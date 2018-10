Nem véletlen, hogy a túlterhelt szülők gyerekei számára telekocsit szervező vállalkozás ötlete két gyakorló anyuka fejéből pattant ki. Fanny Oliveira és Florence Resillot egy felnőttoktatásban és távmunkát segítő megoldásokban utazó lille-i kisvállalkozást menedzseltek, ám mivel nap mint nap ők is megkínlódtak a családi szállítások megszervezésével, nekiálltak egy mindent megoldó applikáció fejlesztésének.

Ebből született két éve a Cmabulle okostelefonos alkalmazás, amely segít összekötni a közel lakó, a gyermeküket azonos intézménybe eljuttatni szándékozó szülőket. A fejlesztők gondosan ügyeltek a részletekre is. A Cmabulle nem egyszerű közösségi alkalmazás, amelybe akárki bejelentkezhet, hogy aztán ismeretlenül elvigye a gyereket. Az első lépést mindig az intézményeknek (iskoláknak, sportegyesületeknek, zeneiskoláknak) kell megtenniük, regisztrálva önmagukat a felületen. A szülők csak ezt követően jelentkezhetnek be, a célintézménynek pedig vissza kell igazolnia, hogy valóban oda jár a gyermekük. Ha minden stimmel, az anyukák és apukák már láthatják mindazokat, akik egy adott iskolába vagy egyesületbe járnak, és egymás szabad kapacitásainak, illetve szállítási igényeinek függvényében elkezdhetik megszervezni, ki mikor kit visz el.

Az alkotók – az adatvédelem és a résztvevők azonosításán túl – sokat adnak az utazások biztonságára is. Honlapjuk rajzos ábrákon köti a telekocsizó felnőttek lelkére, mi mindenre ügyeljenek indulás előtt és az út során. Ebbe beletartozik például a szigorúan vett pontosság, a szabályok elmagyarázása a gyerekeknek, vagy az is, hogy baj esetén mindenekelőtt őrizzék meg a nyugalmukat, hiszen a szokásosnál több van rájuk bízva. A kocsival fuvarozóktól ezeken túl azt is kérik, hogy indulás előtt nézzék át a papírjaikat, vizsgálják meg az autó általános állapotát, legyen náluk megfelelő gyerekülés, kapcsolják be a biztonsági öveket, és ne telefonáljanak a volánnál. Akik pedig biciklivel kísérik a kicsiket a suliba, azoktól a szokásos óvatosság mellett azt is elvárják, hogy legyen náluk tartalék víz, pótbelső, lakat, kötszer és – hosszabb út esetén – naptej. Mindezeken túl, vagy inkább mindezek előtt pedig a vállalkozás alapítói hangsúlyozzák, hogy a szülőknek érdemes a virtuális lehetőség mellett személyesen is megismerkedniük, hiszen ennél jobban semmi sem erősítheti a kölcsönös bizalmat és a családok közti szolidaritást.

A Cmabulle használata ingyenes, a fejlesztők támogatásokból fedezik a költségeiket, egyebek mellett önkormányzati pénzekből és klímakímélő projekteket dotáló alapokból. Az ötlet korántsem egyedülálló. Franciaország több részén is születtek hasonló vállalkozások, általában ugyancsak túlterhelt anyukák kezdeményezésére. Egyikük, a telekocsiztatás mellett a gyerekeknek pénzes sofőrszolgálatot is működtető Hopways azt is kiszámolta, hogy egy iskolaéven át egy átlagos, pár kilométeres utat egy másik családdal megosztva 378 eurót lehet spórolni a benzinpénzen, és egy teljes napot lehet nyerni időben.

A cikk a HVG 2018/37. számában jelent meg.