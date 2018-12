Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ca19c15-9f25-4307-b23d-bb2b2a2f9014","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben gyakorlatilag fel sem nézett a mobiljából.","shortLead":"Mindeközben gyakorlatilag fel sem nézett a mobiljából.","id":"20181218_Video_rendben_hogy_kihozta_a_csomagot_a_futar_csak_haz_elotti_kocsit_nem_kellett_volna_osszetornie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ca19c15-9f25-4307-b23d-bb2b2a2f9014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0085a5-4eaf-4315-a37c-57fcac11ff84","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_Video_rendben_hogy_kihozta_a_csomagot_a_futar_csak_haz_elotti_kocsit_nem_kellett_volna_osszetornie","timestamp":"2018. december. 18. 18:12","title":"Videó: rendben, hogy kihozta a csomagot a futár, csak ház előtti kocsit nem kellett volna összetörnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ae4049-8bdf-4ea4-988d-21904c4c876b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181217_Kutyapart_Rekord_nezettsege_volt_az_MTVnek_Kivulrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ae4049-8bdf-4ea4-988d-21904c4c876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aecd1fa-aea9-4beb-a7fe-7b7e4924c5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Kutyapart_Rekord_nezettsege_volt_az_MTVnek_Kivulrol","timestamp":"2018. december. 17. 01:20","title":"Kutyapárt: Rekordnézettsége volt az MTV-nek. Kívülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit parlamenti képviselők a kezdetek óta kitartóan vizsgálják a Facebook adatvédelmi incidenseit. Belsős dokumentumokból most ismét aggályos dolgokra derült fény. ","shortLead":"A brit parlamenti képviselők a kezdetek óta kitartóan vizsgálják a Facebook adatvédelmi incidenseit. Belsős...","id":"20181217_facebook_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_six4three_pikinis_orosz_beavatkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dc33c5-16a3-4bb6-92d5-52d7396fd34a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_facebook_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_six4three_pikinis_orosz_beavatkozas","timestamp":"2018. december. 17. 10:03","title":"Van az a pénz: volt idő, mikor a Facebook jó pénzért eladta volna az adatainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6eaae36-f968-47d6-b1d3-f9465f711488","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárman vannak még benn az épületben.","shortLead":"Tizenhárman vannak még benn az épületben.","id":"20181217_mtva_szekhaz_ellenzek_tuntetes_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6eaae36-f968-47d6-b1d3-f9465f711488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9163c9-2f3f-45af-88f7-cbf002884aa3","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_mtva_szekhaz_ellenzek_tuntetes_sajtotajekoztato","timestamp":"2018. december. 17. 05:30","title":"Kora reggel sajtótájékoztatót tartanak az MTVA-t \"elfoglaló\" ellenzékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572fefd3-7c52-4156-9b92-99991601d798","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A perfekcionizmus egyre gyakoribb a fiatalabb generációk körében – állapította meg egy pszichológiai szaklapban megjelent tanulmány. Az University of Bath és a York St. John University kutatói három típusú perfekcionistát különböztettek meg: az önirányút, akinek irracionális vágya van arra, hogy tökéletes legyen; a szociális perfekcionistát, vagyis egy közösség túlzó elvárásainak megfelelni akarót, illetve a más-irányút, aki másoktól várja el az irreális célok teljesítését.","shortLead":"A perfekcionizmus egyre gyakoribb a fiatalabb generációk körében – állapította meg egy pszichológiai szaklapban...","id":"20181217_Oniranyu_szocialis_vagy_masiranyu_te_melyik_tipusu_onsorsronto_perfekcionista_vagy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=572fefd3-7c52-4156-9b92-99991601d798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf6df04-9d7a-4bd4-ad91-7a9bbd301d2b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181217_Oniranyu_szocialis_vagy_masiranyu_te_melyik_tipusu_onsorsronto_perfekcionista_vagy","timestamp":"2018. december. 18. 15:00","title":"Önirányú, szociális vagy más-irányú: te melyik típusú önsorsrontó perfekcionista vagy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"c6632583-ad02-463c-b169-880c8b15beb4","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az állam korszerűtlen és méltánytalan oktatást nyújt a gyerekeknek – vélik egyre többen, és ezt felismerve egyes iskolák, tanárok és szülők próbálnak tüzet oltani, valamennyire javítani a helyzeten. Ez lehetne jó hír is, ám mögötte ott van a beletörődés, hogy rendszerszinten már nem is várnak javulást.","shortLead":"Az állam korszerűtlen és méltánytalan oktatást nyújt a gyerekeknek – vélik egyre többen, és ezt felismerve egyes...","id":"20181218_Ha_a_hegy_nem_megy_Mohamedhez__mi_tehetunk_ha_az_allam_csak_rombolja_az_iskolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6632583-ad02-463c-b169-880c8b15beb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294efb6c-3176-4897-b317-6d805b2baae3","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_Ha_a_hegy_nem_megy_Mohamedhez__mi_tehetunk_ha_az_allam_csak_rombolja_az_iskolat","timestamp":"2018. december. 18. 16:30","title":"Kis magyar alternatív valóság: mit tehetünk, ha az állam csak rombolja az iskolát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért fakadt sírva, mert Varju László szerint odabent megverték.","shortLead":"Azért fakadt sírva, mert Varju László szerint odabent megverték.","id":"20181217_Vadai_zokogott_a_teveszekhaz_elott_Hadhazy_meg_nem_tudja_hogy_alakul_az_este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb4d9e9-91d1-4757-8bd4-35cc7dc8027c","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Vadai_zokogott_a_teveszekhaz_elott_Hadhazy_meg_nem_tudja_hogy_alakul_az_este","timestamp":"2018. december. 17. 16:48","title":"Vadai zokogott a tévészékház előtt, Hadházy még nem tudja, hogy alakul az este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405ef1ea-4668-45d7-aecc-9e210292ce12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Finnországban lezárult az az országos szintű kísérlet, amelyen a feltétel nélküli alapjövedelmet „tesztelték”. 2016 vége óta egészen idén decemberig 2000 munkanélküli részesült havi 560 eurós feltétel nélküli adómentes juttatásban. Olyan személyekről van szó, akiknél a segély folyósítása már a lejárathoz közeledett.","shortLead":"Finnországban lezárult az az országos szintű kísérlet, amelyen a feltétel nélküli alapjövedelmet „tesztelték”. 2016...","id":"20181217_Elbukott_a_nagy_kiserlet_nem_jott_be_Finnorszagban_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405ef1ea-4668-45d7-aecc-9e210292ce12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8646175-62c7-4fc0-97b1-a0ec21cfe6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Elbukott_a_nagy_kiserlet_nem_jott_be_Finnorszagban_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelem","timestamp":"2018. december. 17. 10:32","title":"Elbukott a nagy kísérlet, nem jött be Finnországban a feltétel nélküli alapjövedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]