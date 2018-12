Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG úgy tudja, a Jobbik januárban követheti Vona példáját.","shortLead":"A HVG úgy tudja, a Jobbik januárban követheti Vona példáját.","id":"20181210_Vona_Gabor_beall_Puzser_Robert_moge_a_Jobbik_januarban_kovetheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60652342-d0a6-4617-82fb-2e553fd13c74","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Vona_Gabor_beall_Puzser_Robert_moge_a_Jobbik_januarban_kovetheti","timestamp":"2018. december. 10. 11:35","title":"Vona Gábor beáll Puzsér Róbert mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava birtokába került tervezet szerint járási központokba szerveznék a háziorvosokat, védőnőket, fogorvosokat és az alapellátási ügyeleteket. ","shortLead":"A Népszava birtokába került tervezet szerint járási központokba szerveznék a háziorvosokat, védőnőket, fogorvosokat és...","id":"20181210_Kozpontositani_akarja_a_kormany_a_haziorvosi_ellatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ed5407-4939-43d2-a5da-2cfd5a13fceb","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Kozpontositani_akarja_a_kormany_a_haziorvosi_ellatast","timestamp":"2018. december. 10. 08:00","title":"Központosítani akarja a kormány a háziorvosi ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindegy, hogy királyság vagy hibrid rendszer – a mai hatalmi struktúráról vitázott két politológus, Török Gábor és Filippov Gábor.","shortLead":"Mindegy, hogy királyság vagy hibrid rendszer – a mai hatalmi struktúráról vitázott két politológus, Török Gábor és...","id":"20181210_torok_filippov_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da17390a-3684-44c5-9cff-c8583a682633","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_torok_filippov_orban","timestamp":"2018. december. 10. 11:19","title":"Török: \"Ha ez a kormány akar valamit, akkor az meglesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Állami és önkormányzati támogatásokkal kitömött, tetemes veszteségeket álcázó városi cégek fedik el a valóságot Debrecenben: még a BMW beruházásának is a vagyon újraosztása az egyik legfőbb értelme.","shortLead":"Állami és önkormányzati támogatásokkal kitömött, tetemes veszteségeket álcázó városi cégek fedik el a valóságot...","id":"201849__debreceni_csoda__bmwgyar_es_konyveles__rulettasztalnal__tenyek_abuzamezokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8272ee-6928-4ac0-bf68-a9bf60100a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/201849__debreceni_csoda__bmwgyar_es_konyveles__rulettasztalnal__tenyek_abuzamezokrol","timestamp":"2018. december. 11. 14:20","title":"A BMW-gyár milliárdjaiból is a kormány oligarchái szedhetik meg magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten három év alatt átlagosan 30-35 százalékkal nőtt a használt lakások ára a folyó közvetlen közelében, az új lakásoknál ennél is drasztikusabb volt a drágulás.","shortLead":"Budapesten három év alatt átlagosan 30-35 százalékkal nőtt a használt lakások ára a folyó közvetlen közelében, az új...","id":"20181211_Nagyon_megdobja_a_Duna_kozelsege_a_lakasarakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a4ba17-a60d-43f0-a938-09f9dd6440a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Nagyon_megdobja_a_Duna_kozelsege_a_lakasarakat","timestamp":"2018. december. 11. 13:28","title":"Így szorozza fel a Duna közelsége a lakásárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengeri teknősök minden fajában találtak mikroműanyagot a kutatók, akik két óceán és egy tenger mind a hét faját, több mint száz egyedet vizsgáltak meg.","shortLead":"A tengeri teknősök minden fajában találtak mikroműanyagot a kutatók, akik két óceán és egy tenger mind a hét faját...","id":"20181210_tengeri_teknosok_mikromuanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354e87c7-a39c-49b7-9c8b-484fe6789ece","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_tengeri_teknosok_mikromuanyag","timestamp":"2018. december. 10. 10:03","title":"Megvizsgálták két óceán 102 teknősét, az eredmény lesújtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e1562b-0bf5-4ba5-bf7c-28958b0f1b64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy felolvashatta a petícióját, de nem biztos benne, hogy le is adják.","shortLead":"Hadházy felolvashatta a petícióját, de nem biztos benne, hogy le is adják.","id":"20181209_Itt_a_szoveg_amit_Hadhazy_beolvasott_a_kozmedia_kamerajaba_nezve__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e1562b-0bf5-4ba5-bf7c-28958b0f1b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65767d44-b7e6-4c5e-9497-fe39aca990a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Itt_a_szoveg_amit_Hadhazy_beolvasott_a_kozmedia_kamerajaba_nezve__video","timestamp":"2018. december. 09. 17:21","title":"Itt a szöveg, amit Hadházy beolvasott a közmédia kamerájába nézve - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Blinken ex-nagykövet olvasói levélben erősítette meg: a magyar kormányok nem tartják be a washingtoni megállapodást.","shortLead":"Blinken ex-nagykövet olvasói levélben erősítette meg: a magyar kormányok nem tartják be a washingtoni megállapodást.","id":"20181209_Magyarorszag_nem_szolgaltatja_vissza_a_zsido_mukincseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326b9f5d-8cbf-4890-b402-f5d65ef406ce","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Magyarorszag_nem_szolgaltatja_vissza_a_zsido_mukincseket","timestamp":"2018. december. 09. 21:03","title":"Magyarország nem szolgáltatja vissza a zsidó műkincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]