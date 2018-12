Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elemzők attól félnek, Trump döntése azt üzeni a közel-keleti országoknak, hogy oldják meg maguk a bajaikat.","shortLead":"Elemzők attól félnek, Trump döntése azt üzeni a közel-keleti országoknak, hogy oldják meg maguk a bajaikat.","id":"20181220_Arculcsapas_Izraelben_kiakadtak_az_amerikai_csapatkivonason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8189dfc8-2297-48c5-89c1-0a743be77e3f","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Arculcsapas_Izraelben_kiakadtak_az_amerikai_csapatkivonason","timestamp":"2018. december. 20. 10:28","title":"\"Arculcsapás\": Izraelben kiakadtak az amerikai csapatkivonáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e54df2-0406-4ecf-b9d0-699dbb5d2f98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Spiegelnél következményekkel jár a hazudozás.","shortLead":"A Spiegelnél következményekkel jár a hazudozás.","id":"20181220_Kitalalt_sztorik_miatt_rugta_ki_az_egyik_dijnyertes_ujsagirojat_a_Spiegel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e54df2-0406-4ecf-b9d0-699dbb5d2f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceaba12d-b4f8-400c-93ad-d576d3d4ef3a","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Kitalalt_sztorik_miatt_rugta_ki_az_egyik_dijnyertes_ujsagirojat_a_Spiegel","timestamp":"2018. december. 20. 09:13","title":"Kitalált sztorik miatt rúgta ki az egyik díjazott újságíróját a Spiegel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0992b184-f580-4659-8a61-4a60232b776d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy-egy parkolóban akár 4 autót is lehet majd egyszerre tölteni. ","shortLead":"Egy-egy parkolóban akár 4 autót is lehet majd egyszerre tölteni. ","id":"20181219_Az_elektromos_autosokat_celozta_meg_az_Aldi_123_parkoloban_lesznek_toltesi_pontok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0992b184-f580-4659-8a61-4a60232b776d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba81b8f-53ab-41f4-950f-9782890fe055","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Az_elektromos_autosokat_celozta_meg_az_Aldi_123_parkoloban_lesznek_toltesi_pontok","timestamp":"2018. december. 19. 14:29","title":"Az elektromos autósokat célozta meg az Aldi, 123 parkolóban lesznek töltési pontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a7804b-b9ba-442c-a825-a97d46a6d265","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pócs János a Facebookon kínált fel 200 ezer forintot a választókerületébe tartozó Jászapátin történt rongálás okozójának előkerítéséért.","shortLead":"Pócs János a Facebookon kínált fel 200 ezer forintot a választókerületébe tartozó Jászapátin történt rongálás...","id":"20181220_Nyomravezetoi_dijat_ajanlott_a_Mariaszobor_rongalojanak_elfogasaert_a_fideszes_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1a7804b-b9ba-442c-a825-a97d46a6d265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb4b58f-3d36-4cb7-bd80-90f5b31d9ecc","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Nyomravezetoi_dijat_ajanlott_a_Mariaszobor_rongalojanak_elfogasaert_a_fideszes_politikus","timestamp":"2018. december. 20. 11:45","title":"Nyomravezetői díjat ajánlott a Mária-szobor rongálójának elfogásáért a fideszes politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A norvég excsatár év végéig ül le a kispadra.","shortLead":"A norvég excsatár év végéig ül le a kispadra.","id":"20181219_Solskjaer_lehet_a_MU_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f401fb2-9017-4d5a-80ba-c2ccd9427554","keywords":null,"link":"/sport/20181219_Solskjaer_lehet_a_MU_edzoje","timestamp":"2018. december. 19. 09:56","title":"Solskjaer lett a MU edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan sportlétesítményekkel gazdagodna Budapest, amelyeknek köszönhetően később könnyebb lenne olimpiát rendezni.","shortLead":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan...","id":"20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb32995-b0f6-4f23-b1e2-c8d4074ec8d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","timestamp":"2018. december. 20. 07:14","title":"Hiába nem lesz olimpia, éppen ahhoz szükséges sportlétesítmények épülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","shortLead":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","id":"20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9ad21f-afb8-4444-bced-8b7ef28daf5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","timestamp":"2018. december. 19. 10:45","title":"Meghackelték Kövér László Wikipédia-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd8fa9-4025-45f1-80a6-f5e1774daadb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lesznek még mobiltelefonok? Több szegény lesz? Jobban élünk majd, mint most? Mit gondolnak a 12-18 évesek ezekről a kérdésekről?","shortLead":"Lesznek még mobiltelefonok? Több szegény lesz? Jobban élünk majd, mint most? Mit gondolnak a 12-18 évesek ezekről...","id":"20181220_Milyennek_kepzeli_az_eletet_husz_ev_mulva_a_ketezres_evek_elejen_szuletett_korosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd8fa9-4025-45f1-80a6-f5e1774daadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617de853-5447-4218-826b-da1afdb7ca29","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Milyennek_kepzeli_az_eletet_husz_ev_mulva_a_ketezres_evek_elejen_szuletett_korosztaly","timestamp":"2018. december. 20. 15:30","title":"A mai tinédzserek azt gondolják, húsz év múlva már euróval fizetnek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]