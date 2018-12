Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán Viktor álma.","shortLead":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán...","id":"20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa92846-c208-4e53-aab8-dd324c7d3e90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","timestamp":"2018. december. 14. 05:44","title":"Eurostat: A második legszegényebb nép a magyar az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221169b9-3c50-481d-9163-2d033ca3bbe8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ekkorára emelik jövőre egy kezdő pénztáros bruttó keresetét.","shortLead":"Ekkorára emelik jövőre egy kezdő pénztáros bruttó keresetét.","id":"20181214_Ekozben_az_Aldiban_tulora_nelkul_is_300_ezer_forintos_fizetest_kinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221169b9-3c50-481d-9163-2d033ca3bbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158bef76-5637-466a-b47d-9bf75c8f74ff","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Ekozben_az_Aldiban_tulora_nelkul_is_300_ezer_forintos_fizetest_kinal","timestamp":"2018. december. 14. 14:31","title":"Eközben az Aldi túlóra nélkül is 300 ezer forintos fizetést kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb átláthatósági jelentés szerint a YouTube nemcsak a videókat, a hozzászólásokat is gőzerővel törli a rendszerből, összesne 224 millióig jutottak három hónap leforgása alatt.","shortLead":"A legfrissebb átláthatósági jelentés szerint a YouTube nemcsak a videókat, a hozzászólásokat is gőzerővel törli...","id":"20181214_youtube_video_torlese_atlathatosagi_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6464007-fc50-4af4-824b-b4285be7a3c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_youtube_video_torlese_atlathatosagi_jelentes","timestamp":"2018. december. 14. 18:33","title":"Gőzerővel törli a videókat a YouTube, három hónap alatt 58 millióig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már tesztelik, jövőre pedig be is vezethetik az „alkotói fiókot”, amivel a korábbinál több lehetőséget kapnak a legnagyobb Instagram-sztárok a fiókjuk kezelésére.","shortLead":"Már tesztelik, jövőre pedig be is vezethetik az „alkotói fiókot”, amivel a korábbinál több lehetőséget kapnak...","id":"20181213_instagram_alkotoi_fiok_statisztika_uzenetek_szurese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc45fdd-0908-44e1-9d54-c6d41e4aa297","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_instagram_alkotoi_fiok_statisztika_uzenetek_szurese","timestamp":"2018. december. 13. 07:02","title":"Olyan funkció jöhet az Instagramra, amit csak a népszerű felhasználók kapnak majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce42ded-f7bf-4719-8b44-5e37d3582a60","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"1988-ban a Golgota utcában megnyílt egy igen hamar kultikussá vált hely, ahol a punkok, az alterosok és a metálosok koncertlehetőséget kaptak, és hajnalig lehetett szórakozni rendőrségi razzia nélkül. Ma egy egyház tulajdona az épület, a vad koncertek helyén nyugdíjasklub működik, és az elnevezése Fehér Lyuk. Mutatjuk, hogy néz ki a hely ma, és hogy mire emlékszik egy egykor itt sűrűn megforduló punk.","shortLead":"1988-ban a Golgota utcában megnyílt egy igen hamar kultikussá vált hely, ahol a punkok, az alterosok és a metálosok...","id":"20181214_30_eves_a_fekete_lyuk_nagy_fero_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ce42ded-f7bf-4719-8b44-5e37d3582a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98f21b6-981d-4fa6-b512-3190595bfda1","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_30_eves_a_fekete_lyuk_nagy_fero_fidesz","timestamp":"2018. december. 14. 11:10","title":"Amikor még a fideszesek is „a pokol tornácán” söröztek – 30 éve nyílt meg a Fekete Lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ha az ügyészség betartja a törvényt, akkor idén már nem tud vádat emelni Czeglédy Csaba ellen, ha viszont mégis benyújtja a vádiratot, akkor az felveti a hivatali visszaélés gyanúját – közölte a hvg.hu-val a múlt nyár óta letartóztatásban lévő baloldali politikus védelme. Információik szerint ugyanis megnyílt egy új határidő, ami miatt a várt decemberi időponthoz képest halasztódhat a vádemelés. Csakhogy a kormányszócsőként működtetett Magyar Idők úgy tudja, jövő héten léphet az ügyészség.","shortLead":"Ha az ügyészség betartja a törvényt, akkor idén már nem tud vádat emelni Czeglédy Csaba ellen, ha viszont mégis...","id":"20181213_Megsem_jon_ossze_iden_2019re_csuszhat_a_vademeles_Czegledy_Csaba_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafe775-179d-4bbf-8df6-58fab54dbeff","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Megsem_jon_ossze_iden_2019re_csuszhat_a_vademeles_Czegledy_Csaba_ugyeben","timestamp":"2018. december. 13. 10:59","title":"Mégsem jön össze idén: 2019-re csúszhat a vádemelés Czeglédy Csaba ügyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök szerint az ellenzék szerdai akciója megmutatta, hogy a jelenlegi szabályok nem bírnak visszatartó erővel.","shortLead":"A házelnök szerint az ellenzék szerdai akciója megmutatta, hogy a jelenlegi szabályok nem bírnak visszatartó erővel.","id":"20181213_Kover_szigoritana_a_fegyelmi_szabalyokat_az_Orszaggyulesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6940622f-c0f5-42b0-b16a-d39f28319468","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kover_szigoritana_a_fegyelmi_szabalyokat_az_Orszaggyulesben","timestamp":"2018. december. 13. 21:42","title":"Kövér szigorítaná a fegyelmi szabályokat az Országgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018cda02-fd24-442b-9b1b-9787902e28ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tarth-i Brienne alakítója egyenesen úgy nyilatkozott, hogy terápiára lesz szükségünk a sorozat befejező része után.","shortLead":"Tarth-i Brienne alakítója egyenesen úgy nyilatkozott, hogy terápiára lesz szükségünk a sorozat befejező része után.","id":"20181214_Ki_fognak_borulni_a_rajongok_a_Tronok_harca_vegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=018cda02-fd24-442b-9b1b-9787902e28ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0982a7ac-f097-475c-9650-253062c0c383","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Ki_fognak_borulni_a_rajongok_a_Tronok_harca_vegen","timestamp":"2018. december. 14. 10:06","title":"Ki fognak borulni a rajongók a Trónok harca végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]