Tavalyhoz hasonlóan most is elkészítette személyre szabott összefoglalóját a Spotify, amellyel év vége alkalmából kedveskednek a felhasználóknak.

A webes szolgáltatások többsége minden év végén készít összefoglalót, hogy ezzel emlékeztessék a felhasználókat az esztendő fontosabb pillanataira. A Facebook idén egy könyvszerű videóban gyűjtötte össze a legjobb fotókat, videókat, most pedig a Spotify is előállt saját meglepetésével.

Ahogy tavaly, úgy most is személyre szabott válogatást készítettek, amit számítógépéről ide kattintva tud elérni. A gyűjteményben azok a dallamok találhatók, amelyeket idén az átlagosnál többször hallgattak meg a felhasználók. A lista azért is hasznos, mert ha volt egy előadó, amelynek száma nagyon megtetszett (és sokszor lejátszottuk), de ma már nem emlékszünk rá, szinte biztos, hogy az összefoglalóban is benne lesz.

A gyűjtemény a legnépszerűbb dalokat, előadókat, valamint a műfajt is külön listázza, megmutatva ezzel azt is, főként milyen zeneszámokkal kapcsolódtunk ki idén. Ezen kívül a zenehallgatással töltött idő is látszódik. A lista Spotify mobilos verzióban is megtalálható, a Kezdőlap bal felső részén, A Te 2018-as toplistád rész alatt.

A Spotify a héten megosztott egy másik toplistát is, amin a zeneszolgáltató idei legnépszerűbb dalai találhatók. És ahogy tavaly, most is a férfiak taroltak.

