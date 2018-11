A trösztellenes törvények megsértésével vádolja az Apple-t egy felhasználói csoport, arra hivatkozva, hogy az App Store az egyetlen hely, ahol iOS-es appokat lehet vásárolni. Az Apple minden egyes vásárlás után 30 százalékot vág zsebre, azaz ennyivel többe kerül a felhasználónak az alkalmazás. Ez az ügy még 2011-ben kezdődött, és most újabb fejezetéhez érkezett. Az Apple persze azt szeretné, ha a Legfelsőbb Bíróság a javára döntene, a felperesek viszont állítják, tisztességtelen, hogy senki más nem profitálhat az iOS-es appokból úgy, mint az Apple.

Az Apple érvei között szerepel, hogy az alkalmazások nem kerülnek át a tulajdonukba, a fejlesztő olyan árat szab meg nekik, amilyet akar, és ők (az Apple) csupán a platformot biztosítják az üzlet megkötéséhez, illetve menedzselik a kifizetéseket.

Az Apple két másik tech-óriás nevét is megemlíti, szerinte hasonló helyzetben van a Microsoft és a Google is, hiszen ők is keresnek az alkalmazásokon. Azonban meg kell jegyezni, hogy mindkét említett vállalat lehetővé teszi a fejlesztőknek és a felhasználóknak, hogy alternatív eszközökkel is terjesszék az appjaikat, illetve hogy máshonnan is hozzá lehessen ezekhez férni. Az App Store-tól eltérően a Microsoft Store, illetve a Google Play Store nem kizárólagos hely a windowsos és androidos alkalmazások vásárlására.

Egyébként a Szolgáltatások kategória, amely magába foglalja többek között az App Store-ból származó jutalékokat, az iPhone-eladások utáni második legnagyobb és legdinamikusabban növekvő bevételi forrás az Apple számára – magyarázta el az IHS Markit elemzője a BBC-nek.

