29. 13:05","title":"Polgár Judit szakkommentálta a sakkvilágbajnoki döntőt, és kitüntette Yoko Onót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb2d0d6-1c77-4db2-ac15-40c64f13c4fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Malajziai kutatók olyan fejlesztéssel kísérleteznek, amely illatokat és szagokat képes \"továbbítani\" a chatpartnerek között. A szakemberek szerint az eszközzel teljesen új irányt vehet az internetes kommunikáció.","shortLead":"Malajziai kutatók olyan fejlesztéssel kísérleteznek, amely illatokat és szagokat képes \"továbbítani\" a chatpartnerek...","id":"20181128_chateles_videochat_chat_szagok_illatok_imagineering_institute","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbb2d0d6-1c77-4db2-ac15-40c64f13c4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc26377-565e-4ff3-acca-eab07852eb18","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_chateles_videochat_chat_szagok_illatok_imagineering_institute","timestamp":"2018. november. 28. 10:33","title":"Mit szólna, ha a jövőben úgy chatelhetne ismerőseivel, hogy közben érzi az illatukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a82a03-30e0-4218-9222-6ce876da7dc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"802 milliárd rubeles hitelt nyújtott a Közép-afrikai Köztársaságnak Oroszország második legnagyobb bankja. A VTB kölcsön a jelenlegi árfolyamon 10,5 milliárd eurót ér- írja az RFI francia közszolgálati rádió hírportálja","shortLead":"802 milliárd rubeles hitelt nyújtott a Közép-afrikai Köztársaságnak Oroszország második legnagyobb bankja. A VTB...","id":"20181129_Boduletes_banki_baki_Moszkvaban_rossz_orszagba_utaltak_105_milliard_eurot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a82a03-30e0-4218-9222-6ce876da7dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08f4e7b-e70b-4ce9-93e2-a48a5c64e662","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Boduletes_banki_baki_Moszkvaban_rossz_orszagba_utaltak_105_milliard_eurot","timestamp":"2018. november. 29. 12:31","title":"Bődületes banki baki Moszkvában, „rossz országba” utaltak 10,5 milliárd eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]