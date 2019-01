Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Trendfordulat idén nem lesz, a nagy modellpremierek majdnem fele szabadidő-autó lesz 2019-ben. Ezen nincs is mit csodálkozni, amikor minden harmadik eladott új autó SUV Európában. Egy másik fronton viszont zajlik az elektromos autók térfoglalása, de szerencsére a „régi világnak” még maradt néhány látványos nagy dobása jövőre is.","shortLead":"Trendfordulat idén nem lesz, a nagy modellpremierek majdnem fele szabadidő-autó lesz 2019-ben. Ezen nincs is mit...","id":"20190101_uj_autok_2019_premierek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2f767b-c863-406f-ba8e-b704b7131c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_uj_autok_2019_premierek","timestamp":"2019. január. 01. 20:00","title":"10 autó, amit a legjobban várunk 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c909a19-d6bc-4ba0-9446-953059fdd984","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatási adatok szerint a magyar felnőttek és a fiatalok azonos gyakorisággal látogatnak a Facebookra, de a fiatalok jóval több időt töltenek Instagramon, mint a felnőttek és gyakrabban is posztolnak oda. A kamaszok között háromszor annyian tartanak attól, hogy kínos információk kerülhetnek elő róluk a neten, mint a felnőttek.","shortLead":"Kutatási adatok szerint a magyar felnőttek és a fiatalok azonos gyakorisággal látogatnak a Facebookra, de a fiatalok...","id":"20190103_samsung_digitalis_labnyom_kutatas_buek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c909a19-d6bc-4ba0-9446-953059fdd984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc22cf8-5ad0-4b95-862d-3f6bd8d93de8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_samsung_digitalis_labnyom_kutatas_buek","timestamp":"2019. január. 03. 13:03","title":"Kísért a múlt? Emiatt aggódik a magyar fiatalok fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94778520-4452-4603-90ac-91ab0bc27bed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss szabadalom szerint az Apple is erőteljes érdeklődés mutat a hajlítható kijelzővel szerelt készülékek iránt.","shortLead":"Egy friss szabadalom szerint az Apple is erőteljes érdeklődés mutat a hajlítható kijelzővel szerelt készülékek iránt.","id":"20190103_szabadalmi_terv_apple_hajlithato_kijelzo_osszecsukhato_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94778520-4452-4603-90ac-91ab0bc27bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf40d62-37e5-4b54-a83e-d99321cfaf83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_szabadalmi_terv_apple_hajlithato_kijelzo_osszecsukhato_iphone","timestamp":"2019. január. 03. 11:03","title":"Itt a bizonyíték? Úgy tűnik, az Apple is a hajtogathatós telefont gyártana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A keralai legfelsőbb bíróság egy döntését támogatták az akcióval.","shortLead":"A keralai legfelsőbb bíróság egy döntését támogatták az akcióval.","id":"20190101_Tobb_mint_600_kilometeres_elo_lancot_alkottak_indiai_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6abbc01-07d1-4e84-b8c4-208271cb7e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Tobb_mint_600_kilometeres_elo_lancot_alkottak_indiai_nok","timestamp":"2019. január. 01. 20:57","title":"Több mint 600 kilométeres élő láncot alkottak indiai nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta áhított mérföldkövet ért el a Windows 10: beelőzte a 7-es és minden más verziót, így már ez a legnépszerűbb operációs rendszer.","shortLead":"Régóta áhított mérföldkövet ért el a Windows 10: beelőzte a 7-es és minden más verziót, így már ez a legnépszerűbb...","id":"20190102_microsoft_windows_10_7_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbac5c5-ae31-45d6-94b1-6f8801269ae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_microsoft_windows_10_7_operacios_rendszer","timestamp":"2019. január. 02. 20:03","title":"Ez is eljött: a Windows 10 megelőzte a 7-et, már népszerűbb, mint az összes korábbi oprendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5789bef2-95b2-4f00-9eb5-5919f29906e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész arra ért haza szilveszter éjjel, hogy valaki már behajtott a kapun, bedöntve azt. ","shortLead":"A színész arra ért haza szilveszter éjjel, hogy valaki már behajtott a kapun, bedöntve azt. ","id":"20190102_Reszeg_fiatalok_hajtottak_az_Operettszinhaz_szineszenek_kertjebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5789bef2-95b2-4f00-9eb5-5919f29906e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f349802-964b-41c0-9458-de6893440d79","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Reszeg_fiatalok_hajtottak_az_Operettszinhaz_szineszenek_kertjebe","timestamp":"2019. január. 02. 06:04","title":"Részeg fiatalok hajtottak az Operettszínház színészének kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BirdBox-kihívásnak nem lenne szabad léteznie. ","shortLead":"A BirdBox-kihívásnak nem lenne szabad léteznie. ","id":"20190103_Netflix_Sandra_Bullock_Bird_Box_kihivas_balesetveszelyes_bekotott_szem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a40efe-7e62-4a6a-9c35-2fe78ac91338","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Netflix_Sandra_Bullock_Bird_Box_kihivas_balesetveszelyes_bekotott_szem","timestamp":"2019. január. 03. 10:51","title":"Netflix: Ne utánozzák Sandra Bullockot, mert balesetveszélyes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor éles hangvételű levélben reagált a CÖF Sargentinit bíráló levelére és megvédte a zöldpárti politikust.","shortLead":"Szanyi Tibor éles hangvételű levélben reagált a CÖF Sargentinit bíráló levelére és megvédte a zöldpárti politikust.","id":"20190103_Szanyi_A_COF_Sargentininek_irt_levele_Orban_hatalomvesztesi_felelmet_mutatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24cb96-27d2-4c86-bdd2-1413f22a2acb","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Szanyi_A_COF_Sargentininek_irt_levele_Orban_hatalomvesztesi_felelmet_mutatja","timestamp":"2019. január. 03. 16:00","title":"Szanyi: A CÖF Sargentininek írt levele Orbán hatalomvesztési félelméről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]