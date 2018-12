Van valami, amit Elon Musk sem képes abbahagyni: mutatjuk a kedvenc játékait

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62601618-3922-470b-b97a-948dcda2e324","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rövid időn belül újabb nagy esést szenvedtek el az amerikai indexek.","shortLead":"Rövid időn belül újabb nagy esést szenvedtek el az amerikai indexek.","id":"20181221_Tortenete_legrosszabb_idoszakat_eli_az_amerikai_tozsde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62601618-3922-470b-b97a-948dcda2e324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1555ec9e-6326-4dfa-9f2f-3a32ce6a9c53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Tortenete_legrosszabb_idoszakat_eli_az_amerikai_tozsde","timestamp":"2018. december. 21. 23:06","title":"Nagyon rossz időszakát éli most az amerikai tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1f61b-839f-4679-a0ca-d4875577a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra tüntettek pénteken a túlóratörvény ellen Budapesten. Először a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tartott Nemzeti Összkarácsonyi Békemenetet a Kossuth tér környékén, majd civilek, ellenzéki pártok és szakszervezetek szervezésében vonultak a tüntetők a parlamenttől a Sándor-palotáig, Áder János köztársasági elnök székhelyéhez, miután az államfő szerdán aláírta a közigazgatási bíróságok létrehozásáról szóló törvényt, csütörtökön pedig a túlóratörvényről szólót is.","shortLead":"Újra tüntettek pénteken a túlóratörvény ellen Budapesten. Először a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tartott Nemzeti...","id":"20181221_tuntetes_kossuth_ter_sandor_palota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1f61b-839f-4679-a0ca-d4875577a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d12fde9-e5dd-4d1b-8e39-b5bba92f12bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_tuntetes_kossuth_ter_sandor_palota","timestamp":"2018. december. 21. 18:05","title":"Dobálással ért véget a péntek esti tüntetés a Sándor-palota előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római katolikus egyház soha többé nem fogja fedezni a gyermekek elleni szexuális visszaéléseket elkövető papokat, azok pedig, akik ilyen bűnöket követtek el, jobban teszik, ha feladják magukat – mondta Ferenc pápa a római kúriához intézett hagyományos karácsonyi beszédében.","shortLead":"A római katolikus egyház soha többé nem fogja fedezni a gyermekek elleni szexuális visszaéléseket elkövető papokat...","id":"20181221_ferenc_papa_pedofil_papok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2db96a2-9f6f-4cd2-ad0b-a1ca586eedfb","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_ferenc_papa_pedofil_papok","timestamp":"2018. december. 21. 17:18","title":"Ferenc pápa: Adják fel magukat a pedofil papok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb15ce85-cae8-465c-8afd-65f608949584","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Együttműködtek a rendőrséggel, és már nem tartják gyanúsítottnak őket.","shortLead":"Együttműködtek a rendőrséggel, és már nem tartják gyanúsítottnak őket.","id":"20181223_Vademeles_nelkul_elengedtek_a_gatwicki_dronok_ugyeben_orizetbe_vett_ket_embert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb15ce85-cae8-465c-8afd-65f608949584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce33a991-6942-4edd-9506-13dbb1506cdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181223_Vademeles_nelkul_elengedtek_a_gatwicki_dronok_ugyeben_orizetbe_vett_ket_embert","timestamp":"2018. december. 23. 12:47","title":"Vádemelés nélkül elengedték a gatwicki drónok ügyében őrizetbe vett két embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"250 millió forintot kell megtakarítania az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarának.","shortLead":"250 millió forintot kell megtakarítania az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarának.","id":"20181222_Letszamleepitessel_sporol_az_ELTE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5052f7-cbc7-48db-812c-1f6778d93105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_Letszamleepitessel_sporol_az_ELTE","timestamp":"2018. december. 22. 15:43","title":"Létszámleépítéssel spórol az ELTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Illetve egy ezüstöt is Lausanne-ban.","shortLead":"Illetve egy ezüstöt is Lausanne-ban.","id":"20181221_Hosszu_Katinkta_megint_nyert_egy_aranyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e1e54f-1ad6-4077-add9-7616add8d24c","keywords":null,"link":"/sport/20181221_Hosszu_Katinkta_megint_nyert_egy_aranyat","timestamp":"2018. december. 21. 20:14","title":"Hosszú Katinka megint nyert egy aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin és Donáth Anna vezetik a Momentum EP-listáját, a párt elnöke pedig az utolsó, 21. helyre került. Vagyis Fekete-Győr András akkor lesz strasbourgi képviselő, ha egyetlen más párt sem jut be az EP-be Magyarországról.","shortLead":"Cseh Katalin és Donáth Anna vezetik a Momentum EP-listáját, a párt elnöke pedig az utolsó, 21. helyre került. Vagyis...","id":"20181222_FeketeGyor_Andras_akkor_lesz_EPkepviselo_ha_100_szazalekot_szerez_a_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9de234-249d-4646-a2fc-2d7244b97893","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_FeketeGyor_Andras_akkor_lesz_EPkepviselo_ha_100_szazalekot_szerez_a_Momentum","timestamp":"2018. december. 22. 12:57","title":"Két politikusnő vezeti a Momentum EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ed0818-97fb-4060-8369-ebb17085fea5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Decemberben kétszer is megdőlt a hazai áramfogyasztási rekord.","shortLead":"Decemberben kétszer is megdőlt a hazai áramfogyasztási rekord.","id":"20181223_Zabalja_az_aramot_a_diszkivilagitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73ed0818-97fb-4060-8369-ebb17085fea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd56d2d-4874-41b4-bde8-16b9cfd4cbf3","keywords":null,"link":"/kkv/20181223_Zabalja_az_aramot_a_diszkivilagitas","timestamp":"2018. december. 23. 09:42","title":"Zabálja az áramot a díszkivilágítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]