[{"available":true,"c_guid":"dc377355-9ebb-4800-97f8-f3145e1e3bde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Judit O1G matricákkal ragasztotta le a melleit, és ezt a pénteki tüntetésen meg is mutatta. Azóta is vállalja.","shortLead":"Judit O1G matricákkal ragasztotta le a melleit, és ezt a pénteki tüntetésen meg is mutatta. Azóta is vállalja.","id":"20181222_A_felmeztelen_no_a_penteki_tuntetesrol_inkabb_nem_nezi_meg_mit_irnak_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc377355-9ebb-4800-97f8-f3145e1e3bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222498a1-9835-4b22-962c-81e972366f01","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_felmeztelen_no_a_penteki_tuntetesrol_inkabb_nem_nezi_meg_mit_irnak_rola","timestamp":"2018. december. 22. 15:07","title":"A félmeztelen nő a pénteki tüntetésről inkább nem nézi meg, mit írnak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74a2ea-d55c-4c5d-9dbd-e571db27c9b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem egy fair dolog végigrobogni a sor mellett, miközben mindenki ugyan arra vár, hogy túl legyen a dugón. Különösen ilyekor karácsony előtt.","shortLead":"Nem egy fair dolog végigrobogni a sor mellett, miközben mindenki ugyan arra vár, hogy túl legyen a dugón. Különösen...","id":"20181222_autos_video_orosz_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc74a2ea-d55c-4c5d-9dbd-e571db27c9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd6593b-1f9f-41f0-b0a6-1f0e84048bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181222_autos_video_orosz_suv","timestamp":"2018. december. 22. 10:41","title":"Videó: olyan leckét kapott a türelmetlen autós, hogy még meg is sajnáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak egy koncerten 33 ember vesztette életét.","shortLead":"Csak egy koncerten 33 ember vesztette életét.","id":"20181223_Durvan_megugrott_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5266c165-f1e0-4e3d-b155-58fb415dab93","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Durvan_megugrott_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. december. 23. 11:55","title":"Durván megugrott az indonéziai szökőár áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3aa2e7-0a9f-4cc0-9c39-bc3c13136d04","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ünnep alkalom a lelassulásra, de ugyanígy a kontrollvesztésre is. Ilyenkor újra szembesülhetünk azzal, hogy mi vagy egy családtagunk bőségesen él az alkohollal. Miért van ekkora különbség a családok között, és vajon válhatunk-e igazi családdá?","shortLead":"Az ünnep alkalom a lelassulásra, de ugyanígy a kontrollvesztésre is. Ilyenkor újra szembesülhetünk azzal, hogy mi vagy...","id":"20181223_Csalad_vedohalo_vagy_fojtogato_kotelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be3aa2e7-0a9f-4cc0-9c39-bc3c13136d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dd7a0e-be42-4cad-af66-422066162273","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181223_Csalad_vedohalo_vagy_fojtogato_kotelek","timestamp":"2018. december. 23. 20:15","title":"Család: védőháló vagy fojtogató kötelék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c10277-8221-4f9e-9b1c-4973e60ca44d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181223_o1g_facebook_profilkep_keret_reszkessetek_betorok_google_assistant_ford_kutyahaz_tuzijatek_mtva_memek_hatter_eltavolitasa_fororol_ingyen_kepszerkeszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74c10277-8221-4f9e-9b1c-4973e60ca44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ff81d7-f3b5-4198-b301-6da384783ed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_o1g_facebook_profilkep_keret_reszkessetek_betorok_google_assistant_ford_kutyahaz_tuzijatek_mtva_memek_hatter_eltavolitasa_fororol_ingyen_kepszerkeszto","timestamp":"2018. december. 23. 12:00","title":"Ez történt: újraforgatták a Reszkessetek, betörők!-et, 1 perc az egész, de megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ferenc pápa karácsonyi ajándékként klinikát hozott létre a vatikáni Szent Péter téren hajléktalanok számára, ahol ingyenes orvosi ellátásban részesülhetnek - tájékoztatott a Vatikán szombaton. ","shortLead":"Ferenc pápa karácsonyi ajándékként klinikát hozott létre a vatikáni Szent Péter téren hajléktalanok számára, ahol...","id":"20181222_Ferenc_papa_hajlektalanklinikat_letesitett_a_Szent_Peter_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f677af07-46a9-4051-8b03-01fc6fb10127","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Ferenc_papa_hajlektalanklinikat_letesitett_a_Szent_Peter_teren","timestamp":"2018. december. 22. 17:02","title":"Ferenc pápa hajléktalanklinikát létesített a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d25f08c-c786-44ab-b982-4f7bf90542d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási felbontású panorámafotó jelent meg Kína egyik legfontosabb városáról, Sanghajról, amin még az apró részletek is jól kivehetőek.","shortLead":"Óriási felbontású panorámafotó jelent meg Kína egyik legfontosabb városáról, Sanghajról, amin még az apró részletek is...","id":"20181223_sanghaj_nagy_felbontasu_kep_195_gigapixeles_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d25f08c-c786-44ab-b982-4f7bf90542d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a3c80a-fc5e-4d83-ae26-a8e97570bd03","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_sanghaj_nagy_felbontasu_kep_195_gigapixeles_foto","timestamp":"2018. december. 23. 19:03","title":"Csináltak egy 24 900 000 000 pixeles fotót, és leesik az álla, ha belenagyít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c47c18e-27ad-480c-a877-aa668bb084fc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Miközben egyre többen fordulnak el a dízelektől, a bajorok készítettek egy elképesztően erős, de alig fogyasztó gázolajos kombit, amiben a sofőr és a komplett család is folyamatosan vigyorog. Kipróbáltuk a BMW M550d Touringot, aminek talán csak az árával van bajunk.","shortLead":"Miközben egyre többen fordulnak el a dízelektől, a bajorok készítettek egy elképesztően erős, de alig fogyasztó...","id":"20181222_skizofrenia_teszten_a_csaladi_dizel_bmw_m550d_ami_400_loeros_sportkocsi_is_egyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c47c18e-27ad-480c-a877-aa668bb084fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18da72d3-5bdf-41fe-a1e1-e85799f8d614","keywords":null,"link":"/cegauto/20181222_skizofrenia_teszten_a_csaladi_dizel_bmw_m550d_ami_400_loeros_sportkocsi_is_egyben","timestamp":"2018. december. 22. 15:00","title":"Skizofrénia: teszten a családi dízel BMW, ami 400 lóerős sportkocsi is egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]