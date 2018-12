Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbd55548-95f1-4cfe-8de1-e02f98d70a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fókusz riporterei korábban találkoztak a párral, akik azt is elmondták, milyen részletekben kérik a pénzt.","shortLead":"A Fókusz riporterei korábban találkoztak a párral, akik azt is elmondták, milyen részletekben kérik a pénzt.","id":"20181213_Eloszor_meg_magyarazkodtak_majd_kimondtak_az_osszeget_a_szulok_akik_penzert_akartak_eladni_kisbabajukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd55548-95f1-4cfe-8de1-e02f98d70a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0492d92d-b0a8-4bdb-8fca-a5ea10035d3f","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Eloszor_meg_magyarazkodtak_majd_kimondtak_az_osszeget_a_szulok_akik_penzert_akartak_eladni_kisbabajukat","timestamp":"2018. december. 13. 20:21","title":"Először még magyarázkodtak, majd kimondták az összeget a szülők, akik pénzért akarták eladni kisbabájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d44519f-703d-42dc-8132-09986eb8239b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt lenyűgözve. ","shortLead":"Nem volt lenyűgözve. ","id":"20181213_Ruby_Rose_magyar_korhaz_fuldugo_Instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d44519f-703d-42dc-8132-09986eb8239b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0873b5-f358-4624-8878-8a242ab3505e","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Ruby_Rose_magyar_korhaz_fuldugo_Instagram","timestamp":"2018. december. 13. 11:06","title":"Ruby Rose egy magyar kórházban volt, és szerinte ez a legfélelmetesebb hely, ahol valaha járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9877aeb0-fc39-4488-9480-3b438e7f80f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A növényvédőszer-maradékot, a C-vitamin tartalmat, valamint azok jelölését is ellenőrizték. 10-féle citromot vizsgáltak. ","shortLead":"A növényvédőszer-maradékot, a C-vitamin tartalmat, valamint azok jelölését is ellenőrizték. 10-féle citromot...","id":"20181214_Letesztelt_par_citromot_a_Nebih_es_bizony_talaltak_problemakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9877aeb0-fc39-4488-9480-3b438e7f80f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a290cb-0ebd-4af9-b3ad-8e59c4fa6e13","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Letesztelt_par_citromot_a_Nebih_es_bizony_talaltak_problemakat","timestamp":"2018. december. 14. 13:07","title":"Letesztelt pár citromot a Nébih, és bizony találtak problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes a védelem a mai tüntetés előtt.","shortLead":"Teljes a védelem a mai tüntetés előtt.","id":"20181213_Mintha_mi_sem_tortent_volna_visszatertek_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_kore_a_szankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04eaf06-d866-4305-89e6-d9822982df50","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Mintha_mi_sem_tortent_volna_visszatertek_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_kore_a_szankok","timestamp":"2018. december. 13. 15:23","title":"Mintha mi sem történt volna, visszatértek a Kossuth téri karácsonyfa köré a szánkók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018cda02-fd24-442b-9b1b-9787902e28ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tarth-i Brienne alakítója egyenesen úgy nyilatkozott, hogy terápiára lesz szükségünk a sorozat befejező része után.","shortLead":"Tarth-i Brienne alakítója egyenesen úgy nyilatkozott, hogy terápiára lesz szükségünk a sorozat befejező része után.","id":"20181214_Ki_fognak_borulni_a_rajongok_a_Tronok_harca_vegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=018cda02-fd24-442b-9b1b-9787902e28ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0982a7ac-f097-475c-9650-253062c0c383","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Ki_fognak_borulni_a_rajongok_a_Tronok_harca_vegen","timestamp":"2018. december. 14. 10:06","title":"Ki fognak borulni a rajongók a Trónok harca végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Cohen korábban mindent beismert.","shortLead":"Michael Cohen korábban mindent beismert.","id":"20181212_Harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_ugyvedje_aki_fizetett_ket_no_hallgatasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d8aad7-1153-442d-b1e6-7f370597e656","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_ugyvedje_aki_fizetett_ket_no_hallgatasaert","timestamp":"2018. december. 12. 18:40","title":"Három év börtönt kapott Trump volt ügyvédje, aki fizetett két nő hallgatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék szerint a két ellenzéki párt nem teljesítette a számvevőszéki törvényben előírt közreműködési kötelezettségét a kampánypénzek ellenőrzésével kapcsolatban.A szervezet szerint a pártok nem reagáltak a megkeresésre, ezért kezdeményezték a költségvetési támogatásuk felfüggesztését. ","shortLead":"Az Állami Számvevőszék szerint a két ellenzéki párt nem teljesítette a számvevőszéki törvényben előírt közreműködési...","id":"20181214_allami_szamvevoszek_momentum_parbeszed_ellenorzes_kozremukodo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdf8136-fa68-46d6-b5f6-39c34fa73a95","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_allami_szamvevoszek_momentum_parbeszed_ellenorzes_kozremukodo","timestamp":"2018. december. 14. 13:53","title":"ÁSZ: A Momentum és a Párbeszéd nem volt együttműködő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","shortLead":"Egy férfi megpróbálta elállni a rendőrségi furgonok útját. ","id":"20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314c7547-33fb-45e5-a1c7-969f01330713","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Video_Rendorsegi_furgon_tolta_elore_az_egyik_tuntetot_a_Nyugatinal","timestamp":"2018. december. 14. 15:41","title":"Videó: Rendőrségi furgon tolta előre az egyik tüntetőt a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]